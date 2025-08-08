Moment special după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0! Ce cadou a primit Mirel Rădoi din partea suporterilor. Foto

Sport

Mirel Rădoi a primit un cadou de suflet din partea grupului „Supporters UCV” după victoria obținută de Universitatea Craiova, 3-0 cu Spartak Trnava.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
08.08.2025 | 09:45
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Universitatea Craiova a obținut un nou succes important în Europa sub comanda lui Mirel Rădoi, 3-0 cu Spartak Trnava în prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Conference League. La finalul meciului, tehnicianul a primit un cadou special din partea unui grup de suporteri.

Fanii din grupul „Supporters UCV” au realizat un fular special înainte de „dubla” dintre Universitatea Craiova și Spartak Trnava din Conference League. Pe o parte apar numele celor două formații, alături de datele la care se joacă cele două întâlniri.

Pe cealaltă parte este chipul unui nume legendar din istoria grupării din Bănie, Zoltan Crișan, membru al ‘Craiovei Maxima’, care a petrecut un deceniu la Universitatea, din 1974 până în 1984, câștigând două titluri de campion și patru Cupe.

Alături de imaginea cu fostul mare fotbalist, decedat tragic în 2003, la vârsta de doar 48 de ani, apare și un citat dintr-o carte dedicată acestuia: „Crișan a fost, în inima Universității Craiova, un roman fascinant, iar noi am început să-l citim când era prea târziu.”

Prezent la conferința de presă după ce Universitatea a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, făcând un pas imens spre play-off-ul Conference League, Mirel Rădoi a primit un astfel de fular din partea unui reprezentant al grupului de suporteri.

Fularele ediție limitată, o tradiție la Craiova

Grupul de suporteri a realizat un astfel de fular și pentru „dubla” cu FK Sarajevo, câștigată de Universitatea cu scorul general de 5-2. În acel caz, pe fular apărea chipul unei alte legende: Costică Ștefănescu, alături de un citat al fostului mare fotbalist: „Să nu lăsați Craiova niciodată!”.

Printre cei care au primit cadou un astfel de fular s-au numărat jucători actuali ai echipei, precum Alexandru Cicâldău sau Assad Al Hamlawi, dar şi nume importante din istoria clubului: Florin Cioroianu, Teodor Ţarălungă, Dumitru Marcu, Silvian Cristescu sau Gheorghe Craioveanu.

