9 august 2001, zi specială pentru Robert Niță. Performanța realizată de fostul atacant al Rapidului: „Era să-mi rup și gâtul pe acolo”

Robert Niță celebrează 23 de ani de la o performanță incredibilă în tricoul Rapidului. Pe 9 august 2001, fostul atacant din Giulești a marcat primul gol în tricoul alb-vișiniu în cupele europene. a povestit un episod savuros cu Viorel Hizo, fostul antrenor de legendă al Rapidului.

în perioada ianuarie 2001 – iulie 2004. La o aproximativ o jumătate de an distanță după ce a semnat în Giulești, fostul atacant a marcat primul gol pentru Rapid în cupele europene.

„Victima” lui Robert Niță a fost Atlantas Klaipeda, din Lituania, în preliminariile Cupei UEFA. Fostul fotbalist a marcat în victoria obținută de Rapid în deplasare, scor 4-0. „Robert Niță, 9 august 2001, știți ce făceați?

Robert Niță a marcat primul lui gol în cupele europene pentru Rapid. Robert Niță a marcat pentru Rapid în meciul cu Atlantas Klaipeda. A fost 4-0 la ei. Sunt din Lituania.

Au marcat Schumacher, Pancu, Robert Niță și Marius Șumudică în minutul 90. Tu erai titular, Șumudică era rezervă. I-ați bătut rău în Giulești”, a povestit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a arătat echipa Rapidului la meciul din deplasare cu Atlantas Klaipeda: Dolha – Iencsi, N. Stanciu, Perjă – Sabău, Măldărășanu, Șoavă, Schumacher, Raț – Pancu, Robert Niță.

Robert Niță, episod savuros la returul din Giulești: „Doamne Dumnezeule!”

Robert Niță a marcat o „dublă” în returul cu Atlantas Klaipeda din preliminariile Cupei UEFA, pe 23 august 2001. Giuleștenii s-au impus categoric, scor 8-1. După cel de-al doilea gol, Robert Niță s-a urcat pe o scară de metal aflată în Giulești pentru a sărbători alături de galerie.

Ulterior, fostul atacant a fost avertizat cu cartonașul galben de arbitru, detaliu care l-a scos din sărite pe antrenorul Viorel Hizo. „M-a certat domnul Hizo după meciul din Giulești, Doamne Dumnezeule.

Mi-a zis că mă exclude din lot. Nu era cu flash-interviuri atunci, am dat gol la poarta unde stătea galeria, unde stă și acum pe vechiul Giulești, sub tabela de marcaj. Era o scară din metal, din fier forjat și cu trepte de lemn. Se pusese plexiglas pe Giulești.

„M-am împiedicat, era să cad să-mi rup gâtul”

Un panou de plexiglas se deschidea și mai aduceau materiale galeria înainte de meci și le urcau pe acolo în tribune. Am dat gol la poarta dinspre galerie și am urcat pe scara aia. M-am împiedicat, era să și cad, să-mi rup gâtul. Normal că atunci când am revenit pe teren, arbitrul mi-a dat cartonaș galben.

Mamă, ce mi-a făcut prietenul meu, ‘Dulăul’. ‘Te exclud din lot, să plătești cartonașul’. L-a chemat pe Constantin Zotta din conducere. ‘Îi fac referat, să-l amendezi’. Nu mai țin minte cât era amenda, era câteva sute pentru un cartonaș galben și la roșu era 800-1000.

Dacă erai în postură de ultim apărător și o luai cu mâna și era scorul strâns, să nu primească echipa gol nu te amenda. Mă făcuse varză în vestiar, nu mi-a dat amendă, doar declarativ”, au fost cuvintele lui Robert Niță.

