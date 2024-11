6 milioane de euro pentru Gigi Becali! Patronul FCSB a dat o nouă lovitură: „Exact cum v-am zis!”. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit, în exclusivitate, pentru FANATIK că în „telenovela” transferului lui Florinel Coman în Qatar. Patronul campioanei României ar urma să primească suma de 6 milioane de euro!

Gigi Becali a câștigat procesul la FIFA cu Al-Gharafa: 6 milioane de euro!

Florinel Coman a plecat de la FCSB la începutul lunii iulie pentru suma de 5,25 de milioane de euro la Al-Gharafa. Totuși, Gigi Becali nu a primit până prezent banii pentru transferul fostului „șeptar” al roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

În primă fază, până pe 31 iulie 2024. Qatarezii le-au transmis celor de la FCSB că au fost victimele unor hackeri, iar banii ar fi ajuns în Vietnam. Cazul controversat a ajuns la FIFA.

Forul care conduce fotbalul mondial i-a dat dreptate lui Gigi Becali. Patronul FCSB a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că va primi 6 milioane de euro de la Al-Gharafa, plus 25.000 de euro cheltuieli de judecată.

ADVERTISEMENT

“Azi am câștigat procesul cu Al Gharafa. Trebuie sa plătească 6 milioane de euro, exact cum v-am zis. Plus cheltuieli de judecată de 25.000 de euro. Am luat un milion în plus”, a declarat Gigi Becali, pentru FANATIK.

Gigi Becali va încasa astfel suma de 6 milioane de euro pentru Florinel Coman, cu un milion în plus, deoarece qatarezii au fost penalizați pentru întârzierea plății. Patronul campioanei României dezvăluise clauza din transferul internaționalului român în Qatar.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Florinel Coman despre revenirea la FCSB: „Viitorul o să arate frumos”

Florinel Coman s-a integrat foarte bine la Al-Gharafa, fiind unul dintre fotbaliștii de bază în echipa qatareză. Coman a fost prezent pe Arena Națională la FCSB – Midtjylland (2-0), iar zilele trecute le-a făcut o vizită foștilor colegi la baza din Berceni.

Internaționalul român a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Gigi Becali despre revenirea la FCSB. „Am vorbit cu dânsul, eram la baza de antrenament. Mi-a zis «Hai, Florinele tată, să vii înapoi!».

ADVERTISEMENT

Dar nu s-a pus problema, i-am spus că nu, mă simt foarte bine la Al-Gharafa, așa că n-am de gând. Viitorul o să arate frumos. Nu știu unde mă văd, sincer. Deocamdată, nu visez la Europa. În România vreau să mă întorc foarte târziu”, a spus Florinel Coman, conform .