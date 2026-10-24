Sport

8-3 într-un meci nebun! Umilință totală pentru o echipă care va juca în Europa League

Dragoș Petrescu
24.10.2026 | 19:58
83 intrun meci nebun Umilinta totala pentru o echipa care va juca in Europa League
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KR Reykjavik - Breidablik 8-3, în ultima etapă a campionatului din Islanda // FOTO: Facebook @ KR Reykjavik FC
Umilință totală pentru o echipă de Europa League! A pierdut 3-8 în ultima etapă a campionatului intern.
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Un rezultat greu de imaginat s-a înregistrat în ultima etapă a campionatului din Islanda. Breidablik, o formație care a câștigat un trofeu în acest sezon și și-a asigurat prezența în preliminariile Europa League a fost învinsă categoric pe terenul celor de la KR Reykjavik, scor 3-8, într-o partidă în care apărarea oaspeților a prins o zi extrem de proastă. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

KR Reykjavik – Breidablik 8-3! Câștigătoarea Cupei Islandei, învinsă fără drept de apel

KR Reykjavik a primit vizita celor de la Breidablik în etapa a cincea din play-off-ul campionatului islandez, ultima rundă a sezonului. Deși titlul fusese deja adjudecat, gazdele au oferit un adevărat recital ofensiv. Aron Sigurdarson a deschis scorul în minutul 11, însă oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 25, prin Thor Ulfarrson.

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Replica gazdelor a venit imediat. În minutul 26, Sigurdur Karason a făcut 2-1, iar doar două minute mai târziu, același fotbalist a majorat diferența. Astfel, la numai 16 ani, mijlocașul și-a trecut în cont o „dublă”. Breidablik a reintrat în joc în minutul 37, într-un mod neașteptat: Karason și-a trimis mingea în propria poartă, iar tabela indica 3-2. Bucuria oaspeților nu a durat însă prea mult. În minutul 39, Galdur Gudmundsson a punctat pentru KR Reykjavik și a stabilit scorul pauzei: 4-2.

Festivalul de goluri a continuat și după pauză

Nici repriza secundă nu a adus mai multă liniște pentru defensiva formației oaspete. Gazdele au continuat să atace și au mai înscris de două ori până în minutul 72. Traustason a dus scorul la 5-2 în (52′), iar Heimisson a punctat pentru 6-2.

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Breidablik a mai avut o tresărire de orgoliu și a redus din diferență în minutul 74, prin Thorsteinsson. Gazdele au încheiat spectacolul în ultimele minute. Aron Sigurdarson a reușit „dubla” în minutul 89, iar Galdur Gudmundsson a stabilit scorul final, 8-3, în primul minut al prelungirilor.

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Deși a câștigat la scor, KR Reykjavik a terminat pe locul secund

Victoria categorică nu a schimbat însă ierarhia finală a campionatului. KR Reykjavik a încheiat sezonul pe poziția secundă, în spatele formației Vikingur Reykjavik, care și-a asigurat titlul pentru al doilea an consecutiv. În schimb, Breidablik a terminat pe locul al cincilea, dar va avea parte de o aventură europeană în sezonul următor.

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Câștigătoarea Cupei Islandei și-a asigurat participarea în preliminariile Europa League 2027/2028, după ce a câștigat finala competiției împotriva formației Afturelding, scor 2-1. De cealaltă parte, Vikingur Reykjavik va reprezenta Islanda în preliminariile Champions League 2027/2028, urmând să înceapă parcursul european din primul tur de calificare.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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