73 de ani de Universitatea Craiova. „Ziua porților deschise” la baza Științei: „Un sentiment plăcut”. Video

Universitatea Craiova aniversează 73 de ani de la înființare, iar clubul a pregătit o serie de surprize pentru suporteri. Sorin Cârțu, președintele grupării din Bănie, a dezvăluit pentru FANATIK momentele pregătite.

ADVERTISEMENT

Lotul Universității Craiova se află în cantonament la Poiana Brașov și nu va putea fi alături de fanii din Bănie. Totuși, suporterii din zona Brașovului vor putea să vină să facă poze și să primească un autograf într-o zonă special amenajată pentru ei. Acolo nu va fi Vali Constantin, fotbalist care a fost cedat de Craiova la FC Brașov, așa cum FANATIK .

73 de ani de Universitatea Craiova. Cantonamentul din „Lunca Jiului” a fost deschis pentru fani. Legendele au făcut poze, au dat autografe și au vorbit cu fanii

5 septembrie reprezintă o zi cu mare însemnate pentru iubitorii fotbalului craiovean. Universitatea Craiova, clubul fanion al Olteniei, aniversează 73 de ani de la înființare, iar oficialii Științei au ținut să organizeze evenimente speciale. Încă de dimineață, zeci de fani au trecut pragul cantonamentului din „Lunca Jiului”, acolo unde fotbaliștii s-au antrenat timp de mai multe decenii.

Modernizat în urmă cu câțiva ani, baza de pregătire arată într-un mare fel, așa cum FANATIK a surprins în imagini. Suporterii au fost impresionați de condițiile de pregătire pe care le are Știința. Baza a fost decorată pentru această zi specială, iar peste tot apărea data de naștere a Universității Craiova: 5 septembrie 1948.

ADVERTISEMENT

La intrarea în clădire, suporterii prezenți au putut să vadă la loc de cinste Cupa României și , ultimele trofee câștigate de Universitatea. De asemenea, tricoul „Craiovei Maxima” era pus între echipamentele Științei din acest an, dar și lângă tricoul lui Jovan Markovic din 2016. Pe spatele acestuia era scris „viitor”, iar viitorul pare să aparțină atacantului de 20 de ani, convocat în premieră la echipa națională.

Susținătorii echipei nu au fost singuri la eveniment. Legende ale oltenilor au venit la Cantonament pentru a fi ghizi pentru o zi. Printre aceștia s-au numărat , Nicolae Negrilă, Gică Craioveanu, Ion Velea, Pavel Badea, Nicolae Zamfir sau Marcel Popescu. Fanii au putut să discute cu oamenii care au făcut istorie pentru și să obțină un autograf și o poză.

Gică Craioveanu, câștigător al ultimului titlu cu Universitatea: „Pentru mine nu mai e șansă că am fost printre ultimii campioni”

Dimineața de duminică de la Cantonamentul din „Lunca Jiului” a fost una plină de emoție și pentru legendele Universității. Jucători din perioadele de glorie s-au reîntâlnit și au depănat amintiri. Gică Craioveanu a câștigat ultimul titlu al Universității Craiova, în sezonul 1990-1991:

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte fericit că am împărțit această dimineață cu aceste legende, jucători care au făcut istorie. E plăcut să îi revezi, măcar o dată la jumătate de an. Fac parte din istoria Craiovei. Am avut șansa să fim ultimii campioni, dar pentru mine nu mai e șansă, e ghinion, pentru că nu s-a mai câștigat de atâția ani titlu. Eu cred că sunt alții mult mai mari decât mine.

Au fost mulți copii, sunt pasionați. Vor să ajungă ca Pavel Badea sau ca Sorin Cârțu, au speranțe. Sunt timizi, mulți mi-au spus sărut mâna, acum mi-am dat seama cât de bătrân sunt.

Pare că echipa a început să joace, rezultatele sunt bune. Am văzut o repriza a doua senzațională cu Rapid. Acum depinde de celelalte adversare, în primul rând de și FCSB. A venit rău pauza naționalei. În istoria unui club sunt astfel de momente. Să-i vedem pe acești jucători noi, cum se adaptează. Eu cred că grupul e sănătos, foarte bun, cred că primește cu brațele deschise un jucător care va aduce un plus,” a mai spus „Grande”.

ADVERTISEMENT

„Ar trebui să mai trăiesc 10 vieți ca să îi pot da înapoi Universității ce mi-a dat ca suporter”. Marcel Popescu, Pavel Badea și Ion Velea au făcut istorie pentru Știința

Marcel Popescu, managerul general al echipei din Bănie, a fost oficial al Științei în multe dintre momentele frumoase din istorie și spune că satisfacția pe care i-a dat-o Universitatea ca suporter este de neinmaginat: „Am fost un norocos. Trebuie să mai trăiesc încă 10 vieți ca să pot să mai dau Universității ce mi-a dat mie ca suporter, multă bucurie. Istoria nu trebuie uitată, trebuie consemnată și repetată. Ne-a făcut celebrii în România și în Europa. Așa s-a născut o mare dragoste, Universitatea Craiova. Pe care toți o așteaptă să aducă un nou titlu la Craiova.”

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, a evidențiat faptul că entitatea pe care o reprezintă a purtat cu mândrie numele de „Universitatea Craiova” și l-a făcut cunoscut în toată lumea. „În mare parte din cei 73 de ani am făcut parte în diferite funcții. În acești ani, sportivii Clubului Sportiv Universitatea Craiova au făcut performanță. Clubul nu reprezintă doar fotbal, ci toate secțiile. Ne mândrim că Clubul Sportiv i-a reprezentat pe olteni, că a fost reprezentat numele Universitatea Craiova cu mândrie. E o zi de reîntâlnire cu foști sportivi, o zi de amintiri.”

Ion Velea a făcut parte din echipa care a câștigat primul titlu al Bănie. Acesta și-ar fi dorit ca el și colegii săi din generația 1974 să fi avut parte de condițiile din ziua de azi: „Ne simțim bine, dar când ne uităm în jur, ar fi fost bine să fi avut și noi aceste condiții. Era vai și amar aici, dar ne antrenam, făceam cantonamente aici. Erau alte vremuri, alte condiții. Lumea nu știe că între 68 și până în 1973 eram în turnee în străinătate, Iran, RDG. Am fost prima echipă românească care am jucat pe Coasta de Azur. Cred că e unicat în lume să pierzi un titlu la un gol diferență.”