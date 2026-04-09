„50.000 de turci l-au aplaudat pe nea Mircea, noi l-am făcut senil”. Momentul în care Dănuț Lupu a izbucnit în lacrimi. Video

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a dat țara noastră, s-a stins din viață în Marțea Mare, la vârsta de 80 de ani. Dănuț Lupu, unul dintre „copiii de suflet” ai lui Il Luce, a mers la Arena Națională pentru a-și lua un ultim rămas-bun. Cu greu a făcut față emoțiilor fostul jucător de la Dinamo, Rapid sau Brescia.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani

Mircea Lucescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Fostul mare antrenor român și-a dat ultima suflare la Spitalul Universitar din Capitală. În ultimele sale zile de viață, tehnicianul s-a confruntat cu grave probleme medicale și, din păcate, în cele din urmă, corpul său a cedat.

, iar mii de oameni au venit pentru a-și lua rămas-bun. Mircea Lucescu va rămâne în inimile tuturor românilor drept unul dintre marii oameni de fotbal pe care țara noastră i-a dat. A făcut o carieră extraordinară în România, iar apoi a câștigat multiple trofee și departe de țară.

Mărturie cutremurătoare! Dănuț Lupu spune ce a însemnat cu adevărat Mircea Lucescu pentru el

Cei doi s-au intersectat la Rapid și Brescia. Deși Lupu era un fotbalist vulcanic, cu un temperament aparte, antrenorul a știut cum să-i pună în valoare calitățile extraordinare. Fostul fotbalist a fost prezent la Arena Națională, unde i-a adus un ultim omagiu tehnicianului și a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre felul în care Il Luce i-a marcat cariera.

„Nu știu pentru unii dacă e greu sau nu. Eu nu am cuvinte, nu pot să spun. Există mai mult decât greu? Există. Din păcate, e foarte greu, cel puțin pentru mine. A plecat nu un antrenor, a plecat un om care, de-a lungul anilor, a fost alături de mine (n.r. începe să plângă). Îi mulțumesc pe această cale. I-am mulțumit mereu și îi voi mulțumi mereu.

Răzvan Lucescu e conștient că are foarte mulți frați, enorm de mulți. Pe unde a fost nea Mircea, a avut copiii lui, pe care noi toți l-am iubit, l-am respectat și sperăm că acolo unde s-a dus e mult mai bine decât unde a fost.

(n.r. românii înțeleg ce a însemnat Mircea Lucescu?) Din păcate, nu. Mai sunt unii oameni care sunt răutăcioși. Păcat că, în general, noi, românii, ne respectăm oamenii după ce mor. Atâta timp cât sunt în viață, nu-i respectăm. Am văzut o imagine la ultimul meci al lui Mircea Lucescu, stând în picioare în fața a 50.000 de turci și îl aplaudau. Noi l-am făcut senil, bătrân (n.r. începe să plângă). Alții au știut să-l respecte, din păcate.

Nu știu ce mi-ar fi putut oferi viața fără Mircea Lucescu. Când l-am cunoscut pe Mircea, jucam fotbal. El mi-a dat o șansă și cred că nu l-am făcut de râs. Am fost doi oameni care ne-am respectat și ne-am ajutat. Eu l-am ajutat cum am putut, de câte ori m-a ajutat la Rapid, la Brescia. Nea Mircea nu a fost un om de care să spui că ia un jucător doar că are nevoie de el. Pe toți jucătorii pe care i-a ales i-a făcut și fotbaliști”, a declarat Dănuț Lupu.

