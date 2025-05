6 fructe care au mai multă vitamina C decât portocala. Se găsesc în toate magazinele

Printre recomandările nutriționiștilor nu lipsește consumul de fructe proaspete. 6 dintre cele care se află pe piață au mai multă vitamina C decât portocala, susțin studiile făcute de cercetători. Acestea se găsesc în toate magazinele din țara noastră, la prețuri acceptabile.

6 fructe care au mai multă vitamina C decât portocala

Vitamina C este esențială pentru organism și este disponibilă în mod natural în multe legume și . Specialiștii au făcut un clasament important legat de această substanță crucială pentru susținerea sistemului imunitar și protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Denumită și acid ascorbic, vitamina C este din abundență în alimentele din supermarketurile din România. Cu toate acestea, studiile arată că sunt 6 fructe care conțin mai multă vitamina C decât portocala.

Sunt pe rafturile tuturor magazinelor din țara noastră la costuri accesibile. Potrivit , kiwi este unul dintre fructele mici și delicioase care este o adevărată mină de aur din punct de vedere nutrițional. Un singur kiwi conține aproximativ 70-90 mg de vitamina C.

Așadar, depășește cantitatea găsită într-o portocală medie, de aproximativ 70 mg. Un alt fruct care are mai multă vitamina C decât portocala este papaya. Acest fruct tropical, cu pulpă dulce și portocalie, crește aportul de vitamina C.

Studiile arată că o jumătate de fruct de papaya de dimensiune medie poate oferi până la 94 mg de vitamina C. De asemenea, fructul are în compoziția sa enzime care sprijină digestia. Și căpșunile au mai multă vitamina C decât portocala.

Guava, printre fructele pline de vitamina C

Nutriționiștii transmit că în top se află și guava. Fructul mai puțin cunoscut de români, dar care se găsește în multe magazine românești, poate conține între 73 și 247 mg de vitamina C, în funcție de varietate. Totodată, guava este plină de fibre și alți nutrienți esențiali.

Ananasul reprezintă o altă opțiune delicioasă și bogată în . Are un gust dulce-acrișor și poate fi consumat proaspăt sau în diverse preparate culinare. Și unde mai pui că are în compoziția sa bromelaină, o enzimă cu proprietăți antiinflamatorii.

În aceeași notă, oamenii de știință arată că ardeiul gras nu lipsește din această categorie. Mulți cred că este o legumă, dar din punct de vedere botanic este un fruct. Ardeiul gras este campionul conținutului de vitamina C dintre toate soiurile. Are circa 190 mg de vitamina C per cană (aproximativ 150 de grame).