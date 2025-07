6 alimente care pot preveni cancerul de colon. De câte ori trebuie să le consumi zilnic pentru a te proteja?

Cele 6 alimente recomandate de specialiști pe lângă faptul că îți oferă energie, joacă și un rol important în protecția împotriva cancerului de colon. Studiile arată că includerea acestor preparate specifice în dieta zilnică poate diminua considerabil pericolul dezvoltării acestei afecțiuni grave.

6 alimente pentru prevenirea cancerului de colon

Deși sunt necesare mai multe cercetări pentru a dovedi legătura dintre dietă și prevenirea cancerului de colon, mulți experți în domeniu confirmă că alegerile nutriționale fac o mare diferență. De exemplu, o meta-analiză amplă care a inclus 200.000 de persoane a arătat că regimul alimentar care reduc inflamația și vârfurile de insulină pot scădea șansele de a primi un diagnostic de cancer de colon.

„Un singur aliment nu va provoca sau preveni cancerul. Contează imaginea de ansamblu”, spune Julia Zumpano, dietetician înregistrat la Cleveland Clinic Center for Human Nutrition.

Zumpano punctează, de asemenea, că atunci când alegi mesele și gustările, important este să punem accentul pe alimentele pe bază de plante și proteine slabe.

„O dietă bogată în fibre ajută la eliminarea deșeurilor, la menținerea unui microbiom intestinal sănătos și la aportul ridicat de nutrienți datorită naturii alimentelor care oferă fibre”, sunt sfaturile specialistului.

Cum pot fructele și legumele să protejeze colonul și cât trebuie să le consumi zilnic?

Fructe și legume întregi sunt primele de pe lista acestuia. Asta pentru că, spune el, neamidonoase și fructele crude sunt pline de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, precum fitonutrienții care pot preveni cancerul.

Recomandă fructe și legume bogate în nutrienți precum: mere, banane, fructe de pădure, pepene galben, mango, pepene verde, portocale, pere, anghinare, broccoli, varză, morcovi, conopidă, țelină, castraveți, kale, salată, ceapă, spanac, roșii.

Țintește să consumi cel puțin 2½ căni de legume și 1½ căni de fructe în fiecare zi.

Cerealele integrale, al doilea din enumerare, (neprocesate, nerafinate) oferă o gamă largă de nutrienți, inclusiv vitaminele B, E, fier, cupru, zinc, magneziu, fitochemicale și alți antioxidanți. Sunt și ele bogate în fibre, iar studiile arată că fibrele din cerealele integrale pot oferi cea mai mare protecție împotriva cancerului de colon.

Fibrele scad riscul prin mai multe mecanisme. Ele măresc volumul scaunelor prin absorbția apei, ceea ce ajută la eliminarea rapidă a deșeurilor, reducând contactul mucoasei colonului cu compuși cancerigeni.

Include în dietă aceste cereale integrale: pâine integrală, paste integrale, orez brun sau negru, ovăz, orz, quinoa, farro.

Consumă 5-9 porții de cereale pe zi, jumătate din ele integrale. O porție este aproximativ o felie de pâine, o cană de cereale sau ½ cană de orez sau paste gătite.

De ce proteinele slabe și lactatele cu conținut redus de grăsimi sunt esențiale în prevenția cancerului de colon?

Carne slabă pentru proteine. Toată lumea are nevoie de proteine, dar proteinele slabe oferă cea mai bună protecție împotriva cancerului de colon. Cărțile cu conținut redus de grăsimi, în special peștele proaspăt, sunt bogate în vitamina D, calciu și acizi grași omega-3, care pot reduce inflamația asociată cu cancerul de colon.

Un studiu a arătat că femeile care au consumat trei porții de pește pe săptămână au redus riscul de polipi de colon cu 33%. Opțiuni sănătoase de carne slabă: pui fără piele, curcan, somon, ton, sardine, hering, macrou.

sunt o sursă excelentă de calciu, care are o legătură puternică cu un risc mai mic de cancer de colon. Calciul pare să protejeze prin legarea de acizii din colon, făcându-i mai puțin nocivi pentru creșterea cancerului. De asemenea, poate ajuta organismul să recunoască și să distrugă celulele canceroase și să reducă daunele ADN-ului.

Cele cu conținut scăzut de grăsimi oferă cea mai mare protecție, incluzând: lapte degresat sau cu 1% grăsime, lapte evaporat degresat, iaurt simplu cu conținut scăzut sau zero de grăsimi, brânză de vaci degresată, brânzeturi naturale cu conținut scăzut de grăsimi, brânzeturi procesate cu mai puțin de 3 g grăsimi pe uncie, înghețată fără grăsimi sau cu conținut scăzut de grăsimi (sub 3 g per ½ cană).

Standardele din SUA recomandă trei căni de produse lactate pe zi.

Cum contribuie leguminoasele și nucile la protecția împotriva cancerului de colon?

Leguminoasele, sau fasolea, au un conținut ridicat de proteine, fibre, vitaminele B și E. Fibrele reduc impactul carcinogenilor și sprijină un microbiom intestinal sănătos, reducând astfel riscul de cancer de colon. Iată câteva tipuri de fasole recomandate: fasole neagră, fasole roșie, linte, fasole pinto, soia.

Indicate sunt 1-3 căni de leguminoase pe săptămână.

Ultimele pe listă, nucile, conțin grăsimi sănătoase, fibre, antioxidanți și vitamine, ajutând la prevenirea diabetului de tip 2 și a cancerului de colon. Nucile de copac oferă cele mai bune efecte protectoare, incluzând: migdale, caju, alune, nuci macadamia, pecan, fistic.

Se pot consuma cel puțin două porții (aprox. 28 g fiecare) în 7 zile pentru beneficii optime.