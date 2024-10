78 de ani de la nașterea Andei Călugăreanu. Regretele lui Florin Zamfirescu: “O iubeam foarte mult”. Exclusiv

Anda Călugăreanu a fost una din cele mai cunoscute actrițe și cântărețe din România. La doar 45 de ani murea din cauza unui cancer la plămâni.

Anda Călugăreanu a făcut facultatea de teatru aproape de finalul vieții

Astăzi se împlinesc 78 de ani de la nașterea Andei Călugăreanu, soția regretatului actor Dan Tufaru și mama Ioanei Tufaru. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, marele actor Florin Zamfirescu ne vorbește despre prietenia lui cu Anda Călugăreanu. Mărturisește că momentul morții ei l-a lăsat fără cuvinte, mai ales că nu se aștepta nimeni la așa ceva. Maestrul Zamfirescu este de părere că Anda nu a suparat, niciodată, pe nimeni în viață ei și recunoaște că o iubea foarte mult, ca prieten.

Anda Călugăreanu, o prietenă unică: “Simțeam că și ea ține la mine”

Anda Călugăreanu sau Anca Miranda Călugăreanu, pe numele complet, a fost una din cele mai iubite actrițe și cântărețe din România. S-a născut pe data de 24 octombrie 1946 și astăzi, dacă ar mai fi trăit, ar fi împlinit 78 de ani. La vârsta de 9 ani a rămas orfană de tată și a plecat să locuiască alături de bunicii materni. În anul 1965, talentata și simpatica Anda Călugăreanu și-a făcut debutul la Sala Palatului din București.

“Eu eram coleg de teatru . O știam dinainte pe Anda pentru că o admiram, îmi plăcea foarte tare repertoriul ei, cum cânta. Ne-am împrietenit foarte tare, simțeam că și ea ține la mine.

Am devenit pateneri într-un spectacol jucat de noi doi la Teatrul Țandărică, Prințesa și ecoul. În jurul nostru aveam doar păpuși. Am repetat, am învățat și niște cântece. Odată ne-am întâlnit la Costinești, ea își luase chitară. A stat o seară întreagă și ne-a cântat. După care eu am fost vreo 10 ani la Cenaclul Flacăra unde ea venea și cânta, îi învățasem și piesele” ne spune maestrul Florin Zamfirescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu mi-a trecut prin cap că va pleca așa de repede”

Anda Călugăreanu a fost căsătorită cu celebrul actor Dan Tufaru, timp de 6 ani. Din căsătoria lor a rezultat Ioana Tufaru, personaj cunoscut în lumea mondenă. A două căsătorie a fost cu Alexandru Medeleanu. La doar 45 de ani, Anda Călugăreanu murea din cauza unul cancer la plămâni. Durerile erau atât de mari încât, înainte să moară, a încercat să se sinucidă.

“Anda era cu doi ani mai mare ca mine, dar nu mi-a trecut prin cap că va pleca atât de repede. Am văzut-o la un moment dat la Gara de Nord, era cu caruciroul și cu fetița. și este deja foarte cunoscută.

Țin minte că făceam o glumă cu Anda, îi ziceam “măi Anduța, mi-aș fi imaginat eu, când eram de o șchioapă, că voi ajunge să joc alături de tine?”. Glumeam că ar fi fost bătrână, dar ea râdea și mă înjura (râde, n.red.) “ ne povestește marele actor Florin Zamfirescu.

“O iubeam foarte mult”

Anda Călugăreanu a colaborat, foarte mulți ani, cu Cenaclul Flacăra. Sub bagheta marelui regizor Alexandru Bocăneț, Anda Călugăreanu, soțul ei Dan Tufaru și Florian Pitiș au format un trio greu de egalat. Căsătoria cu Dan Tufaru a durat doar 6 ani pentru că acesta s-a îndrăgostit fulgerător de altă mare actriță din acea vreme, Vasilica Tastaman.

“O iubeam foarte mult, am făcut turnee alături de ea cu piesa noastră de la Țăndărică. Anda era o persoană plină de farmec, haz și asta chiar înainte de a muri. Într-o zi am aflat că s-a dus…am fost la Biserica Silvestru, acolo unde a avut loc slujba și nu-mi venea să cred că Anda noastra, persoana aia jovială și glumeață, prietenoasă, a plecat dintre noi.

Ea se despărțise de Dan Tufaru, sincer nu știu ce-au avut de s-au despărțit. A murit și el după aceea. Ei s-au despărțit spre șocul nostru, al tuturor. Ea, cu Dan și cu Pitiș aveau un trio, format de Bocăneț. Toți au murit…s-au dus de parcă si-au dorit să se reîntâlnească” ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, actorul Florin Zamfirescu.

“Nu cred că Anda a supărat vreodată pe cineva”

Anda Călugăreanu a fost o actriță și o cântăreață cu un timbru vocal unic, dar nu avea facultatea de actorie făcută. A vrut neapărat să aibă diplomă așa că, timp de 4 ani, Anda Călugăreanu a fost studentă. Mircea Crișan a fost cel care i-a dat numele de scenă Anda pentru că, spunea el, Anca Călugăreanu nu suna foarte bine.

“Mă întâlneam des cu Anda la Facultate, pentru că și-a dorit să facă actorie, să aibă diplomă. Chiar dacă era deja o actriță și o cântăreață a vrut o diplomă. A parcurs cei 4 ani de studenție la clasa lui Mălaimare iar eu eram asistent pe vremea aceea.

Nu cred că Anda a supărat vreodată pe cineva. Ioana Tufaru, fata ei, știu că vrea să scoată o carte cu mărturisirile celor care au cunoscut-o pe Anda. Am scris și eu o pagină despre ea. Eram prieteni, am jucat împreună, ne-am reîntâlnit în facultate. Am plâns când a murit pentru că nu-mi venea să cred cum a putut să se ducă atât de repede, de tânără. Dumnezeu s-o odihnească” ne spune maestrul Florin Zamfirescu.