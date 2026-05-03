75 de ani într-o poză! Cum i-a numit Universitatea Cluj pe cei doi veterani care au un sezon formidabil

Universitatea Cluj are cel mai bun sezon din istorie și se bate în continuare la titlu, având în veteranii echipei două motoare autentice care o împing de la spate
Catalin Oprea
03.05.2026 | 07:52
Dan Nistor și Alex Chipciu au împreună 75 de ani FOTO facebook/ucluj
Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a şaptea a play-off-ului Superligii. Cu acest rezultat, cel puțin până diseară, când este programat meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo (ora 21.00), clujenii sunt liderul Superligii.

Nistor și Chipciu au fost numiți Dinozauri

Golul victoriei cu FC Argeș a venit în primul minut de prelungiri. Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalty. Nistor a transformat şi Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş, generând un val de acuze dure la adresa lui Borța.

Dincolo de asta, reușita gazdelor i-a avut în prim plan pe cei doi veterani ai clujenilor. Alex Chipciu a fost faultat, iar Dan Nistor a transformat penaltyul. Cei doi au fost surprinși într-o fotografie, pe contul oficial de facebook al clubului, unde au primit caracterizarea: „Dinozaurii noștri!”.

Nistor și Chipciu sunt născuți în luna mai, la un an distanță. Dan Nistor împlinește, pe 6 mai, 38 de ani, iar Alex Chipciu, pe 18 mai, va sărbători 37 de ani. Împreună, ei au 75 de ani și peste 1.000 de meciuri oficiale jucate.

Nistor a marcat primul gol în Superligă acum 15 ani

Dan Nistor a bifat partida cu numărul 625 din cariera sa. 617 au fost la echipele de club (Dacia Mioveni, Pandurii, Evian, Dinamo, CFR Cluj, U Craiova și U Cluj) și 8 la echipa națională. Nistor a jucat și la AS Rucăr, Internațional Curtea de Argeș și AS Cîmpulung Muscesl, în ligile inferioare.

El a marcat primul gol în Superligă pe 10 aprilie 2011, adică acum 15 ani, când mulți dintre colegii săi nici nu se apucaseră de fotbal.

Celălalt dinozaur din lotul Universității Cluj, Alex Chipciu, a debutat în SuperLigă în urmă cu 20 de sezoane. A jucat mai întâi pentru FC Brașov, care l-a împrumutat la Forex și CF Brăila, apoi a trecut la Steaua, Anderlecht, Sparta Praga, CFR Cluj, iar din 2022 este la U Cluj.

Chipciu are mai multe trofee decât toți jucătorii de la U Cluj la un loc

Chipciu are 607 meciuri oficiale la echipele de club și 50 de selecții la echipa națională. El e cel mai galonat jucător din lotul Universității și unul dintre puținii care a câștigat trofee. Alex e campion cu Steaua de trei ori, o dată cu Anderlecht și de trei ori cu CFR Cluj.

A câștigat cu Steaua și Cupa României și Supercupa și Cupa Ligii, de două ori. Mai are în palmares o Supercupă a Belgiei, cu Anderlecht și o Supercupă a României, cu CFR Cluj. În total, Chipciu are 13 trofee, mai mult decât toți ceilalți jucători ai clujenilor la un loc.

