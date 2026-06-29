500.000 de euro pentru starul echipei din SuperLiga: „Discuții avansate!”

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Sebastian Mailat (28 de ani) a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga în sezonul 2025-2026. Jucătorul de la FC Botoșani a fost printre cu 15 reușite, iar acum poate prinde transferul carierei. Valeriu Iftime a dezvăluit câți bani vrea în schimbul vedetei sale.

FC Botoșani vrea 500.000 de euro pentru transferul lui Sebastian Mailat

Prestațiile lui Sebastian Mailat în sezonul 2025-2026 l-au readus pe atacantul lui FC Botoșani în atenția cluburilor din străinătate. Există interes concret pentru Mailat, care deja se află în negocieri cu viitoarea sa echipă. În străinătate, Mailat a mai jucat în Coreea de Sud, la Suwon Bluewings (2024-2025).

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în vara lui 2025, după ce a avut o scurtă experiență și la Sepsi OSK. Chiar dacă este cel mai bun fotbalist al echipei, Valeriu Iftime este dispus să îi dea drumul atacantului pentru suma de 500.000 de euro. Patronul moldovenilor a vorbit despre negocierile pe care le poartă pentru transferul jucătorului născut la Timișoara.

„Sunt niște discuții avansate cu el, dar deocamdată nu e nimic conturat la modul serios, că îi dăm drumul. Pur și simplu am spus ‘da, veniți cu o ofertă scrisă’. În momentul în care copilul s-a înțeles și e o ofertă OK pentru club, îi dau drumul. În momentul ăsta, lumea e preocupată cu Mondialul, n-au timp de transferuri. Ofertă OK pentru noi înseamnă minimum 500.000 de euro”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit

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Mailat a fost unul dintre golgheterii din SuperLiga în sezonul trecut

Sebastian Mailat a avut un sezon de excepție odată cu întoarcerea la FC Botoșani și s-a luptat pentru titlul de golgheter în SuperLiga. În clasamentul celor mai buni marcatori, atacantul în vârstă de 28 de ani a fost depășit doar de Jovo Lukic (18) și Florin Tănase (16). Mailat a încheiat la egalitate cu rapidistul Alexandru Dobre (15). ACS Poli Timișoara, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj, FC Voluntari, FC Botoșani, Suwon Bluewings și Sepsi OSK sunt echipele pentru care a mai evoluat Mailat în cariera sa.

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