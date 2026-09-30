Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!

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În urmă cu câteva zile, mai exact pe 25 septembrie, Consiliul Județean Neamț a aprobat în cadrul ședinței extraordinare un proiect la care contribuția județului Neamț este de 80.000 de lei. Este vorba despre Campionatul Național de Fotbal al Avocaților.

Campionatul Național de Fotbal al Avocaților, aprobat de CJ Neamț. Finanțare de 80.000 de lei

Nu este un secret că județul Neamț nu este unul dintre cele mai dezvoltate din România și totuși Consiliul Județean a găsit o resursă de 80.000 de lei pentru un eveniment deloc important, având în vedere că aici regăsim școli ce necesită reparații, drumuri lăsate în paragină, spitale ce caută finanțare, dar și o echipă de fotbal profesionist, care în trecut evolua pe prima scenă a fotbalului românesc, dar în prezent se află într-un picaj continuu.

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Vineri, 25 septembrie, la ședința extraordinară a Consiliului Județean Neamț, s-a aprobat (n.r. – aproximativ 15 mii de euro) pentru Campionatul Național de Fotbal al Avocaților, decizie ce a fost anunțată oficial pe site-ul

Când se va organiza competiția din județul Neamț? Ultima ediție a avut loc în urmă cu doar câteva luni

Nu este prima dată în acest an când se organizează Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. În luna mai a acestui an, județul Bistrița-Năsăud a fost gazda acestui eveniment. De această dată este rândul județului Neamț, a cărui se chinuie în Liga a 3-a și pare că se îndreaptă spre o retrogradare în Liga a 4-a, după un singur punct adunat în primele șase etape.

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Competiția destinată avocaților se va desfășura pe parcursul mai multor zile, iar banii puși la dispoziție vor acoperi parțial organizarea, logistica, arbitrajul, cupele și medaliile, în timp ce cazarea, transportul și mesele vor fi suportate de participanți. Competiția va avea loc între 8 și 11 octombrie, iar meciurile se vor disputa pe Stadionul Municipal Ceahlăul.