50 de ani de la finala pierdută la Wimbledon de Ilie Năstase în fața lui Stan Smith. Cum și-l amintește americanul pe român: “Avea un excelent simț al jocului”

Astăzi, se împlinesc fix 50 de ani de la finala pierdută de Ilie Năstase la în fața lui Stan Smith, iar americanul a rememorat recent pentru revista franceză L’Equipe Magazine cele mai importante momente ale meciului dramatic, decis în cinci seturi. Finala câștigată de Smith cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 a rămas până astăzi una dintre cele mai frumoase din istoria celui mai prestigios turneu de Grand Slam.

În noaptea dinaintea finalei, Smith și-l imagina pe Năstase cum alerga după toate mingile

Stan Smith știa deja ce înseamnă să ratezi la mustață titlul la Wimbledon, după ce în 1971 pierduse finala în fața australianului John Newcombe, iar starea de nervozitate i s-a amplificat după ce meciul cu Năstase, programat inițial sâmbătă, 8 iulie 1972, a trebuit să fie mutat pentru a doua zi din cauza ploii.

“În ziua finalei, a început să plouă la ora 13. M-am antrenat indoor, apoi am ieșit să fac un tur pe terenul central. Ploua în continuare. Abia la ora 18:30, organizatorii au reprogramat meciul pentru ziua următoare. Cel mai dificil a fost să gestionez stresul. Îmi imaginam cum va juca Ilie, îl vedeam alergând după toate mingile. Noaptea aceea dinaintea finalei a fost foarte greu de retrăit”, a declarat fostul tenisman din Statele Unite, care avea 25 de ani la ora partidei, la fel ca și Năstase.

“Ilie se mișca foarte bine pe teren. Avea o mână foarte bună și un excelent simț al jocului. Se descurca bine și la fileu. Forehand-ul era solid, de asemenea. Serviciul lui era mult mai bun decât credea lumea. Era dificil de citit, ajungea în foarte multe zone și varia foarte bine. A devenit de-a lungul anilor un jucător foarte bun pe iarbă“, l-a descris Stan Smith pe adversarul său român în acea finală din 9 iulie 1972.

“Când Ilie țipa la arbitru te putea scoate din meci”

Americanul a dezvăluit și că felul în care se exterioriza pe teren putea avea un efect negativ asupra sa întrucât ieșirile românului îi puteau distrage atenția de la joc: “Problema era când începea să țipe după arbitru, după arbitrii de linie, asta te putea scoate din meci. Eu încercam să încerc să trec la punctul următor, să uit greșeala pe care tocmai o făcusem, nu era deloc ușor și vă garantez că în interior nu eram deloc atât de calm precum părea în exterior”.

“Este trist când totul s-a terminat și tu ești pe locul al doilea. Revezi meciul, îți spui că poate nu vei mai juca niciodată finala”, a spus Stan Smith revăzând o fotografie publicată de L’Equipe Magazine în care Năstase urmărea ceremonia de premiere așezat pe frigiderul cu băuturi: “Este surprinzător. Cred că nu voia să fie prea aproape de scaunul arbitrului, atât de aproape de teren. Cu siguranță, dorea să fie la distanță de toată agitația”.

La doar câteva luni de la acea confruntare epică, Ilie Năstase și Stan Smith s-au reîntâlnit curând pe teren cu ocazia finalei Cupei Davis de la București, unde câștig de cauză a avut tot americanul. Smith a câștigat și meciul direct în trei seturi, cât și cel de dublu, alături de Erik Van Dillen, împotriva cuplului Ion Țiriac – Năstase, iar echipa Statelor Unite a cucerit Salatiera de Argint cu scorul general de 3-2.

Ilie Năstase a pierdut și a doua finală la Wimbledon în 1976

“Am schimbat câteva cuvinte la sfârșitul meciului. Știam exact ce simte Ilie pentru că același sentiment l-am trăit eu cu un an înainte. Am avut multă empatie pentru el. Eram prieteni, ne înțelegeam bine și pe teren și în afara acestuia. Avem amintiri frumoase împreună. Am avut destule meciuri palpitante”, a descris Stan Smith relația apropiată cu Ilie Năstase, pe care l-a înfruntat de 21 de ori cu un bilanț favorabil de 11-10.

Ilie Năstase a mai ajuns o dată în finala de la Wimbledon, în 1976, dar și atunci a pierdut în fața suedezului Bjorn Borg, în trei seturi: 6-4, 6-2, 9-7.