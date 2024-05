„80 la sută e titlul lui Gigi Becali”. Marius Șumudică a vorbit despre anul FCSB. „Răgușise Meme când îi prezenta câți erau”

„Roș-albaștrii” au câștigat titlul după 9 ani, iar Marius Șumudică spune că Gigi Becali a jucat un rol important. Patronul „roș-albaștrilor” a și revenit pe stadion la derby-ul FCSB – CFR Cluj pentru sărbătoarea de pe Arena Națională.

Marius Șumudică a vorbit despre anul FCSB: „80 la sută e titlul lui Gigi Becali”

Gigi Becali s-a implicat în repetate rânduri în primul „11” de la , însă nu toți i-au acordat patronului meritele cuvenite. Marius Șumudică este de părere că latifundiarul din Pipera are o contribuție majoră la titlul câștigat.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a dezvăluit și ce detaliu l-a impresionat la FCSB după derby-ul cu CFR Cluj. Antrenorul român s-a arătat impresionat de staff-ul numeros al „roș-albaștrilor” din sezonul actual.

„80 la sută e titlul lui Gigi Becali. Nu este ușor să iei titlul după 9 ani și să păstrezi o mentalitate de învingător cu celelalte echipe care nu au fost la fel de puternice. FCSB a fost echipa care a meritat acest titlu, a jucat bine, a avut un parcurs constant, chiar dacă nu a fost spectaculos la un moment dat.

ADVERTISEMENT

I-au avut pe Florinel Coman și Darius Olaru într-o formă foarte bună, au mai fost și alții care cărau pianul, dar cei doi au făcut diferența. Gigi Becali a știu să țină un grup unit. Știi ce m-a frapat pe mine? Răgușise Meme când a venit staff-ul, erau doctorii, fizioterapeuți, bucători, au creat o industrie.

Veneau o grămadă, cred că au fost peste 12, 13 inși în staff. La nivel administrativ este extraordinar, asta înseamnă un club”, a spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, despre suporterii FCSB: „Sunt cetățeni”

, după ce „roș-albaștrii” au sărbătorit titlul lângă ei. Antrenorul român spune că formația lui Gigi Becali nu are ultrași, așa cum sunt la Rapid sau Dinamo București.

„A fost anul FCSB-ului. Au sărbătorit, au făcut-o frumos, au organizat o sărbătoare jos pălăria! Eu sunt omul corect și spun lucrurile astea. Am văzut oameni care alergau după autocarul ăla pe drumul pe care se duceau. Înseamnă mult. Eu nu credeam. Dar ei sunt cetățeni, îți spun sincer. FCSB nu are ultrași, nu are suporteri. Ei sunt cetățeni. Ei sunt iubiți în toată țara. E adevărat. Vin din toată țara.

ADVERTISEMENT

Dar ei nu se pot compara cu 10 mii sau 14 mii de rapidiști. Sau cu 10 mii de dinamoviști. Mustață încearcă să facă o galerie. Cu siguranță rezultatele îi ajută. Așa se clădește o generație. Având rezultate aduci lumea la stadion. Vor crește împreună și probabil dacă vor lua campionatul încă un an, doi, vor avea rezultate în cupele europene, cu siguranță vor deveni foarte puternici și la nivelul ăsta.

Nu se compară niciodată (n.r. – galeria FCSB, cu cea de la Dinamo sau Rapid). Păi când intri pe Giulești se rupe stadionul. Chiar dacă sunt 10 mii. E un spectacol. E adevărat că la FCSB a fost un spectacol și a venit foarte multă lume. Eu recunosc. Jos pălăria pentru ei. Eu, chiar dacă sunt rapidist, și nu îmi place FCSB, recunosc, au făcut o atmosferă deosebită”, spune Șumi.

Marius Șumudică a vorbit despre anul FCSB. Ce merite are Gigi Becali