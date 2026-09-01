Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ziua cea mai importantă pentru CFR Cluj: „90 la sută se va rezolva”. Exclusiv

Marius Șumudică, antrenor care a revigorat pe CFR Cluj în ultimele etape, primește o veste uriașă. În proporție de peste 90%, FIFA va lua marți, 1 septembrie, o decizie majoră în privința clubului din Gruia.
Adrian Baciu, Cristi Coste
01.09.2026 | 12:02
Ziua cea mai importanta pentru CFR Cluj 90 la suta se va rezolva Exclusiv
breaking news
Marți, ziua cea mai importantă pentru CFR Cluj și Șumudică „90 la sută se va rezolva”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj traversează, cel puțin din punct de vedere sportiv, o perioadă excelentă. Locul 3 din sezonul trecut de SuperLiga a legat două victorii în ultimele două runde. Acum, Marius Șumudică (55 de ani) primește o altă veste excelentă. În proporție de peste 90%, FIFA va lua marți, 1 septembrie, o decizie majoră în privința clubului din Gruia.

Veste uriașă primită de Marius Șumudică și CFR Cluj. Ce se întâmplă cu interdicția la transferuri

În nenumărate rânduri, Marius Șumudică s-a plâns de faptul că e obligat să gestioneze o situație extrem de complicată la CFR Cluj, într-un moment în care programul echipei devine tot mai încărcat, cu meciuri în SuperLiga și în Cupa României. Antrenorul revenit în Gruia spunea, zilele trecute, că are deja la dispoziție jucători pe care și-i dorește în lot, dar nu îi poate folosi în meciurile oficiale din cauza interdicției la transferuri.

ADVERTISEMENT

Marți, 1 septembrie 2026, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a oferit, în exclusivitate, o informație foarte bună pentru „Șumi” și echipa sa. FIFA este pe cale să ridice interdicția de transferuri care a fost impusă clubului din Ardeal. Asta înseamnă că, ulterior, Șumudică se va putea baza pe mai mulți jucători noi cu care clubul a bătut deja palma.

Astăzi (n.r. marți, 1 septembrie) sunt șanse de peste 90% ca FIFA să ridice interdicția de transferuri pe baza insolvenței. Marți este ziua cea mare pentru club și mai ales pentru Șumudică. Sunt șanse foarte, foarte mari ca CFR-ului să i se ridice interdicția la transferuri și să poată să legitimeze fotbaliști”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24.ro
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS

Câți jucători noi ar putea legitima CFR Cluj după ridicarea interdicției la transferuri

În ciuda faptului că a intrat în insolvență la finalul lunii august, CFR Cluj este un club destul de atractiv pentru fotbaliști. În acest moment, cel puțin cinci fotbaliști așteaptă să semneze cu echipa lui Marius Șumudică. Acesta din urmă mai are pregătite o serie de surprize pe piața de mercato internă. În momentul de față sunt cinci fotbaliști la Cluj care așteaptă și Șumi mai are încă doi pe ‘țeavă’. Deci, în total, șapte fotbaliști”, a mai dezvăluit moderatorul emisiunii de la FANATIK.

ADVERTISEMENT
Leo Messi s-a retras, iar Antonela Roccuzzo n-a stat pe gânduri
Digisport.ro
Leo Messi s-a retras, iar Antonela Roccuzzo n-a stat pe gânduri

Recent, tot la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică se plângea de faptul că îi are pe jucătorii noi la antrenamente, însă nu îi poate folosi în meciurile oficiale până la ridicarea interdicției. „În momentul în care vin victorii, se alimentează starea de bine a jucătorilor. Când intri pe teren uiți ceea ce se întâmplă. De când a venit și Marian Copilu e un oarecare echilibru, vorbește cu fiecare. Încercăm ă scoatem maximum de ceea ce putem la ora actuală. Sunt un pic strâmtorat de ceea ce înseamnă interdicție la transferuri, că nu pot înregistra jucătorii pe care-i am deja la Cluj. Undeva, mă ajută că-i aduc la un nivel de pregătire, că îi pregătesc separat, dar stau foarte prost din punct de vedere numeric”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK, la începutul săptămânii.

ADVERTISEMENT
Anzor Mekvabișvili, transfer la Chicago Fire. Suma exactă pe care o ia Universitatea...
Fanatik
Anzor Mekvabișvili, transfer la Chicago Fire. Suma exactă pe care o ia Universitatea Craiova!
800.000 de euro! Universitatea Craiova a trimis ofertă oficială la CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik
800.000 de euro! Universitatea Craiova a trimis ofertă oficială la CFR Cluj. Exclusiv
„O luptă în cușcă”. Adi Ilie a venit cu rezolvarea după scandalul de...
Fanatik
„O luptă în cușcă”. Adi Ilie a venit cu rezolvarea după scandalul de la FCSB
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Echipa din vârful SuperLigii nu mai vrea să audă de antrenorii români: 'Suntem...
iamsport.ro
Echipa din vârful SuperLigii nu mai vrea să audă de antrenorii români: 'Suntem în urmă. Am dus muncă de lămurire să își ia licențele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!