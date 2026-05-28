Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„51 la 49”. Marius Șumudică a analizat barajul Dinamo – FCSB: „Acest duel nu există, cu tot respectul”

Marius Șumudică a făcut analiza meciului de baraj care va decide ultima echipă din SuperLiga care se califică în cupele europene, dintre Dinamo și FCSB.
Catalin Oprea
28.05.2026 | 12:31
51 la 49 Marius Sumudica a analizat barajul Dinamo FCSB Acest duel nu exista cu tot respectul
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Marius Șumudică despre barajul dintre Dinamo și FCSB. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo și FCSB dau ultima bătălie pentru cupele europene, vineri, de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf. Cele două formații rivale anunță spectacol pe stadionul din Capitală, iar Marius Șumudică a făcut o analiză pentru FANATIK.

Analiza lui Marius Șumudică înainte de Dinamo – FCSB, barajul pentru cupele europene

Marius Șumudică spune că în trecut o vedea pe FCSB favorită, însă evenimentele din ultimul timp i-au schimbat părerea. Tehnicianul spune că Dinamo are acum prima șansă în principal datorită suporterilor și a atmosferei ce va fi pe Arcul de Triumf.

ADVERTISEMENT

„50-50 în momentul de față. Dacă înainte vedeam și la cum arăta FCSB credeam că pleacă favorită, dacă vorbeam acum câteva luni. În momentul de față e 50-50 și mă îndrept așa mai multe către Dinamo. Joacă pe Arcul de Triumf, cred că o să fie mai mulți suporteri dinamoviști. Din punctul ăsta de vedere o să spun un 51 cu 49.

FCSB are probleme foarte mari din punct de vedere organizatoric, mă refer pe faza defensivă, primesc foarte ușor goluri. Chiar dacă, uite, de exemplu mi-a plăcut unde a fost folosit acest jucător, Joao Paulo, intră central și dă gol, acum câteva meciuri era folosit fundaș stânga”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu...
Digi24.ro
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu doar o zi înainte la poliție. Ce a reclamat victima

Marius Șumudică îl laudă pe Zeljko Kopic înainte de Dinamo – FCSB

Întrebat despre comparația dintre Zeljko Kopic și Marius Baciu, Marius Șumudică nu a ezitat și l-a lăudat pe tehnicianul lui Dinamo pentru toată munca depusă și a remarcat diferențele dintre cele două cluburi la nivel de strategie.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digisport.ro
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni

„Nu știu dacă există comparație, cu tot respectul.  Acest duel nu există. Nu cred că putem să-i comparăm. La FCSB probabil este un cumul, se sfătuiesc, cu Gigi, cu MM, pe când aici este unul singur, știe foarte bine ce are de făcut. Din punctul de vedere este un antrenor oarecum complet. Se vede o îmbunătățire, o filosofie de joc a unui antrenor.

ADVERTISEMENT

Încearcă să aibă posesie, să joace. FCSB trăiește acum din calitatea individuală a jucătorilor. Cu tot respectul, echipă care ia 17 goluri în play-out, Botoșani, nu se poate să vină la București să vină și să-ți dea 3 goluri. Să ai 3-1 și să facă 3-3. La anvergura lor nu se poate să se întâmple asta”, a mai spus Marius Șumudică.

Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă...
Fanatik
Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un interes”
Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile...
Fanatik
Andrei Nicolescu, look nou pentru barajul Dinamo – FCSB. Ochelari personalizați în culorile clubului. Foto exclusiv
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB...
Fanatik
”Se dă accidentat, am dat două milioane pe el”. Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali nu poate să scape
Tags:
Parteneri
Mititelu a izbucnit: 'Rotaru e neam cu Ponta, minte cum respiră!' / 'Imbecilule!...
iamsport.ro
Mititelu a izbucnit: 'Rotaru e neam cu Ponta, minte cum respiră!' / 'Imbecilule! Ai amnezie?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!