62 de „trădători” între Steaua/FCSB şi Dinamo. Patru cazuri şi în derby-ul din etapa a 8-a a Ligii 1

„Nu voi juca niciodată la echipa aia!”. Promisiunea care îi asigură oricărui fotbalist iubirea, respectul și aplauzele tribunei atunci când îmbracă tricoul Stelei/FCSB sau al lui Dinamo. Promisiune căreia, însă, de multe ori destinul i-a râs în față…

„Derby de România” este cea mai mare, cea mai crâncenă rivalitate din fotbalul românesc și fiecare fotbalist care a jucat și la Steaua/FCSB, și la (nu neapărat prin transfer direct) a marcat și marchează un punct de… hai să-i zicem „trădare”, cu ghilimelele de rigoare, în istoria luptei „eterne” de 73 de ani…

62 de „trădători” între Steaua/FCSB şi Dinamo. Patru cazuri şi în derby-ul din etapa a 8-a

Trebuie specificat de bun început că am considerat, în ciuda oricărei decizii judecătorești, că istoria Stelei se continuă prin FCSB, aceasta fiind echipa care a adus pe stadionul din Ghencea ani de zile zeci de mii de suporteri care nu și-au pus problema, acei ani de zile, că echipa lui Gigi Becali n-ar fi Steaua.

Nu comentăm mai mult din respect pentru Armata Română, nu și pentru „răcanii” care au generat apariția echipei, ca să nu zicem „clonei” din liga a II-a.

Să lăsăm, însă, talpa(nul) armatei să bată în van pas de defilare cu pușcă de lemn pe umăr și să revenim la lumea fabuloasă a rivalității . Schimburile de efectiv au însemnat toată gama, de la nume mari la „țepe” mari. Punctul comun a fost vâlva creată în fotbalul mioritic.

Au fost 62 de fotbaliști „bicolori”, că nu le putem zice „tricolori”… „Câini” roș-albaștri… sau „militari” alb-roșii. FANATIK vi-i prezintă mai jos pe „navetiștii” pe axa şi invers. Jucători ca Alexandru Florea sau Valentin Lemnaru, care apar în diferite statistici cu ambele chipe în CV, dar nu au jucat niciun minut pentru una dintre ele, respectiv Steaua în ambele cazuri, nu au fost luați în calcul.

Istoria comună stelisto-dinamovistă de la Gheorghe Lăzăreanu la Cătălin Straton. Portari amândoi

Primul „dualist” a fost portarul Gheorghe Lăzăreanu. A fost titular în primul meci din istoria Stelei, pe când se numea ASA București, în campionatul 1947-1948. Avea 23 de ani. Simplu soldat în Armata Română, a jucat 10 meciuri în acel sezon.

Acuzat de blat (da, se trânteau meciuri încă de atunci!) după un meci ASA București – Petrol București 1-2, a „fugit” la nou-născuta Dinamo, dar nici acolo n-a stat mult. Viața tumultuoasă din afara terenului l-a „convins” să se lase de fotbal la doar 26 de ani , când a ales să-și continue cariera pe un… șantier, în construcții!

Ultimul transfer direct între cele două „dușmance” de neîmpăcat a fost cel al portarului Cătălin Straton, „eliberat” din funcție într-un mod cel puțin neelegant, dacă nu mârlănesc de-a dreptul de antrenorul Cosmin Contra când a venit șleahta de spanioli, conducători și jucători care au distrus ce nu ruinase Ionuț Negoiță la Dinamo. De atunci apără, când se supără Gigi Becali pe Andrei Vlad, poarta FCSB-ului…

Dorinel Munteanu, cel mai complet „dualist”: și jucător, și antrenor al celor două „dușmance” ireconciliabile. Coincidențele incredibile de pe băncile tehnice

În cei 72 de ani dintre cele două transferuri amintite, au mai „trădat” alți 60 de jucători. Nume importante, ca „Țețe” Moraru, Bogdan Stelea, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, Adrian Bumbescu, Jean Vlădoiu, Dennis Șerban, Cătălin Munteanu, Ciprian Marica, Gabi Tamaș, Radu Niculescu, Daniel Iftodi, cei doi Cristea, Andrei și „Prințul” Adrian, George Țucudean, Cristian Bălgrădean sau, cel mai elocvent exemplu, Ionel Dănciulescu, iubit până la adulație și înjurat amarnic, pe rând, de ambele galerii.

O mențiune specială trebuie să primească Dorinel Munteanu. Pentru că este singurul „dualist”… complet: și jucător, și antrenor. A „mușcat” la Dinamo două sezoane, 1991-1993, 67 de meciuri, 27 de goluri, 1 titlu de campion în 1992-1993. Și tot două campionate a evoluat la Steaua, 2003-2005, 33 de meciuri, 2 goluri, 1 titlu de campion în 2004-2005.

În plus, a antrenat pe Dinamo în 2012, o lună jumătate, 14 noiembrie-28 decembrie, 5 meciuri, și pe Steaua în toamna lui 2008, coincidență, tot o lună și jumătate și tot 5 jocuri, după care a fost dat afară de Gigi Becali.

„Trădătorii” din arenă. Arena Națională, duminică, 12 septembrie, ora 21:00

Nu lipsesc „trădătorii” nici în loturile cu care se vor „bate” antrenorii și Dario Bonetti în de duminică seară, deși şi-au mai pierdut din anvergură. Poate cel mai important nume este cel al lui Cosmin Matei, recent „repatriat” de Dinamo.

Cosmin Matei era o mare speranţă a fotbalului românesc în momentul în care a fost transferat de Steaua de la Farul, în iulie 2010, pentru 100.000 de euro. Avea 19 ani și certe calităţi tehnice, dar şi o dispoziţie spre indisciplină şi conflicte cu jucătorii cu ştate vechi.

A jucat 9 partide pentru prima echipă a Stelei şi alte 9 pentru a doua. A fost cedat la Astra Giurgiu un an mai târziu, iar cariera sa părea să meargă din rău în mai rău. Până când a ajuns la Dinamo, în 2012, unde a avut prestaţii foarte apreciate. Materializate în 21 de goluri marcate în 124 de meciuri.

La FCSB, deja amintitul Cătălin Straton este singurul jucător cu trecut „canin”. A jucat la Dinamo între iulie 2019 şi septembrie 2020, venit tot din postura de… „trădător”! Pentru că jucase deja la Rapid. Dar şi-a făcut excelent treaba pentru „câini” înainte de a accepta, de nevoie, din cauză de… „febră spaniolă”, postul de rezervă a lui Vlad la FCSB.

Andrei Radu poate fi şi el catalogat ca „trădător” de fanii mai exigenţi. deşi este produs al Centrului de Copii și Juniori al lui Dinamo. Asta pentru că înainte de a trece la piticii din… „Groapă”, Radu a trecut şi pe la grupele de vârstă fragedă ale rivalei din Berceni.

Tot de la juniorii FCSB-ului şi-a început ascensiunea şi nou-venitul în „haită” Răzvan Ștefan Popa. De la FCSB U21 a trecut la Sportul Studențesc în 2011, iar apoi la Inter Milano în 2013. Au urmat Real Zaragoza, Burgos, Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaș, Poli Iași și, acum, Dinamo. Ăsta da traseu într-un deceniu! Și nu are decât 24 de ani…

Transferurile Steaua/FCSB – Dinamo

Gheorghe Lăzăreanu (1947-1948 ASA București / 1948-1949 Dinamo) Iosif Bükössy (1956-1958 CCA / 1958-1060 Dinamo) d* Marin Andrei (1968-1969 Steaua / 1970-1972 Dinamo) Florian Dumitrescu (1971-1974 Dinamo / 1974-1975 Steaua) d Doru Nicolae (1973-1974 Steaua / 1975-1976 Dinamo) Dumitru Moraru (1974-1978 Steaua / 1981-1989 Dinamo) Stere Sertov (1981-1982 Steaua / 1982-1983 Dinamo) d Augustin Eduard (1982-1985 Steaua / 1990-1991 Dinamo) Viorel Turcu (1982-1983, 1986-1987 Steaua / 1983-1984 Dinamo) d Gheorghe Ceaușilă (1985-1986 Steaua / 1994-1995 Dinamo) Gheorghe Popescu (1987-1988 Steaua / 2002-2003 Dinamo) Gheorghe Pena (1989-1990 Steaua / 1991-1992 Dinamo) Ion Vlădoiu (1990-1994, 1995-1996, iul. 2000-2002 Steaua / 1998-ian. 2000 Dinamo) Ion Sburlea (1991-1993 Steaua / retur 1995 Dinamo) Daniel Iftodi (1992-1995 Steaua / 1998-2000 Dinamo) Florian Simion (1992-1993 Steaua / 1997-1998 Dinamo) Sabin Ilie (1995-1997, 1999-2000 Steaua / 2001-2002 Dinamo) Augustin Călin (1996-1997 Steaua / 1997-1999 Dinamo) d Cătălin Munteanu (1996-1998 Steaua / 2005-2008, 2010-2014 Dinamo) Dennis Şerban (1996-1998 Steaua / 2004-2005, 2006-2007 Dinamo) Valeriu Bordeianu (1999-2000, 2001-2002 Steaua / 2010-2011 Dinamo) Gabriel Boştină (2000-2007 Steaua / 2007-2010 Dinamo) d Daniel Opriţa (2002-2007 Steaua / 2007-2008 Dinamo) d Tiberiu Curt (2003-2006 Steaua / retur 2006 Dinamo) d Andrei Cristea (2004-2006 Steaua / 2008-2013 Dinamo) Alexandru Tudose (2005-2006, 2008-2010 Steaua / retur 2913 Dinamo) Eric Bicfalvi (2007-2008, 2009-2011 Steaua / retur 2016 Dinamo) Cosmin Matei (2010-2011 Steaua / 2012-2016 Dinamo) Dorel Stoica (2010 Steaua / 2011-2012 Dinamo) Tha’er Bawab (2015-2016 Steaua / 2016-2018 Dinamo) Vlad Achim (2016-2018 FCSB / 2020-2021 Dinamo)

Transferurile Dinamo – Steaua/FCSB

Constantin Titi Popescu (1951 Dinamo / 1953 CCA) Narcis Coman (1968-1970 Dinamo / 1970-1974 Steaua) d Andrei Toma (1978-1980, 1984-1985 Dinamo / 1980-1982 Steaua) d Dorel Zamfir (1979-1982 Dinamo / tur 1982 Steaua) d Adrian Bumbescu (1980-1982 Dinamo / 1984-1992 Steaua) Bogdan Bucur (1986-1988 Dinamo / 1991-1997 Steaua) Bogdan Stelea (1986-1992, 2004-2005 Dinamo / 1995-1997 Steaua) Florin Tene (1986-1987, 1991-1992, 2000-2001 Dinamo / 1998-1999 Steaua) Adrian Matei (1988-1994 Dinamo / 1996-1999 Steaua) Anton Doboş (1989-1992 Dinamo / 1992-1996 Steaua) d Ionel Fulga (1989-1991, 1994-1996 Dinamo / 1992-1994 Steaua) Cornel Mirea (1989-1990, 1994-1995 Dinamo / 1990-1991 Steaua) d Dorinel Munteanu (1991-1993 Dinamo / 2003-2005 Steaua) Marius Coporan (1993-1997 Dinamo / 1998-2000 Steaua) Damian Militaru (1993-1994 Dinamo / 1994-1999 Steaua) d Cristian Puşcaş (1993-1995 Dinamo / 1996-1997 Steaua) Radu Niculescu (1994-1995 Dinamo / 2000-2001 Steaua) Ionel Dănciulescu (1995-1997, 2002-2005, 2006-2009, 2010-2013 Dinamo / 1998-2002 Steaua) d Adrian Pitu (1997-1998 Dinamo / 2003-2005 Steaua) Ciprian Marica (2001-2004 Dinamo / 2015-2016 Steaua) Gabriel Tamaş (2002-2003, tur 2005, 2008-2009, tur 2009 Dinamo / retur 2015 Steaua, 2016-2017 FCSB) George Galamaz (2004-2007 Dinamo / 2010-2012 Steaua) Alexandru Păcurar (2004-2005 Dinamo / 2010-2011 Steaua) Adrian Cristea (2005-2011 Dinamo / 2013-2014 Steaua) Mihăiţă Pleşan (2005-2006 Dinamo / 2007-2010 Steaua) Cristian Bălgrădean (2010-2014 Dinamo / 2018-2020 FCSB) George Ţucudean (2010-2014 Dinamo / ian-sep 2015 Steaua) Srdjan Luchin (2011-2013 Dinamo / 2014-2015 Steaua) Harlem Gnohere (2015-2017 Dinamo / 2017-2020 FCSB) d Valerică Găman (2010-2011 Dinamo / 2017-2018 FCSB) Cătălin Straton (2019-2020 Dinamo / 2020-prezent FCSB)

*d=direct

„M-am accidentat în 2007, m-am operat, după care am plecat la tratament la Bologna, dar acolo nu m-a mai căutat nimeni de la Steaua. Eram descumpănit, dar m-a sunat Cristi Borcea care mi-a propus să vin la Dinamo. Nici atunci cei de la Steaua n-au reacționat. Îmi aduc aminte că Gigi Becali a spus că oricum nu voi mai juca fotbal şi că pot să mă duc la Dinamo. În acel moment am zis că mă voi răzbuna, că voi reveni eu pe Ghencea şi că le voi da gol. Mi-a părut rău după aceea…” – Daniel Oprița

„Când eram la Steaua, am avut ofertă de la FC Moscova, cu un salariu de un milion de dolari pe an. Primea şi clubul o sumă foarte bună din transferul meu. Eram la apogeul carierei, Gigi Becali nu concepea echipa fără mine. Așa că pur şi simplu n-a vrut să-mi dea drumul. A zis că nu-l interesează banii şi că îmi măreşte salariul. Paradoxal, peste un an n-am mai fost dorit chiar de Becali, deşi Gică Hagi, care venise antrenor, m-a vrut la echipă. Nici acum nu înţeleg de ce nu m-a mai vrut patronul… așa că am ajuns la Dinamo. Nu consider că am trădat prin plecarea mea la Dinamo, fiindcă nu am fost crescut în Ghencea şi am fost nevoit să plec, n-am plecat din dorința mea” – Gabriel Boștină

„Nu regret că am semnat cu Steaua. Am încercat să fac tot ceea ce-mi stă în putinţă să ajut echipa şi să mă ajut şi pe mine. Din păcate, accidentările nu mi-au dat voie, m-au împiedicat, îmi pare rău. Suporterii Stelei erau «wow» atunci când veneau la stadion, dar cei ai lui Dinamo sunt de-a dreptul incredibili” – Ciprian Marica

„Din dorinţa de a mă întoarce acasă, am acceptat să vin la Dinamo în 1998… şi a fost greşeala vieţii. Puteam să stau în Germania până la 35 de ani şi aş fi realizat mult mai multe. Nu regret că am decis să merg la Dinamo, ci că am decis să mă întorc în România. La Dinamo am fost primit aşa cum nu mă aşteptam. Bine, am dat şi gol din prima etapă şi meci de meci am marcat acasă. Suporterii m-au adoptat foarte repede” – Jean Vlădoiu

„Steaua rămâne a mea până în 2000. Din 2001 nu mai am nicio amintire cu Steaua. Pe domnul Becali l-am prins la început, am avut probleme cu dânsul. Mi-am rupt genunchiul şi nu s-au comportat cu mine cum trebuia. Sunt amintiri neplăcute pentru mine. Dacă ar fi discutat cu mine nu era nicio problemă. Dacă plecam într-un mod civilizat era ok. Nu mă lăsau să intru în stadion sau la antrenamente şi toate astea mi-au lăsat un gust amar pe care îl simt şi acum. Nici dinamovist nu vreau să mă considere nimeni, dar recunosc că simt ceva deosebit când intru în clubul acela” – Jean Vlădoiu

„Nota 10 pentru fanii Stelei! Umpleau stadionul de fiecare dată când era nevoie de ei. 9 pentru cei ai lui Dinamo. Pentru ca existau perioade când nu veneau mulţi la meci” – Mihăiță Pleșan

„Ca orice copil, de mic îţi alegi o echipă, iar mie mi-a plăcut de Dinamo. Am rămas cu inima la Dinamo, doar printr-o conjunctură am ajuns să joc la Steaua” – Cătălin Munteanu