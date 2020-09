9 septembrie 1989: Ziua în care Dinamo întrerupea o serie de 104 meciuri consecutive fără înfrângere ale Stelei! Video

Steaua București deține recordul absolut de meciuri consecutive fără înfrângere în competițiile interne: 104 meciuri și 1179 de zile, Steaua reușind să rămână neînvinsă trei ani, între 1986 și 1989, timp în care a câștigat Cupa Campionilor, a mai jucat o semifinală în 1988 și o finală în 1989 cu AC Milan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe locul doi în acest clasament se află o echipă din prima ligă a Gibraltarului, Lincoln Red Imps FC, care în perioada 2009-2014 lega o serie de 88 de meciuri fără înfrângere.

Topul este completat de Sheriff Tiraspol, care tot între anii 2009-2014, reușea să rămână neînvinsă 63 de meciuri și 1959 de zile, fiind cel mai lung parcurs fără înfrângere al unei echipe într-un campionat național de fotbal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liverpool pe urmele Stelei în sezonul în care a câștigat Premier League după 30 de ani

Ultimul meci pierdut de Steaua a fost pe 18 iunie 1986, 5-4 cu Universitatea Craiova, iar prima înfrângere după 3 ani și 104 meciuri a venit exact acum 31 de ani, pe 9 septembrie 1989, 0-3 cu Dinamo, chiar de ziua portalui Stelei, Silviu Lung.

Liverpool a egalat în ultimul sezon o performanță pe care Steaua a reușit-o acum 31 de ani, în sezonul 1988-1989, 20 de victorii și un egal după 21 de etape, diferența fiind că în aceea vreme se acordau doar două puncte la victorie. Steaua avea să termine acel sezon cu 31 de victorii și trei rezultate de egalitate.

ADVERTISEMENT

Liverpool a fost la un pas să doboare recordul de puncte din Premier League, deținut de Manchester City care a reușit să câștige nu mai puțin de 100 de puncte, însă Liverpool s-a oprit la 99, după un parcurs fabulos: 32 de victorii, trei egaluri și trei înfrângeri, terminând la 18 puncte în fața celor de la City.

Cum a arătat meciul care a pus capăt supremației Stelei

Pe 9 septembrie 1989, Dinamo, antrenată de Mircea Lucescu, câștiga surprinzător ultimul derby din era comunistă, prin golurile marcate de Mateuț (15), Timofte (76) și C. Zamfir (84), cu doar câteva luni înainte de căderea vechiului regim.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi a fost neutralizat în acest meci de apărarea dinamovistă, pe final luând și cartonaș roșu, iar Steaua era în declin, după ce obținuse o singură victorie în primele trei etape: ,,A fost o atmosferă ciudată, noi am intrat la vestiare și nu am avut voie să ne bucurăm zgomotos, să nu-l deranjăm pe Valentin. Ne-am luat hainele, nu am făcut nici duș, și ne-am dus la autocar să ne întoarcem în Ștefan cel Mare. Valentin venise în zona vestiarelor, pe tunel, aștepta cu niște aghiotanți să iasă Anghelache”, a povestit fostul golgheter al lui Dinamo, Claudiu Vaișcovici, pentru Prosport.

Steaua fără Belodedici, Boloni, Pițurcă

La finalul se­zonului, Dinamo avea să recuce­rească titlul după şase ani. În acelaşi timp, roş-albii au câştigat şi Cupa României, în timp ce Steaua a avut o perioadă de regres, reuşind să-şi revină abia după patru sezoane dominate ulterior de Dinamo şi de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

STEAUA: Lung – Dan Petrescu, Minea, Iovan, Ungureanu – Mujnai, Rotariu, Hagi, Ilie Dumitrescu (’61 Balint) – Lăcătuş, Negrău; Antrenor: Anghel Iordănescu

DINAMO: Stelea – Mihăescu, Rednic, Andone, Klein – Lupescu, Sabău, Mateuţ, Lupu – Vaiş­co­vici (’53 Cezar Zamfir), Răducioiu (’75 Daniel Timofte); Antrenor: Mircea Lucescu