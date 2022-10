7 ani de la tragedia din Colectiv. Patriarhia organizează slujbe de pomenire a victimelor

În acest weekend, se împlinesc 7 ani de la , incendiul care a îndoliat o țară întreagă.

Duminică se împlinesc 7 ani de la Colectiv. Patriarhia organizează slujbe de pomenire a victimelor

Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat că va ține slujbe speciale, duminică, 30 octombrie.

Conform unui , evenimentele religioase vor debuta la ora 8:30. Atunci se va oficia Sfânta Liturghie în Biserica parohiei Sfântul Nicolae – Broşteni, situată în apropierea fostului club.

Apoi, la 12:00 este programată slujba parastasului. Aceasta se va săvârşi în curtea bisericii, la monumentul edificat în memoria tinerilor de către Arhiepiscopia Bucureştilor, la iniţiativa Patriarhului Daniel.

În final, un sobor alcătuit din 10 preoți va ajunge în faţa fostului club Colectiv, unde va fi oficiată o altă slujbă specială.

Cu acest prilej, care va debuta la ora 13:00, va fi depusă o coroană de flori din partea Părintelui Patriarh Daniel în memoria celor pomeniți.

Tragedia din clubul Colectiv a luat viața a 64 de tineri

România retrăiește, an de an, pe 30 octombrie, clipele terifiante petrecute undeva în Capitală. Acum 7 ani, într-o seară de vineri, un incendiu devastator a cuprins Clubul Colectiv, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity.

Avea să fie cel mai grav accident de după Revoluție. Au fost cele mai multe victime și cei mai mulți răniți, peste 180.

În noaptea tragediei au murit 27 de tineri: Carmen Irina Opriţă, Anda Ioana Epure, Vlad Ţelea, Mihaela Vieru, Gabriel Matei, Nicoleta Baldovin, Petru Andrei Bucă, Andrei Ştefan Hamed, Radu Palada, Diana Elena Enache, Alexandru Cătălin Simion, Cătălina Ioniţă, Valentina Florea, Nelu Tilie, Maria Dorina Vulcu, Mihai Cătălin Alexandru, Adrian Rugină, Marius Ştefan Ruşitoru, Paul Alexandru Georgescu, George Claudiu Petre, Ioan Tripa, Monica Tănăsoiu, Laurenţiu Marian Vârlan, Constantin Marian Ignat, Ionuţ Valentin Fieraru, Simona Livia Stan, Maria Ion.

În zilele care au urmat incendiului, numărul deceselor era unul într-o continuă creștere. În total, 64 de tineri au murit ca urmare a rănilor grave produse de flăcări și din cauza complicațiilor. La concertul din acea seară luau parte circa 300 de persoane. Dintre acestea, 184 au fost rănite.

Între timp, au fost necesari aproape 7 ani pentru ca .