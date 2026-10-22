Sport

50 de ani de la debutul lui Diego Maradona: Cum și-a arătat calitatea încă de la primul meci

Gabriel Neagu
22.10.2026 | 13:38
50 de ani de la debutul lui Diego Maradona Cum sia aratat calitatea inca de la primul meci
SPECIAL FANATIK
Diego Maradona debuta în fotbalul profesionist pe 20 octombrie 1976. sursa foto: profimedia
Diego Maradona, legenda fotbalului argentinian, a debutat acum 50 de ani la nivel de seniori. Fostul atacant a avut o carieră spectaculoasă, devenind idol la mii de kilometri departe de casă.
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Diego Maradona a fost unul dintre liderii generației sale și al doilea jucător argentinian care a ridicat trofeul Cupei Mondiale deasupra capului. Totuși, până acolo, povestea sa grandioasă a început în anonimat, în fotbalul din America de Sud.

Diego Maradona a debutat la seniori acum 50 de ani

Tânărul Diego a fost format în academia celor de la Argentinos Juniors. Gruparea din Buenos Aires i-a observat talentul deosebit și l-a promovat la prima echipă în vara anului 1976. Nu mult timp a trecut până când numele lui Maradona a devenit cunoscut fanilor de pe „La Paternal”. Viitorul lider al ”biancoceleștilor” avea să debuteze spre finalul lunii octombrie.

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Antrenorul echipei de la vremea respectivă, Juan Carlos Montes, i-a oferit șansa debutului în partida de campionat contra lui Talleres de Cordoba. Diego Maradona a fost introdus în repriza secundă a partidei, când Talleres conducea cu avantaj minim, grație golului marcat de Luis Antonio. Tânărul Maradona l-a înlocuit pe Rubén Aníbal Giacobetti.

Cu numărul 16 pe tricou, Diego nu a avut nevoie de mai mult de câteva minute pentru a arăta prima sa sclipire de geniu. Fotbalistul a trecut mingea printre picioarele fundașului advers Juan Domingo Cabrera, cucerind inimile fanilor de pe ”La Paternal”. În ciuda eforturilor sale, Argentinos Juniors a cedat punctele rivalei.

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Viitoarea legendă a ”biancoceleștilor” a debutat la vârsta de 15 ani și 355 de zile, însă a fost departe de recordul celui mai tânăr fotbalist din prima ligă argentiniană. Deținătorul este Antonio Castriotta, de la Racing de Avellaneda: 13 ani, 9 luni și 23 de zile.

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Primul titlu al lui Maradona din carieră și venirea în Europa

După 5 ani petrecuți la Argentinos Juniors, Diego Maradona a fost transferat la Boca Juniors în schimbul unui milion de dolari, sumă uriașă în fotbal la vremea respectivă. Șederea sa la grandul sud-american a fost de scurtă durată. Atacantul a stat numai un sezon pe ”Bombonera”, încununând munca cu titlul de campion al Argentinei.

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Diego Maradona a intrat în vizorul echipelor de top din Europa. În vara anului 1982, a refuzat oferta lui Sheffield United și a fost transferat de FC Barcelona, în schimbul a 5 milioane de lire sterline. Sub comanda lui César Luis Menotti, a cucerit Cupa Spaniei, după o finală cu Real Madrid, și Supercupa Spaniei, după ce a învins pe Athletic Bilbao.

Perioada petrecută în Catalunia a fost una complicată pentru Diego Maradona. ”El Pibe d’Oro” a suferit de hepatită și, ulterior, cariera i-a fost pusă în pericol după ce Andoni Goikoetxea i-a fracturat piciorul. La finalul sezonului 1983-1984 avea să părăsească pe FC Barcelona pentru clubul unde a devenit legendă absolută.

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Diego Maradona este legendă la Napoli

Ajuns la Napoli, atacantul a devenit rapid o vedetă adorată de fanii italieni. Calitatea sa de a dribla și atitudinea relaxată pe care o emana pe teren l-au făcut să fie îndrăgit printre napoletani. Mai mult, ”El Pibe d’Oro” a condus echipa spre primele titluri de campioană din palmares, în 1986-1987 și 1989-1990. Tot în tricoul echipei din Campania a cucerit Cupa Italiei, în 1987 și Supercupa Italiei în 1990.

Pe plan continental, a contribuit la câștigarea trofeului Cupei UEFA în sezonul 1988-1989. Impregnată în memoria fanilor a rămas încălzirea sa spectaculoasă din turul semifinalei cu Bayern Munchen, 2-0. După retragere, imaginea sa continuă să dăinuie în orașul italian grație muralului din zona centrală.

Diego Maradona este legendă absolută la Napoli
Muralul lui Diego Maradona de pe strada Emanuele de Deo din Napoli. sursa foto: hepta

Cifrele individuale ale atacantului au fost senzaționale în perioada petrecută la Napoli, rămânând un punct de referință în cariera sa:

  • 181 de meciuri a jucat Diego Maradona pentru echipa italiană
  • 81 de goluri a marcat ”El Pibe D’Oro” pentru Napoli
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