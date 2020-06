7 ani de la primul titlu WTA câştigat de Simona Halep! Analiza transformării uluitoare: cum arăta în 2013 şi la ce nivel a ajuns în 2020

Pe 15 iunie 2013, „S1mo” câștiga primul ei titlu WTA, la Nürnberg. Au trecut șapte ani incredibili pentru ea. Ani în care a avut o misiune clară. Să spulbere rând pe rând toate prejudecățile și etichetele care i-au fost puse în startul carierei. Și a reușit! FANATIK a realizat o analiză completă a transformării Simonei Halep în aceşti 7 ani.

Pentru mulți dintre noi, transformarea Simonei Halep nu a fost deloc una spectaculoasă. Încă de atunci, din 2013, se putea vedea că avem în față o campioană în devenire. Doar datorită contestatarilor ei este acest drum cu adevărat special. Între 2013 și 2020, Simona Halep și-a întors criticii pe toate fețele și i-a secat de toate cârcotelile posibile. Toate doar pentru a continua să nege evidența. Simona Halep e mare! Uriașă pentru sportul mondial, un adevărat gigant în România.

Au fost șapte ani în care s-a trecut de la „Nu va fi niciodată pe primul loc WTA” la „Nu o să o bată niciodată pe Serena Williams”, de la „Nu o să o bată niciodată pe Maria Șarapova” la „Nu o să câștige niciodată un turneu de Grand Slam”, de la „E doar noroc, nu va rezista în top” la „Mie oricum nu prea îmi plăcea tenisul, intru pe net doar ca să citesc de Gigi Becali”.

Șapte ani în care Simona Halep a fost întâi prea fragilă fizic și apoi prea musculoasă, întâi prea fricoasă, apoi prea tupeistă. A fost prea mică pentru acest sport, doar din frica unora de a înțelege cât este de mare. Încetați! Simona Halep este un cadou pe care sportul românesc l-a primit într-un moment în care își pierdea speranțele că mai poate avea idolii de altă dată. FANATIK face o analiză „PE BUNE” a modului în care s-a schimbat Simona Halep în cei șapte ani care au trecut de la primul titlu WTA pe care îl obținea, în 2013, la Nürnberg.

Progresul Simonei Halep a venit și datorită abilității ei de a se înconjura de oameni pricepuți. Este exigentă, uneori chiar dificilă, dar a știut cum să îi facă pe oamenii de valoare din jurul ei să o ierte atunci când a mai sărit calul. Darren Cahill este omul care a contribuit la absolut toate capitolele în dezvoltarea Simonei: tactic, mental, tehnic, fizic și chiar a modului în care este percepută românca de public. Așa că, în rândurile care urmează, numele lui Darren Cahill va apărea foarte des.

Din punct de vedere tactic, evoluția Simonei este legată aproape exclusiv de Cahill. Poate și pentru că doar pe el l-a ascultat cu adevărat. Australianul a învățat-o pe româncă modul în care poate conduce punctele și în care poate transforma presupuse defecte în calități.

„Adrian Marcu a fost cu mine din luna martie, dar în spatele meu, nu cu mine. Am avut mereu doar sparring-ul cu mine (n.r. Andrei Mlendea). În New Haven am început să lucrez în mod oficial cu Adrian Marcu” – Simona Halep în august 2013

