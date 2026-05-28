„51 la 49”. Marius Șumudică a analizat barajul Dinamo – FCSB: „Acest duel nu există, cu tot respectul”

ADVERTISEMENT

dau ultima bătălie pentru cupele europene, vineri, de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf. Cele două formații rivale anunță spectacol pe stadionul din Capitală, iar Marius Șumudică a făcut o analiză pentru FANATIK.

Analiza lui Marius Șumudică înainte de Dinamo – FCSB, barajul pentru cupele europene

Marius Șumudică spune că în trecut favorită, însă evenimentele din ultimul timp i-au schimbat părerea. Tehnicianul spune că Dinamo are acum prima șansă în principal datorită suporterilor și a atmosferei ce va fi pe Arcul de Triumf.

ADVERTISEMENT

„50-50 în momentul de față. Dacă înainte vedeam și la cum arăta FCSB credeam că pleacă favorită, dacă vorbeam acum câteva luni. În momentul de față e 50-50 și mă îndrept așa mai multe către Dinamo. Joacă pe Arcul de Triumf, cred că o să fie mai mulți suporteri dinamoviști. Din punctul ăsta de vedere o să spun un 51 cu 49.

FCSB are probleme foarte mari din punct de vedere organizatoric, mă refer pe faza defensivă, primesc foarte ușor goluri. Chiar dacă, uite, de exemplu mi-a plăcut unde a fost folosit acest jucător, Joao Paulo, intră central și dă gol, acum câteva meciuri era folosit fundaș stânga”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică îl laudă pe Zeljko Kopic înainte de Dinamo – FCSB

Întrebat despre comparația dintre Zeljko Kopic și Marius Baciu, Marius Șumudică nu a ezitat și l-a lăudat pe tehnicianul lui Dinamo pentru toată munca depusă și a remarcat diferențele dintre cele două cluburi la nivel de strategie.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă există comparație, cu tot respectul. Acest duel nu există. Nu cred că putem să-i comparăm. La FCSB probabil este un cumul, se sfătuiesc, cu Gigi, cu MM, pe când aici este unul singur, știe foarte bine ce are de făcut. Din punctul de vedere este un antrenor oarecum complet. Se vede o îmbunătățire, o filosofie de joc a unui antrenor.

ADVERTISEMENT

Încearcă să aibă posesie, să joace. FCSB trăiește acum din calitatea individuală a jucătorilor. Cu tot respectul, echipă care ia 17 goluri în play-out, Botoșani, nu se poate să vină la București să vină și să-ți dea 3 goluri. Să ai 3-1 și să facă 3-3. La anvergura lor nu se poate să se întâmple asta”, a mai spus Marius Șumudică.