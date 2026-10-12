6-1! Încă o națională a României s-a făcut de râs în preliminariile EURO

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Naționala feminină U19 a României a ratat orice șansă de a juca la Campionatul European din 2027 după ce a cedat cu 1-6 contra Cehiei în ultimul meci din grupa B6 a preliminariilor, desfășurată în Malta. Echipa pregătită de Constantin Olariu a rămas în inferioritate numerică în startul jocului, iar adversarele au profitat și au marcat de 6 ori, 4 dintre reușite sosind încă din prima repriză. Tinerele „tricolore” au continuat astfel seria începută de echipele masculine ale României, care au suferit eșecuri dure în ultima acțiune. Naționala de seniori a cedat cu 0-6 în Polonia, iar cea U21 a pierdut cu 1-7 contra Spaniei.

Naționala feminină U19 a României, spulberată de Cehia cu 6-1

România U19 a debutat cu o victorie clară în preliminariile pentru Campionatul European feminin din 2027, 6-1 cu Kazakhstan, însă apoi a obținut un rezultat dezamăgitor, 1-1 contra țării gazdă a grupei preliminare, Malta. Așadar, „tricolorele” aveau nevoie de un succes contra Cehiei pentru a câștiga grupa.

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Startul a fost unul dezastruos însă, deoarece naționala României a rămas în inferioritate numerică încă din minutul 9, Sara Borțea fiind eliminată direct. Adversarele au profitat și au reușit să marcheze prin Stella Balazsova și Klara Danickova, înainte ca România să reducă din diferență după reușita semnată de Maria Olah.

Totul s-a năruit spre finalul primei reprize, când Cehia a marcat două goluri în decurs de trei minute. Balazsova a realizat „dubla”, iar Ema Jurenikova a stabilit scorul pauzei, 4-1. În repriza secundă, „tricolorele” antrenate de Constantin Olariu au mai primit două goluri, reușitele fiind înscrise de Ellen Eiseltova și Natalie Peskova.

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Naționala feminină U19 a ratat calificarea la EURO

a României trebuia să termine pe primul loc în grupă pentru a mai avea șanse de a participa la turneul final de anul viitor, deoarece cele 6 formații care au câștigat seriile din Liga B au avansat în runda 2 a Ligii A, unde 28 de echipe se vor lupta pentru cele 7 locuri disponbile la turneul final al Campionatului European din 2027. 8 formații vor participa la competiția de anul viitor, reprezentativa țării gazdă Ungaria fiind deja calificată.

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Echipa U19 a României va evolua și în 2027 în Liga B, obiectivul fiind promovarea în Liga A, pentru a avea șanse de calificare la din 2028, care se va disputa în Portugalia. România s-a calificat o singură dată la Campionatul European feminin U19, în 2012, când a terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Danemarca, Portugalia și Turcia. Competiția este dominată autoritar de Spania, care a cucerit trofeul la ultimele 5 ediții, având în total 8 triumfuri.