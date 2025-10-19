Sport

70 de suporteri interziși la Dinamo – Rapid! Jandarmeria anunță măsuri suplimentare de siguranță

Jandarmeria a făcut un anunț important înainte de derby-ul dintre Dinamo și Rapid, meci la care sunt așteptați peste 30.000 de spectatori, inclusiv galeriile care sunt mereu în atenția autorităților.
Mihai Alecu
19.10.2025 | 07:28
Măsuri de siguranță speciale pentru Dinamo - Rapid

Meciul dintre Dinamo și Rapid a născut mereu orgolii uriașe, iar rivalitatea a crescut în ultimii 20 de ani, asta datorită ascensiunii pe care giuleștenii au avut-o din punct de vedere sportiv.

Jandarmeria anunță măsuri suplimentare de siguranță înainte de Dinamo – Rapid

Războiul dintre suporteri și forțele de ordine este binecunoscut, mai ales de către oamenii care frecventează stadioanele pentru meciurile de fotbal, iar confruntarea dintre Dinamo și Rapid este una considerată cu grad ridicat de risc. Nu mai puțin de 70 de suporteri ai celor două echipe sunt interziși și nu vor putea intra la confruntarea de pe Arena Națională.

„Un număr de 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal, sens în care posibila lor încercare de a intra în incinta arenei sportive constituie infracțiune, potrivit prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare”, a fost o parte din anunțul Jandarmeriei.

Se anunță spectacol pe Arena Națională la derby-ul dintre Dinamo și Rapid

Conform informațiilor obținute de FANATIK, până sâmbătă la prânz s-au vândut peste 31.000 de bilete și organizatorii se așteaptă la peste 35.000 de spectatori. Galeria principală a celor de la Dinamo, Peluza Cătălin Hîldan, pregătește și o scenografie, în contextul în care se așteaptă ca peluza să fie plină, cu peste 12.000 de oameni.

Ultimele 9 partide, de când Rapid a reușit promovarea în SuperLigă, în 2021, au fost 4 victorii și 5 egaluri în duelurile cu Dinamo. Ultimul succes pe care l-au obișnuit jucătorii formației alb-roșie a fost în urmă cu 10 ani, când tot pe Arena Națională, trupa din Ștefan cel Mare bătea cu 2-0, după autogolul lui Cmovs și reușita lui Bogdan Gavrilă.

