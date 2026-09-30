Sport

7 ani de închisoare pentru un campion mondial. Acuzațiile ireale care i se aduc

Un campion mondial ține capul de afiș în sportul internațional. Acesta a primit o condamnare uriașă la închisoare, de 7 ani. Acuzații extrem de grave dovedite pe numele său.
Adrian Baciu
30.09.2026 | 14:15
7 ani de inchisoare pentru un campion mondial Acuzatiile ireale care i se aduc
ULTIMA ORĂ
Un fost campion mondial a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Acuzațiile grave care i se aduc. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, mai mulți sportivi de renume de pe planetă s-au confruntat cu fel și fel de probleme juridice. Unii dintre ei au ajuns să facă pușcărie pentru faptele lor. Cel mai nou nume intrat pe „lista condamnaților” este un foarte cunoscut scoțian. Campion mondial într-un sport de mare eleganță și stil, acesta a primit recent o condamnare uriașă la închisoare: 7 ani. Acuzații extrem de grave au fost dovedite în cazul său.

Cutremur în sportul internațional: un campion mondial a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Acuzațiile grave care i se aduc

După un proces care s-a întins pe durata a mai bine de două decenii, cu fapte care s-au petrecut încă din 1993, Justiția din Marea Britanie l-a găsit vinovat pe fostul campion mondial la snooker Graeme Dott (49 de ani). Marți, 29 septembrie, acesta a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru abuzuri sexuale asupra unor copii.

ADVERTISEMENT

Încă din urmă cu o lună, august 2026, după un proces de 5 zile început la Înalte Curte din Glasgow, Dott a fost găsit vinovat de acuzații extrem de grave. Acesta s-a apărat și a negat totul, însă în final a fost condamnat cu majoritate de voturi. Judecătorul curții, Lord Harrower, i-a spus sportivului că, prin cele comise, „a răpit o parte semnificativă din copilăria” victimelor și că acest comportament al său a reprezentat o „încălcare gravă a intimității minorilor”.

Faptele pentru care a fost acuzat și apoi condamnat Dott s-au petrecut în perioada 1993 – 1996, în cazul unei fetițe din Glasgow, și în perioada 2006  – 2010, în cazul unui băiat din South Lanarkshire. De notat că, în perioada în care au început abuzurile asupra băiatului, Dott era campion mondial la snooker. Victima sportivului, acum în vârstă de aproape 30 de ani, a descris comportamentul lui Dott drept „agresiv” și a spus în fața juraților: „Privind retrospectiv, el știa ce voia să fac. Nu se aștepta la nimic altceva decât la supunere”, notează The Guardian.

ADVERTISEMENT
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească...
Digi24.ro
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească peste față cu ciocanul. Avertismentul medicilor

Graeme Dott se apără în continuare și își susține nevinovăția

În ciuda acuzațiilor grave, dovedite, avocatul apărării, Euan Dow, a spus instanței că clientul său continuă să își susțină nevinovăția. El a spus, după anunțul sentinței, că „atât reputația sa personală, cât și cea profesională au fost distruse” din cauza acuzațiilor. Dow a dezvăluit că sportivul a „primit amenințări” în închisoare și că a fost mutat într-o altă secție după ce a devenit „o țintă în interiorul unității de detenție”.

ADVERTISEMENT
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore...
Digisport.ro
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei

Cine este Graeme Dott

Graeme Dott a devenit jucător profesionist de snooker în 1994. Cel mai important moment din cariera sa a fost consemnat în urmă cu 20 de ani. În 2006, acesta a câștigat Campionatul Mondial de snooker. L-a învins atunci pe Peter Ebdon în finală. Scoțianul a mai jucat în ultimul act al Mondialelor de două ori.

ADVERTISEMENT

În 2004, Dott a pierdut cu Ronnie O’Sullivan, apoi, în 2010, cu Neil Robertson. După condamnarea primită pe 29 septembrie, numele scoțianului a fost eliminat din Hall of Fame al World Snooker. Anterior, în 2025, după ce procurorii au formulat acuzațiile, World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) l-a suspendat din competiții. După condamnarea din august 2026, organizația i-a revocat definitiv calitatea de membru.

Radu Drăgușin, direct în top! Ce salariu are românul la Fiorentina
Fanatik
Radu Drăgușin, direct în top! Ce salariu are românul la Fiorentina
UEFA a decis cine arbitrează Polonia – România. Prenumele care stârnește fiori reci...
Fanatik
UEFA a decis cine arbitrează Polonia – România. Prenumele care stârnește fiori reci pentru „tricolori”
Gică Hagi l-a lăsat acasă, iar acum a reacționat în presa din străinătate:...
Fanatik
Gică Hagi l-a lăsat acasă, iar acum a reacționat în presa din străinătate: „Din păcate!”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bombă! Supărat pe el, Gică Hagi îl scoate din echipa de start pentru...
iamsport.ro
Bombă! Supărat pe el, Gică Hagi îl scoate din echipa de start pentru meciul cu Polonia: 'Știi pe cine bagă titular?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!