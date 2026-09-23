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Conflictul dintre UEFA și FIFA este în plină desfășurare, iar forul european s-a aliat cu confederația din America Centrală și de Nord, CONCACAF, pentru a solicita ca FIFA să acorde o sumă importantă tuturor federațiilor de pe mapamond. Ar fi vorba de o investiție totală de aproape 2 miliarde de euro.

9 milioane de euro! Cum poate profita FRF de războiul dintre FIFA și UEFA

UEFA și FIFA se află în „război” din momentul în care planul lui Gianni Infantino de a „privatiza” evenimentele organizate de forul mondial a fost făcut public de presa din Marea Britanie. Organizația condusă de Aleksander Ceferin i-a solicitat elvețianului să demisioneze, însă acesta rămâne în fruntea FIFA și va candida pentru un nou mandat. În acest context, UEFA și CONCACAF au solicitat ca FIFA să acorde cel puțin 10 milioane de dolari, aproape 9 milioane de euro, tuturor federațiilor din lume.

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„FIFA este pe cale să încheie ciclul 2023-2026 cu rezerve de aproximativ 6 miliarde de dolari (n.r. 5.2 miliarde de euro), ceea ce este considerabil mai mult decât este necesar până la Cupa Mondială din 2030”, au transmis cele două organizații, care solicită ca FIFA „să pună la dispoziția fiecăreia dintre cele 211 asociații membre cel puțin 10 milioane de dolari pe parcursul ciclului 2027-2030, pentru investiții în infrastructură și dezvoltarea fotbalului”, conform .

Această mutare ar costa FIFA aproape 2 miliarde de euro. Ar fi vorba despre un bonus care s-ar adăuga finanțărilor obișnuite acordate în acest ciclu de forul mondial. Cel mai probabil, această solicitare este un răspuns la oferta făcută de Gianni Infantino federațiilor în momentele în care se discuta despre controversatul proiect : 40 de milioane de dolari pentru a fi de acord.

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UEFA și CONCACAF, mesaj dur pentru FIFA

În cererea adresată conducerii FIFA, președintele UEFA și omologul său de la CONCACAF, Victor Montagliani, au transmis un mesaj clar cu privire la responsabilitatea forului mondial. „În prezent, FIFA deține rezerve acumulate în valoare de miliarde de dolari. Aceste resurse aparțin fotbalului și există pentru a servi acest sport și cele 211 asociații membre. Prudența nu ar trebui să împiedice o analiză atentă pentru a stabili dacă o parte din aceste fonduri ar putea fi eliberate în mod responsabil, în măsura în care rezervele depășesc nevoile previzibile ale FIFA.

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Eliberarea unei părți din aceste rezerve ar demonstra că asociațiile membre nu ar trebui să fie nevoite să aleagă între dezvoltare și o bună guvernanță, între investiții și integritate sau între sprijin financiar și posibilitatea de a analiza propunerile în funcție de meritele lor. Dezvoltarea este o responsabilitate instituțională a FIFA – nu o chestiune ce ține de discreția individuală”, au notat aceștia.