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FCSB își continuă parcursul modest în SuperLiga și pare din nou în „cărți” pentru play-out. După 16 etape scurse din acest sezon, roș-albaștrii sunt pe locul 9, la 3 puncte de zona play-off și la o distanță uriașă de podium. În aceste condiții, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat o campanie uriașă de achiziții. La gruparea din Capitală vor veni 6-7 jucători. Patronul roș-albaștrilor a oferit, la FANATIK SUPERLIGA, toate detaliile legate de transferurile din pauza competițională.

Gigi Becali oferă toate detaliile despre transferurile FCSB: „6-7 jucători străini”

Un nou „zero” pentru FCSB în SuperLiga. În prima etapă a returului sezonului regular, echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) nu a reușit să treacă de FC Argeș. Partida de la Mioveni, disputată duminică, 22 noiembrie, s-a încheiat cu un scor alb, 0-0. În urma acestei remize, roș-albaștrii ocupă locul 9, la 3 puncte de locul 6 ocupat de Corvinul. Distanța până la visul lui Gigi Becali, titlul, este de 14 puncte. Liderul, U Craiova, este la cota 36.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul fostei campioane a oferit toate detaliile despre . La FCSB vor veni, în viitorul apropiat, jucători liberi de contract. Apoi, în pauza competițională urmează să vină și unii pe bani. Despre jucătorii care vor fi înregimentați în aceste zile, Becali spune că sunt „super fotbaliști”. Un detaliu important este acela că la FCSB vor veni ”numai și numai străini”.

„O să vedeți ce jucători o să aduc eu. (n.r. Câți aduceți?) O să încep cu unii care sunt liberi de contract, pentru că am nevoie acum, repede, de jucători. I-am selectat, dar în decembrie – ianuarie vin ăia pe bani. Dar o să fie 6-7-8. În decembrie pot să vină și pe bani, nu doar liberi de contract. (n.r. Zilele acestea, repede, aduceți ceva?) Pot să vină 2, care sunt deja liberi. Numai atacanți mă interesează la ora asta. Numai și numai străini. Am nevoie de ei. (n.r. Sunt buni?) Sunt super fotbaliști!”, spune Becali.

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Întrebat dacă atacanții pe care îi va avea Laurențiu Reghecampf la dispoziție în următoarea perioadă se compară cu golgheterul lui „U” Cluj, Jovo Lukic (27 de ani), Becali a spus: „Părerea mea că sunt mai buni decât Lukic. Unul este atacant, iar altul e număr 10, bandă dreapta. Atacantul e mai bun decât Lukic, zic eu. O să îi vedeți. Acum am luat eu hățurile în mână la FCSB. Am făcut eu atâtea… Nu sunt în stare să aduc niște fotbaliști? Stau eu pe Boutoutaou, care pierde toate mingile? M-a nenorocit”, mai punctează patronul roș-albaștrilor.

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Cine nu mai joacă la FCSB: „Ce să faci cu el, e ciung!”

Gigi Becali nu a fost dezamăgit de : „Ei nu au trecut de centrul terenul. O echipă, FC Argeș, care a bătut pe Dinamo. Noi, la ora asta, trebuie să luăm niște decizii de fotbal: 3 jucători. Adică 9, 10 și bandă dreapta atacant, pentru ca Drăguș să joace în stânga. Eu, dacă aduc acum atacanți, decapităm tot fotbalul”, spune șeful bucureștenilor. Întrebat dacă Arnold Garita (31 de ani), atacant împrumutat până la finalul lui 2026, va mai juca la FCSB în acest sezon, Becali a spus: „Garita nu mai joacă, săracul. Ce să faci cu el, e ciung!”.

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