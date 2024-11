8 ani de când Cristi Manea a împărțit topul cu Mbappe și Odegaard. Cum arăta “primul 11” ales de Marca

În fiecare sezon, fotbalul mondial descoperă noi talente, iar cele mai prestigioase publicații alcătuiesc un prim „11” al jucătorilor cu cel mai mare potențial. În 2016, fundașul Cristi Manea, pe atunci jucător al echipei Mouscron și în prezent la Rapid, a fost inclus într-o astfel de echipă.

Cristi Manea a fost considerat cel mai promițător fundaș dreapta din lume

Jurnaliștii spanioli de la au selectat, în 2016, o echipă plină de tineri cu un potențial imens. Nume precum Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma sau Martin Ødegaard se regăseau în acea listă de viitoare staruri, iar printre aceștia a fost inclus și Cristi Manea.

și-a început cariera la Constanța, în academia lui Gică Hagi. El a atras atenția încă de la o vârstă fragedă, debutând în Liga 1 la doar 16 ani. Performanțele sale nu au trecut neobservate, iar selecționerul de atunci, Victor Pițurcă, l-a convocat rapid la echipa națională, unde Manea a devenit cel mai tânăr debutant din istoria României.

Însă, după debutul său precoce și promițător, lucrurile nu au decurs cum se așteptau mulți. Deși părea să aibă toate premisele pentru o carieră internațională de succes, lipsa stabilității la nivel de club și o serie de decizii de transfer mai puțin inspirate au afectat progresul său. În trecut, s-a vehiculat că ar fi fost în tratative cu echipe precum Chelsea sau AS Roma.

Cum s-au descurcat colegii lui Cristi Manea din echipa stelară din 2016

În contrast, coechipierii săi din acea echipă selectată de iberici au avut parte de traiectorii explozive. Kylian Mbappé, de exemplu, și-a îndeplinit toate promisiunile și a ajuns o vedetă globală. La doar 19 ani, a câștigat Campionatul Mondial cu Franța, iar de atunci performanțele sale au continuat să impresioneze.

Gianluigi Donnarumma, la fel de precoce, și-a consolidat poziția de portar de top la PSG și la naționala Italiei, unde a fost crucial în câștigarea Campionatului European din 2021. Martin Ødegaard, și el considerat un talent excepțional, a avut un parcurs inițial mai timid, dar a găsit stabilitate la Arsenal, unde este acum un jucător-cheie.

Joe Gomez, fundaș central englez, a fost văzut de Marca ca unul dintre tinerii cu cel mai mare potențial defensiv. Deși a întâmpinat dificultăți din cauza accidentărilor, Gomez a reușit să devină un jucător important la Liverpool.

Youri Tielemans, mijlocașul belgian, a continuat să impresioneze prin jocul său creativ și tehnic. La Leicester City, Tielemans s-a remarcat prin goluri importante și o viziune excepțională, fiind unul dintre cei mai valoroși mijlocași din Premier League și un pilon al echipei naționale a Belgiei. În prezent, este titular incontestabil la Aston Villa.

Cristi Manea: „Nu aveam experiență, m-a furat și peisajul”

„Când am auzit că merg în Belgia, la Mouscron, am zis că nu se poate așa ceva! Eram mic, nu aveam experiență, m-a furat și peisajul puțin, am debutat la echipa națională. Prima oară, când am semnat, a venit cineva de la ei din club și mi-a zis că planul era ca după doi-trei ani să ajung la Chelsea”, declara Cristi Manea în 2018, conform Telekom.