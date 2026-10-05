„8-1 pentru Suedia!” Marcel Pușcaș, dezlănțuit! Propunere uluitoare de portar pentru Gică Hagi: „Numai acolo nu l-a folosit. Rupe mingea!” Exclusiv

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România se pregătește pentru un nou duel cu Suedia, după trei înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, iar atmosfera din jurul echipei naționale este una extrem de tensionată. Marcel Pușcaș a lansat un atac fără menajamente la adresa selecției lui Gică Hagi în direct la FANATIK SUPERLIGA și a ironizat inclusiv posibilitatea ca România să încaseze din nou un număr tot mai mare de goluri. De partea cealaltă, Eugen Neagoe a vorbit despre rolul lui Ianis Hagi și despre ceea ce ar putea fi mai util pentru națională.

Marcel Pușcaș, scenariu incredibil înainte de România – Suedia: „În mod normal, urmează opt”

Fostul conducător din fotbalul românesc a pornit de la și a construit un scenariu în care România ar urma să primească din nou tot mai multe goluri:

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„Două cu Suedia acolo, patru cu Bosnia, șase în Polonia, deci, în mod normal, urmează opt acum. E vorba de progresie matematică. De ce e imposibil? Nu vedeți ce mijloc avem diseară, cu Olaru și Screciu? Atacanți n-avem. Coubiș poate joacă portar, că numai asta n-a mai jucat”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Pușcaș îl ia la țintă pe Andrei Coubiș: „Coubiș rupe mingea”

Pușcaș a continuat într-o notă ironică și a criticat folosirea lui Andrei Coubiș în mai multe poziții, susținând că internaționalul român ar trebui să aibă un rol mult mai clar pe teren. „Cu Bosnia a fost mijlocaș dreapta, pe bandă. Coubiș, săracul, care se chinuie să dea o pasă de 10 metri…Rolul lui este să deposedeze și să paseze la primul om. Atât! Nimic în plus. Nu are unde nici de sus, dar nici din picior. Tu-l pui undeva în bandă în condițiile actuale, să dribleze, să intre în combinații, să centreze. Câte meciuri trebuie să-l vezi tu, ca selecționer, rege cum ești, ca să-ți dai seama de aceste defecte sau calități ale unui jucător?

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Pe partea cealaltă l-a pus pe unul Eissat, din ce am înțeles taică-su a vrut să cumpere UTA. Înseamnă că are niște bani. Dar avem acolo și Broza, dacă vrei un tânăr, Kevin Ciubotariu, Pădurariu de la FCSB. Acest Eissat are 7 kg în plus față de kilogramele normale ale unui jucător. Coubiș rupe mingea. A făcut tot, fundaș central, stânga-dreapta, bandă, tot. Mai rămâne portar“, a continuat Marcel Pușcaș.

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Virgil Ghiță și Tudor Băluță, contestați de Marcel Pușcaș: „De ce insiști cu el?”

Marcel Pușcaș a avut apoi un discurs extrem de critic la adresa lui Virgil Ghiță, fundaș pe care Gică Hagi l-a convocat în lotul României pentru actuala campanie de Liga Națiunilor: „Câtă minte îți trebuie, mai ales că tu l-ai crescut, să nu-i cunoști calitățile lui Ghiță? Dacă știi că e ezitant, n-are nici minte pentru poziționare ca lumea și să joace și 12 meciuri într-un an și jumătate în Liga 2 Germania, de ce insiști cu el? A făcut Lewandowski ce a vrut cu el“.

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Un alt jucător luat în colimator de Marcel Pușcaș a fost Tudor Băluță. Acesta a contestat inclusiv decizia lui Gică Hagi de a-i acorda un rol important la echipa națională: „Băluță, alt exponent al primei generații Viitorul. Are viteza a doua cel mult, dar nu asta e marea problemă. Are adversar în spate mereu, oriunde joacă. El, care s-a făcut remarcat jucând 5 meciuri în trei ani la Brighton, Den Haag și Kiev. Antrenorul de a Brighton n-a văzut mare lucru în el, cel de la Den Haag, care nu e mare echipă, n-a văzut ceva în el și la Kiev la fel, cu nea Mircea.

Cum, tu îl iei, îl bați în cuie și-l pui titular la echipa națională. Stați așa, că nici Coelho de la Craiova n-a văzut mare fotbalist în el, era rezerva lui Anzor. Atunci tu, Hagi, rege, cum de îl vezi jucător deosebit ca să reprezinte România? Deci 2, 4, 6 și acum urmează 8. Dar va fi 8-1. Dacă joacă Ianis poate e 8-1, dacă nu să zicem 7-1“, a declarat Marcel Pușcaș.

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Eugen Neagoe îl vede potrivit pe Ianis Hagi în meciurile de acasă: „Este mai util”

Eugen Neagoe a avut o . Fostul antrenor consideră că fotbalistul poate avea un aport mai important în partidele disputate pe teren propriu, acolo unde România are nevoie de mai multă forță ofensivă. Neagoe a subliniat, însă, că România trebuie să privească realist situația după primele trei meciuri și să se concentreze pe următoarea partidă, în condițiile în care rezultatele deja au afectat poziția naționalei în clasamentul FIFA.

„Noi trebuie să fim realiști, să nu ascundem ce am văzut. Au fost trei jocuri total nereușite. Nu sunt de acord cu ce s-a vehiculat, că trebuie să vedem spre viitor. Nu, trebuie să ne uităm la următorul joc, nu avem amicale, meciuri de pregătire. Chiar și meciurile cu Georgia și Țara Galilor nu au fost amicale. Am primit puncte în clasamentul FIFA. Acum, că am pierdut deja cele trei meciuri în Liga Națiunilor, am ajuns pe locul 57 și dacă vom pierde și cu Suedia, trecem pe locul 60 sau mai jos. E chiar rău să ajungem acolo. Riscăm să ajungem și în urna 4. Legat de Ianis, cred că este mai util acasă, în meciurile de acasă, având un aport ofensiv mai bun, mai dă și un șut“, a spus și Eugen Neagoe.