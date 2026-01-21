60 de milioane de euro! Suma astronomică pe care Antena 1 ar putea ajunge s-o plătească fără România la CM de fotbal! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Antena 1, unul dintre posturile care a difuzat frecvent meciurile naționalei României, speră să dea lovitura pe piața media din țară. Postul de televiziune ar putea să scoată o sumă colosală pentru următoarele două Campionate Mondiale de Fotbal: 60 de milioane de euro.

Ce sumă trebuie să achite, de fapt, Antena 1

În România, ultimele trei Campionate Mondiale de Fotbal au fost transmise exclusiv la Televiziunea Română. TVR a ieșit, deocamdată, din calcule pentru următorul turneu final, cel din SUA, Mexic și Canada. Meciurile CM 2026, dar și ale ediției din 2030, ar putea fi transmise de Antena 1.

ADVERTISEMENT

Antena 1 ar putea ajunge să scoată din buzunar o sumă uriașă pentru cele două turnee finale de Mondial. Din sursele FANATIK am aflat că s-ar putea ajunge, per total, cu tot cu cheltuieli de producție, transmisiuni, sateliți, echipe, oameni implicați în eveniment, la suma astronomică de 60 de milioane de euro.

Estimările din acest moment sunt că, numai pentru Mondialul din 2026, din SUA, Mexic și Canada, Antena 1 ar putea să plătească o sumă cuprinsă între 15 și 20 de milioane de euro. Aici, costurile suplimentare doar se ridică la 3 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Ce sumă ar putea achita Antena 1 pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada : între 15 și 20 de milioane de euro

: între 15 și 20 de milioane de euro Cât ar costa, în total, pachetul Campionatelor Mondiale de Fotbal 2026 și 2030 : suma totală poate ajunge la 60 de milioane de euro

: suma totală poate ajunge la 60 de milioane de euro Cu cine s-a luptat Antena 1 pentru drepturile TV ale Cupei Mondiale : cu Pro TV, principala rivală de pe piața media

: cu Pro TV, principala rivală de pe piața media Cine a transmis în România ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale: postul public TVR a televizat Brazilia (2014), Rusia (2018) și Qatar (2022)

Motivul ascuns pentru care trustul Intact a licitat atât de mult

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, a 23-a ediție, considerat a fi cea mai importantă competiție internațională de fotbal între țări, va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Trei state vor găzdui turneul: SUA, Mexic și Canada. Evenimentul va marca un moment istoric pentru fotbalul internațional. Va fi prima ediție la care vor lua startul 48 de echipe (față de 32 în trecut). Asta înseamnă nu mai puțin de 104 partide programate.

ADVERTISEMENT

Din acest motiv, dar mai ales din considerente de „rivalitate” pe piața media, . Conform celor de la , care citează persoane apropiate de trustul Intact, două argumente au stat la baza deciziei luate de conducerea Antenei 1.

Televiziunea privată nu a vrut să piardă din supremația de pe piață. Sunt voci care spun că investiția uriașă a fost motivată de dorința de a „lovi” în concurență. Mai exact, scopul a fost acela de a prelua controlul asupra conținutului sportiv premium și a atrage publicitate de la rivali. Apoi, postul TV a avut rezultate financiare deosebit de bune în precedenții 5-6 ani. Profitul uriaș le-a permis șefilor de la Antenă să urce considerabil pragul financiar în privința achizițiilor.

ADVERTISEMENT

190 de milioane de euro ar fi profitul cumulat de Antena 1

Ce alte televiziuni au mai participat la licitație. Cui i-a luat fața Antena 1

Conform sursei citate, reprezentanții Antena 1 au tratat și au finalizat licitația pentru a avea exclusivitate pentru Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic şi Canada în urmă cu mai bine de un an și jumătate. S-a întâmplat undeva spre finalul primăverii lui 2024.

S-au numărat și alte televiziuni implicate în procesul de licitație. Pro TV a fost principalul concurent și a oferit o sumă foarte mare. Dat fiind echilibrul în oferte, licitația a fost reluată de mai multe ori (până la 3 runde).

În final, a 3-a serie de licitație a fost cu noroc. Asta pentru Antena 1. Decizia a fost ca pachetul să conțină obligatoriu două ediții de Mondial: şi 2030, nu doar 2026. O altă sursă, apropiată de Pro TV, a spus pentru Golazo că postul a oferit o sumă mare, dar cu toate acestea drepturile au fost câștigate de Antena 1: „E clar că oferta trustului Intact a fost una cu adevărat gigantică, mai ales că Pro TV ar fi avut câștig de cauză la oferte sensibil egale, datorită poziției şi imaginii mai bune pe care le are în piața internațională, în privința achiziției de drepturi”.

Câte meciuri ar transmite Antena 1 la vară

După cum spuneam, turneul final al Campionatului Mondial din vară are un format extins. Vor fi la startul său 48 de echipe naționale. Asta înseamnă un total de 104 meciuri. Va fi cel mai mare număr din istorie.

În acest moment, având în „buzunar” drepturile de televizare, Antena 1 ar trebui să transmită majoritatea sau toate aceste meciuri pe post. Rămâne de văzut dacă postul va merge singur în această aventură sau va încerca să sub-licențieze o parte din partide către alte televiziuni.

La ce ore se desfășoară meciurile Cupei Mondiale 2026

Un aspect extrem de „nociv” pentru publicul spectator din România, dar și pentru postul Antena 1, dacă ne uităm la audiență și la veniturile din publicitate, este cel legat de orele de difuzare ale meciurilor Cupei Mondiale 2026.

Privind programul de disputare a partidelor din grupe și din fazele finale vedem că orele de start variază semnificativ în funcție de locație și fus orar. În România, majoritatea meciurilor vor fi dimineața, la prânz sau seara târziu/noaptea.

Să luăm exemplul „tricolorilor”. În cazul fericit și dorit de toată suflarea din țară în care elevii lui Mircea Lucescu vor trece de barajele din martie, ei vor susține cele 3 jocuri din grupă la Campionatul Mondial la primele ore ale dimineții în România:

13 iunie: Australia – România, ora 07:00

19 iunie: Paraguay – România, ora 07:00

25 iunie: SUA – România, ora 05:00

Vor fi, din păcate pentru iubitorii fotbalului din țară, și multe meciuri programate la ore „imposibile”. Brazilia – Maroc, ora 01:00, Portugalia – Columbia, ora 02:30, Spania – Uruguay, ora 03:00, Argentina – Algeria, ora 04:00, Columbia – Portugalia, ora 02.30. Vestea bună este aceea că semifinalele și finala mare se vor disputa la ore perfecte pentru telespectatorii din Europa: 22:00 (ora României).

Cât costă să transmiți în România top 5 campionate – Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, La Liga

Am văzut cum Antena 1 ar putea plăti, numai pentru televizarea Campionatului Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada, suma de 15-20 milioane de euro. Aruncăm acum un ochi și peste alte tranzacții de zeci de milioane de euro care s-au efectuat pe piața media din țară.

În urmă cu un an, trustul din care face parte Pro TV plătit nu mai puțin de 10.000.000 de euro pentru drepturile TV ale Premier League. Suma pentru trei sezoane, cât ar fi tranzacția, se ridică așadar la 30.000.000 de euro, conform . O sumă mult mai mică ar achita Digi Sport și Prima Sport pentru Serie A, undeva la 1-2 milioane de euro pe sezon și circa 2-3 milioane pentru Bundesliga.

Dacă ne uităm la Spania, campionatul care dă El Clasico, cel mai urmărit derby de pe Mapamond, vedem aici faptul că drepturile s-au vândut în România, , cum scria și FANATIK. În ceea ce privește Ligue 1, transmis în România de platforma de streaming Voyo, deținută de Pro TV, nu sunt informații oficiale privind suma drepturile de televizare.

Cine a transmis în România ultimele 3 campionate mondiale de fotbal

O tradiție s-a împământenit în România ultimelor decenii. Aceea ca Televiziunea Română să transmită turneele finale ale Campionatelor Mondiale de fotbal. TVR a transmis constant aceste turnee din 1966 încoace. Au fost doar mici excepții.

Dacă ne uităm acum la trecutul nu foarte îndepărtat, vedem că ultimele 3 Campionate Mondiale de fotbal au fost transmise în România exclusiv de Televiziunea Română. E vorba de Qatar 2022, Rusia 2018 și Brazilia 2014.

Cât a plătit TVR pentru ultimul Campionat Mondial transmis, Qatar 2022

O comparație simplă ne arată faptul că prețul pe care l-ar putea plăti Antena 1 pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada este unul triplu față de cât a plătit Televiziunea Română pentru precedentul Mondial. TVR a achitat undeva la 10 milioane de euro, asta cu tot cu costuri asociate (producție, deplasări, comentatori, sateliți etc.) pentru Campionatului Mondial din Qatar 2022.