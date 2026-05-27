Ce se întâmplă cu românii implicați în accidentul de coșmar din Turcia. Microbuzul în care se aflau, izbit frontal de o altă mașină. Precizări de la MAE

Momente de panică pentru mai mulți turiști români care se aflau în vacanță în Turcia, unde a avut loc un grav accident rutier în provincia Antalya, într-una dintre cele mai populare destinații estivale. Două microbuze turistice s-au ciocnit frontal în stațiunea Belek, iar în urma impactului 13 persoane au ajuns la spital. Printre victime s-au numărat și șase cetățeni români.

La două zile după incidentul care a stârnit îngrijorare în rândul familiilor celor răniți, Ministerul Afacerilor Externe a transmis, în exclusivitate pentru FANATIK, care este starea românilor implicați în accident și ce măsuri au fost luate de autoritățile de la noi.

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 25 mai 2026, chiar la începutul săptămânii, în jurul orei 05:00, pe strada Turism din cartierul Belek-Kadriye, districtul Serik din Antalya. Este o zonă extrem de circulată în această perioadă, mai ales la primele ore ale dimineții, când au loc numeroase transferuri de turiști între hoteluri și aeroport. Potrivit primelor informații publicate de presa locală din Turcia, microbuzul turistic circula dinspre Belek spre Kadriye s-a izbit frontal de un alt vehicul care venea din sens opus. Impactul a fost destul de violent, iar mai mulți pasageri au avut nevoie de intervenția rapidă a echipajelor medicale.

În total, 13 persoane au fost rănite, printre aceștia, așa cum precizam în rândurile de mai sus, numărându-se 6 români, dar și 7 ruși. Mai mulți localnici au sunat în acea dimineață la iar la fața locului au intervenit polițiștii, medicii și pompierii turci.

Românii răniți în accident ajung azi în țară

Veștile care au sosit după acel accident de la autorități au fost liniștitoare. MAE a precizat pentru FANATIK că românii răniți în accidentul din Antalya sunt în afara oricărui pericol și vor ajunge chiar azi în țară. Toți cei internați au ieșit deja din spitale.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Republica Turcia, s-a autosesizat în urma apariției în mass-media a unor știri cu privire la producerea unui accident rutier în provincia Antalya, Turcia, în data de 25 mai 2026, în care au fost implicați șase cetățeni români”, au transmis reprezentanții instituției, pentru FANATIK.

Diplomații români au intervenit rapid pentru a obține informații despre starea victimelor și pentru a se asigura că acestea primesc ajutorul necesar. „Reprezentanții misiunii diplomatice a României la Ankara au efectuat, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale competente în vederea obținerii unor informații privind cetățenia și starea de sănătate a persoanelor afectate. Conform celor comunicate de autoritățile turce, toate cele șase persoane de cetățenie română implicate în accident au primit îngrijiri medicale, iar starea lor de sănătate este bună, fiind în afara oricărui pericol”, ne-a mai precizat MAE.

Cel mai important detaliu, elementul de noutate în urma tragediei, este anunțul că toți cei șase români se vor întoarce în țară în cursul zilei de astăzi, miercuri, 27 mai 2026: „În dialogul dintre reprezentanții misiunii diplomatice și cetățenii români implicați în accident, cei din urmă au confirmat că au fost externați, urmând ca astăzi, 27 mai 2026, să revină în România”. În paralel, autoritățile turce continuă ancheta pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Până în acest moment, nu a fost comunicată oficial cauza coliziunii dintre cele două microbuze.