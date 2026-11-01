Sport

„7 din 7, cifrul Științei!” Cronica lui Marius Mitran după victoria campioanei cu FC Botoșani: „Universitatea Craiova își caută adversari”

Marius Mitran
01.11.2026 | 21:57
7 din 7 cifrul Stiintei Cronica lui Marius Mitran dupa victoria campioanei cu FC Botosani Universitatea Craiova isi cauta adversari
opiniile fanatik
Marius Mitran scrie „la cald” după Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-1. Foto: colaj Fanatik.
Marius Mitran scrie după victoria Universității Craiova cu FC Botoșani. Campioana României are 7 victorii consecutive în campionat.
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Craiova a reușit cea de-a șaptea victorie consecutivă din Superliga României, învingând pe FC Botoșani cu scorul de 2-1, însă mult mai clar decât a arătat tabela de marcaj la finalul unui meci controlat de la un capăt la celălalt de olteni. David Matei și Assad Al Hamlawi au marcat în prima repriză, la un interval de doar șase minute. Cine urmează?

Marius Mitran scrie după Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-1

Universitatea de fotbal din Craiova își caută adversari și, uneori, îi găsește. Ultimii șapte au pierdut fără să marcheze măcar un gol, dacă facem abstracție de cel făcut cadou, la 2-0, de Popescu, poate cel mai în formă goalkeeper al campionatului, chiar botoșănenilor. Se poate însă accepta ideea de a juca doar o jumătate de meci, cum a fost cazul acum? Poți aborda astfel un plan de meci?

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Da, cu condiția să-l câștigi. Da, dacă în plan există și convingerea că a conserva energii, pentru viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, e primul pas către o primăvară europeană. Nu, dacă vrei să eviți emoții în final de partidă, și NU, dacă ții cont că altădată tocmai o astfel de decizie te-a împiedicat să visezi la mai mult. Însă Craiova astfel a jucat cu FC Botoșani. Da, doar în prima repriză cu toate motoarele turate, apoi reducându-le turația până la riscul de gripare.

Universitatea Craiova nu e doar o campioană

O echipă pe care, la propriu, o știu și copiii care visează ori nu să ajungă în ea, am numit Știința noastră, a demonstrat în compania celor de la Botoșani că doar ea însăși își poate pune probleme. Ceea ce e un mare atu! Dar și un mare risc, dacă adversarul reușește să iasă nezdruncinat din iureșul impecabil programat de Filipe Coelho!

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Craiova de azi nu e doar o campioană, ci mult deasupra acestei condiții. Craiova e, efectiv, posesoarea unui fotbal pe cale de emancipare în Europa, iar acest amănunt a început să se vadă tot mai pregnant! Pe compartimente, pe flancuri, urmărind trasee, totul se livrează simplu și elaborat în aceeași măsură, plecând din “sala mașinilor” în care lucrează cuplurile Romanchuk – Mora – David Matei, respectiv Screciu- Bancu – Baiaram, ultimul tot mai aproape de puștiul minune care a fost, până nu de mult, chiar el!

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Băluță și Cicâldău echilibrează, iar Assad marchează! În general, cam când vrea el și de unde și cum vrea el! O încântare! Aproape un Maxim, din vremurile de altădată, dacă nu ar fi prea mult și prea devreme…un astfel de pariu care, oricum, a și apărut! Bravo, ASSAD! Altfel, sigur că șapte victorii din șapte anunță un final (de an? de sezon?) la superlativ!

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La orizont, albanezii de la Egnatia

Doar că pentru Știința, cod de succes, deocamdată, 7X7, nu superlativele sunt țintele, ci titlul, Europa, istoria! Un meci cu FC Botoșani nu are, prin definiție, greutatea necesară pentru asta, dar a avut importanța dată de drumul spre victorii al campionilor! În definitiv, nu a fost chiar puțin lucru să nu iei gol 614 minute la rând și să învingi în serie, precum conductorii de energie din fizica tradițională! La orizont, albanezii de la Egnatia! Dar acolo e altă competiție și altă numărătoare.

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Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
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