7 lucruri pe care să nu le faci de Înălțarea Domnului. Ce nu trebuie să dai niciodată de pomană

Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din cursul anului. Celebrată la 40 de zile după Paște, această zi este una plină de tradiții și obiceiuri. Iată ce este bine să dai de pomană în această zi și ce nu este recomandat să faci, sub nicio formă.

Ce semnificație are pentru creștini sărbătoarea Înălțării Domnului

Înălțarea Domnului mai este cunoscută în limbaj popular și sub numele de Ispas. Aceasta se sărbătorește, în fiecare an, la 40 de zile după Paște. Dat fiind faptul că Paștele nu are o dată fixă, nici

La noi în țară, Înălțarea Domnului este o zi plină de semnificații, dar și de tradiții. Conform Bibliei, această sărbătoare marchează momentul în care Iisus Hristos s-a ridicat la cer în prezența celor 40 de ucenici.

În ziua Înălțării Domnului, în biserici se țin slujbe, iar credincioșii se roagă pentru mântuirea sufletului. Tot acum, formula de salut va deveni ”Hristos a Înălțat!”, la care se răspunde cu ”Adevărat S-a Înălțat!”

De Înălțarea Domnului, creștinii trebuie să vopsească ouă. De fapt, este singura dată din an când mai pot face asta. Tot în această zi se dau de pomană diverse alimente pentru sufletele celor morți.

Ce nu ai voie să faci, sub nicio formă, de Înălțarea Domnului

Se spune că de Înălțarea Domnului, femeile care au rude decedate trebuie să dea de pomană ceapă verde, pâine caldă, brânză și rachiu. De asemenea, tradiția mai spune că aceste alimente oferite de pomană sunt cele care îi vor însoți pe cei morți în călătoria spre ceruri.

Fiind o sărbătoare atât de importantă, creștinii trebuie să știe că în această zi sunt interzise anumite lucruri. De Înălțarea Domnului nu este bine să se dea sare din casă. Potrivit tradiției, în gospodăriile celor care dau sare din casă, vacile nu vor avea smântână.

De asemenea, și nici să nu se ofere niciun alt obiect din casă. Cei care au de gând să facă anumite munci agricole, trebuie să știe că orice se cultivă în această zi nu va fi roditor.

De Înălțarea Domnului, gospodinele nu trebuie să facă deloc curățenie. Este recomandat să nu se spele, să nu se calce și nici să nu se coase. Cei care ignoră aceste reguli nescrise, vor avea parte de ghinion.

Înălțarea Domnului este sărbătoarea care îi pregătește pe creștini pentru un alt moment important. La 10 zile după Înălțarea Domnului se va celebra sărbătoarea Rusaliilor sau, așa cum mai este cunoscută, Pogorârea Sfântului Duh.