7 ani de închisoare pentru un campion mondial. Acuzațiile ireale care i se aduc

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De-a lungul timpului, mai mulți sportivi de renume de pe planetă s-au confruntat cu fel și fel de probleme juridice. Unii dintre ei au ajuns să facă pușcărie pentru faptele lor. Cel mai nou nume intrat pe „lista condamnaților” este un foarte cunoscut scoțian. Campion mondial într-un sport de mare eleganță și stil, acesta a primit recent o condamnare uriașă la închisoare: 7 ani. Acuzații extrem de grave au fost dovedite în cazul său.

Cutremur în sportul internațional: un campion mondial a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Acuzațiile grave care i se aduc

După un proces care s-a întins pe durata a mai bine de două decenii, cu fapte care s-au petrecut încă din 1993, Justiția din Marea Britanie l-a găsit vinovat pe fostul campion mondial la snooker Graeme Dott (49 de ani). Marți, 29 septembrie, acesta a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru abuzuri sexuale asupra unor copii.

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Încă din urmă cu o lună, august 2026, după un proces de 5 zile început la Înalte Curte din Glasgow, Dott extrem de grave. Acesta s-a apărat și a negat totul, însă în final a fost condamnat cu majoritate de voturi. Judecătorul curții, Lord Harrower, i-a spus sportivului că, prin cele comise, „a răpit o parte semnificativă din copilăria” victimelor și că acest comportament al său a reprezentat o „încălcare gravă a intimității minorilor”.

Faptele pentru care a fost acuzat și apoi condamnat Dott s-au petrecut în perioada 1993 – 1996, în cazul unei fetițe din Glasgow, și în perioada 2006 – 2010, în cazul unui băiat din South Lanarkshire. De notat că, în perioada în care au început abuzurile asupra băiatului, Dott era campion mondial la snooker. Victima sportivului, acum în vârstă de aproape 30 de ani, a descris comportamentul lui Dott drept „agresiv” și a spus în fața juraților: „Privind retrospectiv, el știa ce voia să fac. Nu se aștepta la nimic altceva decât la supunere”, notează .

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Graeme Dott se apără în continuare și își susține nevinovăția

În ciuda acuzațiilor grave, dovedite, avocatul apărării, Euan Dow, a spus instanței că clientul său continuă să își susțină nevinovăția. El a spus, după anunțul sentinței, că „atât reputația sa personală, cât și cea profesională au fost distruse” din cauza acuzațiilor. Dow a dezvăluit că sportivul a „primit amenințări” în închisoare și că a fost mutat într-o altă secție după ce a devenit „o țintă în interiorul unității de detenție”.

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Cine este Graeme Dott

Graeme Dott a devenit jucător profesionist de snooker în 1994. Cel mai important moment din cariera sa a fost consemnat în urmă cu 20 de ani. În 2006, acesta a câștigat Campionatul Mondial de snooker. L-a învins atunci pe Peter Ebdon în finală. Scoțianul a mai jucat în ultimul act al Mondialelor de două ori.

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În 2004, Dott , apoi, în 2010, cu Neil Robertson. După condamnarea primită pe 29 septembrie, numele scoțianului a fost eliminat din Hall of Fame al World Snooker. Anterior, în 2025, după ce procurorii au formulat acuzațiile, World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) l-a suspendat din competiții. După condamnarea din august 2026, organizația i-a revocat definitiv calitatea de membru.