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CFR Cluj traversează, cel puțin din punct de vedere sportiv, o perioadă excelentă. Locul 3 din sezonul trecut de SuperLiga a legat două victorii în ultimele două runde. Acum, Marius Șumudică (55 de ani) primește o altă veste excelentă. În proporție de peste 90%, FIFA va lua marți, 1 septembrie, o decizie majoră în privința clubului din Gruia.

Veste uriașă primită de Marius Șumudică și CFR Cluj. Ce se întâmplă cu interdicția la transferuri

În nenumărate rânduri, Marius Șumudică s-a plâns de faptul că e obligat să gestioneze o situație extrem de complicată la CFR Cluj, într-un moment în care programul echipei devine tot mai încărcat, cu meciuri în SuperLiga și în Cupa României. Antrenorul revenit în Gruia spunea, zilele trecute, că are , dar nu îi poate folosi în meciurile oficiale din cauza interdicției la transferuri.

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Marți, 1 septembrie 2026, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a oferit, în exclusivitate, o informație foarte bună pentru „Șumi” și echipa sa. FIFA este pe cale să ridice interdicția de transferuri care a fost impusă clubului din Ardeal. Asta înseamnă că, ulterior, Șumudică se va putea baza pe mai mulți jucători noi cu care clubul a bătut deja palma.

„Astăzi (n.r. marți, 1 septembrie) sunt șanse de peste 90% ca FIFA să ridice interdicția de transferuri pe baza insolvenței. Marți este ziua cea mare pentru club și mai ales pentru Șumudică. Sunt șanse foarte, foarte mari ca CFR-ului să i se ridice interdicția la transferuri și să poată să legitimeze fotbaliști”, a spus Horia Ivanovici.

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Câți jucători noi ar putea legitima CFR Cluj după ridicarea interdicției la transferuri

În ciuda faptului că a intrat în insolvență la finalul lunii august, CFR Cluj este un club destul de atractiv pentru fotbaliști. În acest moment, cel puțin cinci fotbaliști așteaptă să semneze cu echipa lui Marius Șumudică. Acesta din urmă mai are pregătite o serie de surprize pe piața de mercato internă. În momentul de față sunt cinci fotbaliști la Cluj care așteaptă și Șumi mai are încă doi pe ‘țeavă’. Deci, în total, șapte fotbaliști”, a mai dezvăluit moderatorul emisiunii de la FANATIK.

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Recent, tot la FANATIK SUPERLIGA, , însă nu îi poate folosi în meciurile oficiale până la ridicarea interdicției. „În momentul în care vin victorii, se alimentează starea de bine a jucătorilor. Când intri pe teren uiți ceea ce se întâmplă. De când a venit și Marian Copilu e un oarecare echilibru, vorbește cu fiecare. Încercăm ă scoatem maximum de ceea ce putem la ora actuală. Sunt un pic strâmtorat de ceea ce înseamnă interdicție la transferuri, că nu pot înregistra jucătorii pe care-i am deja la Cluj. Undeva, mă ajută că-i aduc la un nivel de pregătire, că îi pregătesc separat, dar stau foarte prost din punct de vedere numeric”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK, la începutul săptămânii.