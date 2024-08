Pe 16 august 2024 se împlinesc 8 ani de la farsa istorică a „câinilor roșii” din meciul FCSB – Manchester City, din preliminariile Ligii Campionilor. Dragoş Sterpu spune că acel moment de pe Arena Națională a fost primul pas spre înființarea DDB.

8 ani de la farsa lui Dinamo din meciul FCSB – Manchester City: “Datorită DDB-ului a supraviețuit Dinamo”

O coregrafie imensă pe care era afișat mesajul . Fanii „câinilor roșii” le-au făcut o farsă care a rămas în istoria fotbalului românesc rivalilor de la , care întâlneau Manchester City în play-off-ul Ligii Campionilor.

Farsa „câinilor roșii” a rămas în memoria iubitorilor de fotbal din România, chiar și peste ani de zile. Dragoș Sterpu, fostul lider DDB Spania, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre momentul de pe Arena Națională.

„A fost acea coregrafie de la FCSB – Manchester City, este momentul în care s-a înființat DDB. Datorită DDB-ului a supraviețuit Dinamo, dinamoviștii s-au strâns unii lângă alții. S-au creat grupuri, s-au creat prietenii, iar Dinamo trăiește astăzi datorită lor.

Orice echipă poate să aibă urcușuri și coborâșuri, sper să nu mai ajungem niciodată în ce situații am fost. Nici măcar Hidroelectrica nu are câte am avut noi în ultimii patru ani. Nu vreau să mai trecem prin așa ceva”, a spus Dragoș Sterpu.

Farsa din FCSB – Manchester City a contribuit la salvarea lui Dinamo: „Este foarte greu să unești oameni”

Dragoș Sterpu este de părere că farsa de pe Arena Națională a contribuit decisiv la înființarea DDB. Acesta a vorbit despre rolul suporterilor „câinilor roșii” în salvarea clubului din Ștefan cel Mare.

„Am văzut meciul la televizor, când am început să citesc doar Dinamo București am rămas surprins. Nu înțelegeam ce caută Dinamo pe Arena Națională. Pentru noi a fost un punct de plecare. A fost ceva care ne-a unit, ne-a organizat.

Până în momentul ăla nu cunoșteam niciun suporter dinamovist din Anglia, Spania, Iași sau Alba Iulia. A fost un moment în care am început să ne cunoaștem între noi. Este foarte greu să unești foarte mulți oameni, pentru că toți gândim diferit, dar avem un lucru în comun: iubim Dinamo”, a mai spus fostul lider DDB Spania.

8 ani de la FARSA LUI DINAMO din meciul FCSB - Manchester City | Banel Nicolita A FOST LA MECI