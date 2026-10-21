8 ani de la moartea lui Ilie Balaci! 10 povești fabuloase din viața „Minunii Blonde”: transferul ratat la AC Milan și răzbunarea pe Universitatea Craiova

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Miercuri, 21 octombrie, fotbalul românesc comemorează opt ani de la dispariția lui Ilie Balaci. Fostul mare fotbalist s-a stins din viață pe 21 octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și amintiri care continuă să emoționeze generații întregi de suporteri. Supranumit „Minunea Blondă”, Ilie Balaci a fost simbolul Universității Craiova și unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a avut România. A făcut parte din legendara „Craiova Maxima”, echipa care a scris istorie în cupele europene, și a încântat prin tehnica sa, viziunea de joc și personalitatea inconfundabilă.

8 ani de la moartea lui Ilie Balaci. Cum a ajuns „Minunea Blondă” să joace fotbal

La opt ani de la moartea sa, FANATIK vă prezintă 10 povești mai puțin cunoscute din viața lui Ilie Balaci, de la începuturile sale în fotbal și oferta primită de la AC Milan până la accidentarea care i-a schimbat destinul și transferul surprinzător la rivala Dinamo.

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1. S-a născut pe 8 septembrie, dar a fost declarat cinci zile mai târziu

însă în documentele oficiale figurează cu data de 13 septembrie 1956. Explicația acestei diferențe este una legată de împrejurările nașterii sale. Mama fostului mare fotbalist se afla într-o stare delicată și nu a putut merge imediat la Starea Civilă pentru a-l declara. Astfel, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României a avut, practic, două date de naștere: cea reală și cea trecută în acte.

2. Gimnastica l-ar fi putut priva pe fotbalul românesc de unul dintre cei mai mari jucători

Destinul lui Ilie Balaci putea fi complet diferit. La vârsta de opt ani, viitoarea legendă a Universității Craiova intenționa să se apuce de gimnastică, însă un incident aparent banal i-a schimbat viața. Colegul care trebuia să îl însoțească la clubul de gimnastică a întârziat. În schimb, prin apropiere au trecut frații Boldici, care mergeau la un antrenament de fotbal al Universității Craiova. Balaci i-a întrebat unde se duc și a decis să îi însoțească. A fost momentul care avea să schimbe istoria fotbalului oltean. Talentul său a ieșit imediat în evidență, iar ascensiunea prin grupele de copii și juniori a fost fulminantă. La numai 16 ani și 11 luni, Ilie Balaci debuta pentru prima echipă a Universității Craiova.

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3. A plecat acasă după ce a fost schimbat într-o finală de Cupa României, deși marcase două goluri

Temperamentul lui Ilie Balaci era la fel de spectaculos precum talentul său. Un episod memorabil s-a petrecut în finala Cupei României din sezonul 1980-1981, când Universitatea Craiova a învins-o categoric pe Poli Timișoara, scor 6-0. „Minunea Blondă” a contribuit la succesul oltenilor cu o dublă, însă bucuria victoriei a fost umbrită de decizia antrenorului de a-l înlocui. Supărat că fusese schimbat, Balaci nu a mai rămas să urmărească finalul partidei și nici ceremonia de decernare a trofeului. A plecat direct acasă, într-un gest care spune multe despre orgoliul și personalitatea sa.

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Spectacol în tricoul naționalei României! Ilie Balaci a umilit Italia

4. A debutat la echipa națională la numai 17 ani

Evoluțiile extraordinare de la Universitatea Craiova i-au deschis rapid porțile echipei naționale. Pe 23 martie 1974, la doar 17 ani și șase luni, Ilie Balaci debuta sub tricolor într-un meci amical disputat la Paris, împotriva Franței, pierdut de România cu 0-1. Primul său gol pentru reprezentativa țării noastre a venit pe 6 octombrie 1976, într-o victorie cu 3-2 împotriva Cehoslovaciei. Balaci a deschis scorul în minutul 7 al partidei disputate la Praga. În total, fostul mare mijlocaș a înscris de opt ori pentru echipa națională a României.

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5. A condus Universitatea Craiova până în semifinalele Cupei UEFA

Sezonul 1982-1983 a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din istoria Universității Craiova. Cu Ilie Balaci în rol de lider, formația olteană a eliminat adversari puternici precum Fiorentina, Bordeaux și FC Kaiserslautern, ajungând până în semifinalele Cupei UEFA. Balaci a avut contribuții decisive în parcursul european al Craiovei, reușind să marcheze inclusiv împotriva Fiorentinei.

Visul unei finale europene s-a spulberat însă în fața Benficăi. După 0-0 la Lisabona, Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu, scor 1-1. Deși Balaci a înscris pentru olteni, portughezii au egalat și s-au calificat în ultimul act datorită regulii golurilor marcate în deplasare.

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6. A făcut spectacol împotriva Italiei, campioana mondială en titre

Una dintre cele mai impresionante prestații ale lui Ilie Balaci la echipa națională a avut loc pe 16 aprilie 1983, în meciul România – Italia, disputat la București, în preliminariile Campionatului European din 1984.

Italia venea din postura de campioană mondială, după triumful din 1982, însă „Minunea Blondă” a făcut o partidă extraordinară. Claudio Gentile, unul dintre cei mai redutabili fundași ai fotbalului mondial, a avut o misiune aproape imposibilă în fața românului.

Balaci l-a depășit în repetate rânduri pe adversarul său direct și a oferit pasa decisivă pentru golul marcat de Ladislau Bölöni. România s-a impus cu 1-0, într-unul dintre cele mai importante succese ale acelei generații.

A fost suspendat de Universitatea Craiova și trimis să lucreze ca mecanic auto

7. A fost pedepsit de Craiova și trimis la „munca de jos”

Relația dintre Ilie Balaci și Universitatea Craiova nu a fost întotdeauna una lipsită de conflicte. În 1978, după o înfrângere suferită pe teren propriu în fața formației Fortuna Düsseldorf, conducerea oltenilor l-a considerat vinovat pe marele fotbalist.

Balaci a fost suspendat pe termen nelimitat și trimis să muncească la ITA Craiova, unde îndeplinea sarcini de mecanic auto.

„Am fost trimis la munca de jos. Eram angajat la ITA Craiova. La ora şase dimineaţa plecam de acasă… Spălam pompe de benzină, de injecţie etc. Tot ce-mi ziceau oamenii de acolo, aia făceam”, povestea Ilie Balaci despre acea perioadă.

8. A semnat cu AC Milan, dar regimul comunist i-a blocat transferul

Talentul lui Ilie Balaci a atras atenția inclusiv marilor cluburi din Europa. La începutul anului 1983, după evoluțiile remarcabile în tricoul Universității Craiova, mijlocașul român a fost foarte aproape să ajungă la AC Milan.

Italienii i-au propus un salariu impresionant pentru acea perioadă, însă transferul nu s-a mai realizat din cauza regimului comunist, care nu i-a permis să părăsească România.

„Mi-au oferit 200.000 de dolari pe sezon. Mi-au făcut cadou o geantă Gucci din asta cu care mergi la școală, că știau că sunt student. Plus patru șampoane din esență de trandafiri. Am semnat cu AC Milan, dar ce s-a întâmplat mai încolo… nu mai știu”, povestea Balaci.

Mutarea ratată la AC Milan a rămas unul dintre marile regrete ale carierei sale. În condițiile în care fotbalistul se afla la apogeul formei, o asemenea oportunitate i-ar fi putut schimba radical destinul.

Accidentarea care i-a distrus cariera și transferul la Dinamo, din răzbunare

9. O accidentare teribilă i-a schimbat definitiv destinul la numai 27 de ani

Pe 21 februarie 1984, într-un meci dintre FC Baia Mare și Universitatea Craiova, încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0, Ilie Balaci a suferit accidentarea care avea să îi marcheze pentru totdeauna cariera.

Grigore Arezanov a avut o intervenție dură asupra mijlocașului oltean, care s-a ales cu o ruptură de ligamente.

La doar 27 de ani, într-o perioadă în care ar fi trebuit să își atingă apogeul carierei, Balaci a primit o lovitură devastatoare. Deși a încercat să revină la cel mai înalt nivel, nu a mai reușit niciodată să atingă forma care îl transformase într-unul dintre cei mai apreciați fotbaliști europeni.

10. A ales Dinamo pentru a se răzbuna pe Universitatea Craiova

Ultimii ani ai carierei au adus o decizie care a șocat fotbalul românesc. După despărțirea de Universitatea Craiova, Ilie Balaci a ajuns la Oltul Scornicești, iar ulterior a semnat cu Dinamo, una dintre marile rivale ale oltenilor.

Mutarea a fost posibilă după ce Mircea Lucescu i-a întins o mână de ajutor. Balaci a recunoscut ulterior că alegerea clubului bucureștean a reprezentat și o formă de răzbunare față de conducerea Craiovei.

„M-am gândit aşa, după ce Craiova m-a lăsat în stradă cu doi copii mici şi mi-a luat casa, în ’84, ce-i doare cel mai mult pe olteni, pe cine au ei boala cea mai mare? Pe Dinamo! Ei bine, la Dinamo mă duc!”, explica fostul mare fotbalist.

A petrecut aproximativ un an și jumătate la Dinamo, perioadă în care a înscris un singur gol. Ultima sa apariție pe prima scenă a fotbalului românesc s-a consemnat pe 13 decembrie 1987, în partida Dinamo – Oțelul Galați, scor 3-1. Ilie Balaci avea numai 31 de ani atunci când și-a încheiat cariera de fotbalist.

Opt ani mai târziu de la dispariția sa, „Minunea Blondă” continuă să ocupe un loc aparte în istoria fotbalului românesc. este unul dintre simbolurile eterne ale Băniei.