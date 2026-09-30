Sport

Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!

Deși județul Neamț se confruntă cu probleme mult mai serioase, Consiliul Județean a aprobat organizarea Campionatului Național de Fotbal al Avocaților. Cu ce sumă uriașă va fi finanțat evenimentul
Ciprian Păvăleanu
30.09.2026 | 19:00
Judetul din Romania care finanteaza cu o suma uriasa Campionatul National de Fotbal al Avocatilor E dezmat pe bani publici
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CJ Neamț a aprobat finanțarea cu 80.000 de lei din bani publici pentru Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. Foto: Colaj FANATIK
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În urmă cu câteva zile, mai exact pe 25 septembrie, Consiliul Județean Neamț a aprobat în cadrul ședinței extraordinare un proiect la care contribuția județului Neamț este de 80.000 de lei. Este vorba despre Campionatul Național de Fotbal al Avocaților.

Campionatul Național de Fotbal al Avocaților, aprobat de CJ Neamț. Finanțare de 80.000 de lei

Nu este un secret că județul Neamț nu este unul dintre cele mai dezvoltate din România și totuși Consiliul Județean a găsit o resursă de 80.000 de lei pentru un eveniment deloc important, având în vedere că aici regăsim școli ce necesită reparații, drumuri lăsate în paragină, spitale ce caută finanțare, dar și o echipă de fotbal profesionist, care în trecut evolua pe prima scenă a fotbalului românesc, dar în prezent se află într-un picaj continuu.

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Vineri, 25 septembrie, la ședința extraordinară a Consiliului Județean Neamț, s-a aprobat finanțarea cu 80.000 de lei din bani publici (n.r. – aproximativ 15 mii de euro) pentru Campionatul Național de Fotbal al Avocaților, decizie ce a fost anunțată oficial pe site-ul cjneamt.ro.

Când se va organiza competiția din județul Neamț? Ultima ediție a avut loc în urmă cu doar câteva luni

Nu este prima dată în acest an când se organizează Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. În luna mai a acestui an, județul Bistrița-Năsăud a fost gazda acestui eveniment. De această dată este rândul județului Neamț, a cărui echipă de fotbal, Ceahlăul Piatra Neamț, se chinuie în Liga a 3-a și pare că se îndreaptă spre o retrogradare în Liga a 4-a, după un singur punct adunat în primele șase etape.

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Competiția destinată avocaților se va desfășura pe parcursul mai multor zile, iar banii puși la dispoziție vor acoperi parțial organizarea, logistica, arbitrajul, cupele și medaliile, în timp ce cazarea, transportul și mesele vor fi suportate de participanți. Competiția va avea loc între 8 și 11 octombrie, iar meciurile se vor disputa pe Stadionul Municipal Ceahlăul.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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