Sport

Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții

Anul 2026 se anunță a fi unul de vis pentru iubitorii sportului. Barajul de calificare la Campionatul Mondial, dar mai ales turneul final din SUA, Canada și Mexic sunt cele mai tari evenimente.
Cristian Măciucă
01.01.2026 | 08:30
Calendarul Sportiv al anului 2026 Cand si unde au loc cele mai importante competitii
SPECIAL FANATIK
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții. FOTO: Fanatik
FANATIK vă prezintă Calendarul Sportiv al anului 2026, unul foarte încărcat de altfel. Următoarele 12 luni sunt pline de competiții pe placul tuturor iubitorilor de sport, însă fără dar și poate cele mai așteptate evenimente ale noului an sunt barajul de calificare la Campionatul Mondial și turneul final care se va desfășura la vară peste Ocean.

Calendarul Sportiv 2026! Care sunt principalele competiții ale noului an

Calendarul Sportiv al anului 2026 realizat de FANATIK curprinde cele mai importante și mult așteptate competiții din sportul mondial. Noul an găzduiește evenimente de neratat pentru iubitorii sportului, care au de unde să aleagă și de această dată.

Cu siguranță, toți iubitorii „sportului rege” o să fie cu ochii pe naționala României în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu vor să obțină calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Naționala noastră n-a mai fost prezentă din 1998 la o ediție a Cupei Mondiale.

Până la CM 2026 mai este însă cale lungă. Dacă turneul final de peste Ocean va avea loc în lunile iunie-iulie, barajul de calificare este programat pentru luna martie. Mai întâi, „tricolorii” vor da piept în semifinale cu Turcia, iar dacă vor trece peste acest obstacol vor întâlni în finala învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

În afara de Campionatul Mondial din 2026, Anul Nou găzduiește competiții importante din rugby, atletism, fotbal american, tenis și multe alte sporturi. Grand Slam-urile de tenis, Campionatul European de handbal masculin, Campionatul European și Mondial de Haltere, Campionatul European de fotbal U19 și Campionatul Mondial de Natație în bazin scurt sunt printre cele mai așteptate evenimente.

Toți ochii pe națională! Programul „tricolorilor” în barajul de calificare la Campionatului Mondial 2026

După calificarea la EURO 2024 și parcursul excelent din Liga Națiunilor, românii speră la o altă bucurie din partea naționalei: calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata lui Mircea Lucescu trebuie să treacă însă de barajul de calificare la turnuel final.

Mai întâi, „tricolorii” vor da piept în semifinale cu Turcia. Meciul se va juca într-o singură manșă, în fieful otomanilor. Dacă vom trece de turci, finala pentru un loc la FIFA World Cup 2026 o vom disputa împotriva învingătoarei dintre Kosovo și Slovacia, tot în deplasare.

Programul barajului de calificare la Campionatului Mondial din 2026

26 martie, semifinale:

  • Noua Caledonie – Jamaica
  • Bolivia – Surinam
  • Italia – Irlanda de Nord
  • Țara Galilor – Bosnia
  • Ucraina – Suedia
  • Polonia – Albania
  • Turcia – ROMÂNIA
  • Slovacia – Kosovo
  • Danemarca – Macedonia
  • Cehia – Irlanda

31 martie, finale:

  • Noua Caledonie/Jamaica – DR Congo
  • Bolivia/Surinam – Iraq
  • Țara Galilor/Bosnia – Italia/Irlanda de Nord
  • Ucraina/Suedia – Polonia/Albania
  • Slovacia/Kosovo – Turcia/ROMÂNIA
  • Cehia/Irlanda – Danemarca/Macedonia

România vrea la Campionatul Mondial! Când și unde se joacă turneul final din 2026

Deși norocul nu a fost de partea „tricolorilor” la barajul pentru calificarea la CM 2026, România are noroc dacă va ajunge la turneul final din SUA, Canada și Mexic. În cazul în care se va califica la Cupa Mondială după o absență de 28 de ani, naționala nostră va juca în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Grupele de la CM 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo)
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama

Programul meciurilor de la CM 2026

Grupa A

  • 11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud
  • 12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Baraj D
  • 18 iunie, ora 19:00 – Baraj D – Africa de Sud
  • 19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud
  • 25 iunie, ora 4:00 – Baraj D – Mexic
  • 24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

Grupa B

  • 12 iunie, ora 22:00 – Canada – Baraj A
  • 13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția
  • 18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Baraj A
  • 19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar
  • 24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada
  • 24 iunie, ora 22:00 – Baraj A – Qatar

Grupa C

  • 4 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc
  • 14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția
  • 20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc
  • 20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti
  • 25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia
  • 25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti

Grupa D

  • 13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay
  • 13 iunie, ora 7:00 – Australia – Baraj C
  • 19 iunie, ora 7:00 – Baraj C – Paraguay
  • 19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia
  • 26 iunie, ora 5:00 – Baraj C – SUA
  • 26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia

Grupa E

  • 14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao
  • 15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador
  • 20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș
  • 21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao
  • 26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania
  • 26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș

Grupa F

  • 14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia
  • 15 iunie, ora 5:00 – Baraj B – Tunisia
  • 20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Baraj B
  • 20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia
  • 26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Baraj B
  • 25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda

Grupa G

  • 5 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt
  • 16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă
  • 21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran
  • 22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt
  • 27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran
  • 27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Grupa H

15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania

Grupa I

  • 16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal
  • 17 iunie, ora 1:00 – Baraj intercontinental 2 – Norvegia
  • 23 iunie, ora 0:00 – Franța – Baraj intercontinental 2
  • 23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal
  • 26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța
  • 26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Baraj intercontinental 2

Grupa J

  • 17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria
  • 16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania
  • 22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria
  • 23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria
  • 28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria
  • 28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina

Grupa K

  • 17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Baraj intercontinental 1
  • 18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia
  • 23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan
  • 24 iunie, ora 5:00 – Columbia – Baraj intercontinental 1
  • 28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia
  • 28 iunie, ora 2:30 – Baraj intercontinental 1 – Uzbekistan

Grupa L

  • 17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația
  • 18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama
  • 23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana
  • 24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația
  • 28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia
  • 28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana

Fazele eliminatorii

  • 28 iunie – 3 iulie: 16-imi de finală
  • 4-7 iulie: optimi de finală
  • 9-11 iulie: sferturi de finală
  • 14-15 iulie: semifinale
  • 18 iulie: finala mică
  • 19 iulie: MAREA FINALĂ
tabloul CM 2026
Tabloul de la CM 2026. FOTO: Fifa.com

Ianuarie găzduiește Cupa Africii pe Națiuni și Australian Open

Prima lună a noului an o să găzduiască competiții tari din lumea sportului. Ianuarie continuă Cupa Africii pe Națiuni, care a început pe 21 decembrie 2025 și care va avea finala pe 18 ianuarie 2026.

La jumătatea lunii ia start și turneul de Grand Slam de la Australian Open. Pe iubitorii fotbalului îi așteaptă și ultimele două meciuri ale FCSB-ului din „faza ligii” Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pe 22 ianuarie, respectiv 29 ianuarie.

  • 1 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Garmisch-Partenkirchen)
  • 3-4 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Innsbruck)
  • 3-17 Auto: Raliul Dakar
  • 5-6 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Bischofshofen)
  • 8-11 Hochei pe iarbă: Campionatul European Indoor masculin
  • 9-11 Patinaj viteză: Campionatul European
  • 10 Atletism: Campionatul Mondial de Cross Country
  • 12-18 Patinaj artistic: Campionatul European
  • 15-18 Hochei pe iarbă: Campionatul European Indoor feminin
  • 15.01-01.02 Handbal: Campionatul European masculin
  • 18 Fotbal: Finala Cupei Africii pe Națiuni
  • 18.01-01.02 Tenis: Australian Open, Turneu de Grand Slam ATP & WTA
  • 18.01-08.02 Futsal: Campionatul European
  • 20-21 Fotbal: Champions League, etapa 7 faza Ligii
  • 22 Fotbal: Europa League, etapa 7 faza Ligii (Dinamo Zagreb – FCSB)
  • 22-25 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Monte Carlo)
  • 26.01-01.02 Snooker: Masters-ul Germaniei
  • 28 Fotbal: Champions League, etapa 8 faza Ligii
  • 29 Fotbal: Europa League, etapa 8 faza Ligii (FCSB – Fenerbahce)

Februarie! Jocurile Olimpice de Iarnă țin capul de afiș

Transylvania Open revine în 2026. Turneul de tenis WTA de la Cluj-Napoca are loc în perioada 1-7 februarie. Tot în „luna dragostei” va avea loc și finala Super Bowl LX, care se va disputa pe 8 februarie. Duelul suprem din fotbalul american este un adevărat regal nu doar peste Ocean, ci în întreaga lume.

De asemenea, tot în februarie este programat un alt mare eveniment sportiv al anului 2026, poate al doilea ca importanță după Campionatul Mondial de Fotbal. Este vorba despre Jocurile Olimpice de iarnă, care vor avea loc în perioada 6-22 februarie la Milano și Cortina d’Ampezzo.

  • 1-5 Ciclism pe pistă: Campionatul European
  • 1-7 Tenis: Transylvania Open (Cluj), Turneu WTA 250
  • 5-7 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 1 (Franța – Irlanda, Italia – Scoția, Anglia – Țara Galilor)
  • 6-22 Multisport: Jocurile Olimpice de iarnă (Milano & Cortina d’Ampezzo)
  • 8 Fotbal american: Super Bowl LX
  • 10-12 Fotbal: Cupa României, etapa 3 faza grupelor
  • 12-15 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Suediei)
  • 14-15 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 2 (Irlanda – Italia, Scoția – Anglia, Țara Galilor – Franța)
  • 15 Auto: Nascar Series, Daytona 500
  • 15 Baschet: NBA All Star Game
  • 17-18 Fotbal: Champions League, play-off (tur)
  • 19 Fotbal: Europa League & Conference League, play-off (tur)
  • 21-22 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 3 (Anglia – Irlanda, Țara Galilor – Scoția, Franța – Italia)
  • 23.02-01.03 Snooker: Masters-ul Țării Galilor
  • 24-25 Fotbal: Champions League, play-off (retur)
  • 26 Fotbal: Europa League & Conference League, play-off (retur)

Martie! Toți ochii pe naționala de tineret în preliminariile lui Euro U21 2027

Pe lângă naționala lui Mircea Lucescu, care, la finalul lunii martie, va disputa barajul de calificare la Campionatul Mondial, microbiștii vor sta cu sufletul la gură și în ceea ce privește selecționata U21. „Tricolorii mici” continuă campania de calificare la Campionatul European din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curelea va înfrunta reprezentativele statelor Kosovo și San Marino pe 27, respectiv 31 martie. După 5 etape, România U21 e pe locul 4, cu 7 puncte, cu opt mai puține decât liderul Spania.

Pe lângă meciurile de fotbal, în martie vor fi inclusiv două super curse de Formula 1. Atunci sunt programate Marele Premiu al Australiei și Marele Premiu al Chinei.

  • 1 Atletism: Maratonul de la Tokyo
  • 1 MotoGP: Marele Premiu al Thailandei
  • 1-15 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Indian Wells
  • 3-5 Fotbal: Cupa României, sferturi de finală
  • 6-7 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 4 (Irlanda – Țara Galilor, Scoția – Franța, Italia – Anglia)
  • 6-15 Multisport: Jocurile Paralimpice de iarnă (Milano)
  • 8 Formula 1: Marele Premiu al Australiei
  • 9-15 Ciclism: Cursa Tirreno – Adriatico
  • 9-15 Lupte: Campionatul European U23
  • 10-11 Fotbal: Champions League, optimi de finală (tur)
  • 12 Fotbal: Europa League & Conference League, optimi de finală (tur)
  • 12-15 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Safaria Kenya)
  • 14 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 5 (Irlanda – Scoția, Țara Galilor – Italia, Franța – Anglia)
  • 15 Formula 1: Marele Premiu al Chinei
  • 15-29 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Miami
  • 17-18 Fotbal: Champions League, optimi de finală (retur)
  • 19 Fotbal: Europa League & Conference League, optimi de finală (retur)
  • 20-22 Atletism: Campionatul Mondial Indoor
  • 22 MotoGP: Marele Premiu al Braziliei
  • 26 Fotbal: Baraje calificare CM 2026, semifinale
  • 27 Fotbal: Finalissima, Spania – Argentina
  • 27 Fotbal: Kosovo U21 – România U21, prel. CE 2027
  • 29 Formula 1: Marele Premiu al Japoniei
  • 29 MotoGP: Marele Premiu al Statelor Unite
  • 31 Fotbal: Baraje calificare CM 2026, finale
  • 31 Fotbal: România U21 – Sam Marino U21, prel. CE 2027

Wrestlingul revine la putere în luna aprilie

Luna aprilie va fi una extrem de interesantă pentru sportul românesc. Probabil cea mai tare competiție va ave loc în perioada 16-26 atunci când au loc Campionatele Europene de haltere, iar Mihaela Cambei speră să urce din nou pe prima treaptă a podiumului. Tot în aprilie, la finalul lunii, vor începe și Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe.

Aprilie va fi dedicat, din nou, sporturilor americane. În weekendul 18-19 aprilie are loc WrestleMania 42, show supranumit „Super Bowl-ul wrestlingului profesionist”. Staruri precum Roman Reigns, Randy Orton, CM Punk sau Cody Rhodes vor face spectacol pe Netflix, platformă care transmite inclusiv WWE.

  • 7-8 Fotbal: Champions League, sferturi de finală (tur)
  • 7-12 Badminton: Campionatul European
  • 9 Fotbal: Europa League & Conference League, sferturi de finală (tur)
  • 9-12 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Croației)
  • 12 Formula 1: Marele Premiu al Bahrainului
  • 12 MotoGP: Marele Premiu al Qatarului
  • 14-15 Fotbal: Champions League, sferturi de finală (retur)
  • 16 Fotbal: Europa League & Conference League, sferturi de finală (retur)
  • 16-19 Judo: Campionatul European
  • 18.04-04.05 Snooker: Campionatul Mondial
  • 18-19 Wrestling: Wrestlemania 42
  • 19 Formula 1: Marele Premiu al Arabiei Saudite
  • 19-26 Haltere: Campionatul European
  • 20 Atletism: Maratonul de la Boston
  • 20-26 Lupte: Campionatul European
  • 20.04-03.05 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Madrid
  • 21-22 Fotbal: Cupa României, semifinale
  • 23-25 Fotbal american: NFL Draft
  • 23-26 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Insulelor Canare)
  • 26 Atletism: Maratonul de la Londra
  • 26 MotoGP: Marele Premiu al Spaniei
  • 28-29 Fotbal: Champions League, semifinale (tur)
  • 30 Fotbal: Europa League & Conference League, semifinale (tur)
  • 28.04-10.05 Tenis de masă: Campionatul Mondial pe echipe
poster wrestlemania 42
Cody Rhodes, Roman Reigns, Triple H, Paul Heyman, Brock Lesnar și CM Punk. FOTO: WWE

Mai! Luna finalelor europene

Câștigătoarele Champions League, Europa League și Conference League se vor decide în luna mai. Finalele celor mai importante competiții europene sunt programate în a doua parte a lunii și vor putea fi urmărite în format live text pe site-ul FANATIK.RO.

În aceeași lună vor avea loc și mai multe turnee de tenis. Fără dar și poate, cel mai important turneu este cel de la Roland Garros, care se va desfășura între 28 mai și 7 iunie. De altfel, luna aprilie găzduiește evenimente importante și din lumea automobilismului. Formula 1 se întoarce la Monza pe 31 aprilie.

  • 3 Formula 1: Marele Premiu de la Miami
  • 5-6 Fotbal: Champions League, semifinale (retur)
  • 5-17 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Roma
  • 7 Fotbal: Europa League & Conference League, semifinale (retur)
  • 7-10 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Portugaliei)
  • 8-31 Ciclism: Turul Italiei
  • 10 MotoGP: Marele Premiu al Franței
  • 13 Fotbal: Finala Cupei României
  • 15-31 Hochei pe gheață: Campionatul Mondial
  • 16 Fotbal: finala Cupei Angliei
  • 17 MotoGP: Marele Premiu al Cataluniei
  • 20 Fotbal: Finala Europa League (Istanbul)
  • 24 Formula 1: Marele Premiu al Canadei
  • 24.05-7.06 Tenis: Roland Garros, Turneu de Grand Slam ATP & WTA
  • 25.05-7.06 Fotbal: Campionatul European U17
  • 27 Fotbal: Finala Conference League (Leipzig)
  • 27-31 Gimnastică ritmică: Campionatul European
  • 28-31 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Japoniei)
  • 30 Fotbal: Finala Champions League (Budapesta)
  • 31 MotoGP: Marele Premiu al Italiei

Iunie: Campionatul European U19 concurează cu Campionatul Mondial

Evident, cel mai important eveniment verii și chiar al anului este Cupa Mondială. Turneul final, la care sperăm să revină și România, va începe pe 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, meci care a deschis si Campionatul Mondial din 2010. Finala va avea loc pe MetLife Stadium, pe 19 iulie.

Tot în luna iunie se va juca și Campionatul European U19. Turneul final va fi găzduit de Țara Galilor va începe la finalul lunii, cu o zi înainte de startul Grand Slam-ului Wimbledon 2026.

  • 1-7 Baschet: Campionatul Mondial de Baschet 3X3
  • 4-13 Baschet: Finala NBA
  • 6-7 Handbal: Liga Campionilor feminin, Final Four (Budapesta)
  • 7 Formula 1: Marele Premiu al Statului Monaco
  • 7 MotoGP: Marele Premiu al Ungariei
  • 11.06-19.07 Fotbal: Campionatul Mondial
  • 13-14 Handbal: Liga Campionilor masculin, Final Four (Koln)
  • 13-14 Auto: Cursa de 24 de ore de la Le Mans
  • 14 Formula 1: Marele Premiu al Cataluniei
  • 21 MotoGP: Marele Premiu al Cehiei
  • 25 Baschet: NBA draft
  • 25-28 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Acropole Grecia)
  • 28 Formula 1: Marele Premiu al Austriei
  • 29 MotoGP: Marele Premiu al Olandei
  • 28.06-11.07 Fotbal: Campionatul European U19
  • 29.06-13.07 Tenis: Wimbledon, Turneu de Grand Slam ATP & WTA

Iulie! Campionatul Mondial de natație și Turul Franței

Campionatul European de natație pentru juniori începe în prima săptămânii a lunii iulie. După „încălzire”, fanii pot urmări Campionatul European de natație, care se va desfășura în perioada 31 iulie – 16 august.

Un alt eveniment de neratat pentru iubitorii sportului este Turul Franței, care este programat între 4 și 26 iulie. La fel ca și în anii trecuți, competiția va atrage cei mai cunoscuți cicliști din întreaga lumea.

  • 4-26 Ciclism: Turul Franței
  • 5 Formula 1: Marele Premiu al Marii Britanii
  • 7-12 Natație: Campionatul European de juniori
  • 12 MotoGP: Marele Premiu al Germaniei
  • 13-19 Tenis: Unicredit Open (Iași), Turneu WTA 250
  • 16-19 Atletism: Campionatul European de juniori
  • 16-19 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Estoniei)
  • 19 Formula 1: Marele Premiu al Belgiei
  • 22-26 Canotaj: Campionatul Mondial U23
  • 23.07-2.08 Multisport: Jocurile Commonwealth-ului
  • 26 Formula 1: Marele Premiu al Ungariei
  • 30.07-2.08 Canotaj: Campionatul European
  • 30.07-2.08 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Finlandei)
  • 31.07-16.08 Natație: Campionatul European
david popovici pe podiumul de la campionatele mondiale
David Popovici pe prima treaptă a podiumului la Campionatele Mondiale de natație în 2025. FOTO: hepta.ro

US Open revine în august! Când se joacă Supercupa Europei

Fotbalul european de cel mai înalt nivel revine în august. Câștigătoarea Champions League se va lupta cu deținătoarea trofeului Europa League pentru Supercupa Europei, care se va juca în a 12-a zi a lunii.

În ultima zi de luni din august va lua start și US Open, patrulea turneu de Grand Slam al anului. Competiția este găzduită de orașul New York și se va desfășura între 30 august și 14 septembrie.

  • 5-9 Canotaj: Campionatul Mondial de juniori
  • 5-9 Atletism: Campionatul Mondial U20
  • 9 MotoGP: Marele Premiu al Marii Britanii
  • 10-16 Atletism: Campionatul European
  • 12 Fotbal: Supercupa Europei (Salzburg)
  • 14-30 Hochei pe iarbă: Campionatul Mondial
  • 20-23 Judo: Campionatul Mondial de cadeți
  • 21.08-3.09 Multisport: Jocurile Mediteraneene
  • 22.08-13.09 Ciclism: Turul Spaniei
  • 23 Formula 1: Marele Premiu al Olandei
  • 23-30 Canotaj: Campionatul Mondial
  • 27-30 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Paraguayului)
  • 30 Atletism: Maratonul de la Sydney
  • 30 MotoGP: Marele Premiu al Aragonului
  • 30.08-14.09 Tenis: US Open, Turneu de Grand Slam ATP & WTA

Septembrie: Începe Liga Națiunilor!

Toamna se numără nu doar bobocii, ci și competițiile sportive. În prim plan va fi noua ediție de UEFA Nations League. Echipa națională a României își va afla la mijlocul lunii februarie adversarele din viitoarea ediție.

„Tricolorii” au câștigat grupa anul trecut și vor juca în Liga B după ce au promovat din Liga C. România va fi la tragerea la sorți în urna a 3-a din Liga B, unde mai sunt și Slovenia, Georgia și Irlanda

  • 3-5 Judo: Campionatul European de juniori
  • 4-13 Baschet: Campionatul Mondial feminin
  • 5-13 Lupte: Campionatul Mondial
  • 5-27 Fotbal: Campionatul Mondial feminin U20
  • 6 Formula 1: Marele Premiu al Italiei
  • 10-13 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Chile)
  • 13 Formula 1: Marele Premiu al Spaniei
  • 13 MotoGP: Marele Premiu al Statului San Marino
  • 19.09-4.10 Multisport: Jocurile Asiei
  • 20 MotoGP: Marele Premiu al Austriei
  • 20-27 Ciclism: Campionatul Mondial de ciclism pe șosea
  • 24.09-6.10 Fotbal: Liga Națiunilor, etapele 1-4
  • 25 Fotbal: Cipru U21 – România U21, prel. CE 2027
  • 25-27 Tenis: Laver Cup
  • 26 Formula 1: Marele Premiu al Azerbaidjanului
  • 30 Fotbal: România U21 – Finlanda U21, prel. CE 2027
daniel bîrligea și bunica
Daniel Bîrligea, felicitat de iubita după golul cu Cipru din Liga Națiunilor. FOTO: sportpictures.eu

Octombrie e luna fanilor automobilismului

Fanii automobilismului o să aibă un program încărcat în octombrie. Se anunță aglomerație pe circuitele de Formula 1, deoarece vor avea loc două curse în următoarele 31 de zile. Tot în aceeași lună va avea loc și Campionatul Mondial de Raluriuri, care se va desfășura în perioada 1-4 octombrie, dar și două curse din MotoGP.

  • 1-4  Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Sardiniei)
  • 4 MotoGP: Marele Premiu al Japoniei
  • 4-10  Judo: Campionatul Mondial
  • 6 Fotbal: Spania U21 – România U21, prel. CE 2027
  • 11 Formula 1: Marele Premiu al Statului Singapore
  • 11 Atletism: Maratonul de la Chicago
  • 11 MotoGP: Marele Premiu al Indonesiei
  • 12-18 Lupte: Campionatul Mondial U23
  • 17-28 Gimnastică: Campionatul Mondial
  • 25 Formula 1: Marele Premiu al Statelor Unite
  • 25 MotoGP: Marele Premiu al Australiei
  • 27.10-8.11 Haltere: Campionatul Mondial
  • 31.10-13.11 Multisport: Jocurile Olimpice ale Tineretului

Iubitorii tenisului au ce vedea în luna noiembrie

Calendarul sportiv al anului 2026 este unul stufos. Competițiile nu se termină nici în luna noiembrie, care găzduiește Turneul Campionilor, finala Cupei Davis, trei Mari Premii din Formula 1, Mexic, Las Vegas și Qatar, dar și ultimele două etape (5-6) din UEFA Nations League.

  • 1 Atletism: Maratonul de la New York
  • 1 Formula 1: Marele Premiu al Mexicului
  • 1 MotoGP: Marele Premiu al Malayesiei
  • 7-14  Tenis: Turneul Campioanelor (Riad)
  • 8 Formula 1: Marele Premiu al Braziliei
  • 8-9 Cyclo-cross: Campionatul European
  • 11-14 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Arabiei Saudite)
  • 12-17 Fotbal: Liga Națiunilor, etapele 5-6
  • 15 MotoGP: Marele Premiu al Portugaliei
  • 15-22 Tenis: Turneul Campionilor
  • 21 Formula 1: Marele Premiu de la Las Vegas
  • 22 MotoGP: Marele Premiu al Valenciei
  • 24-29 Tenis: Finala Cupei Davis
  • 28 Formula 1: Marele Premiu al Qatarului

Decembrie! Campionatul Mondial în bazin scurt și Campionatul European de handbal feminin

Finalul de an va fi unul plin de emoții pentru iubitorii sportului din România. În perioada 1-6 decembrie, toți ochii vor fi ațintiți asupra lui David Popovici la Campionatul Mondial în bazin scurt. Și handbalul e la putere în așteptarea lui Moș Crăciun. Campionatul European de handbal feminin se va disputa în 5 țări, printre care și România, între 3 și 20 decembrie.

  • 1-6 Natație: Campionatul Mondial în bazin scurt
  • 3-20 Handbal: Campionatul European Feminin
  • 6 Formula 1: Marele Premiu de la Abu Dhabi
  • 13 Atletism: Campionatul European de cross country
  • 26.12-5.01 Hochei pe gheață: Campionatul Mondial de Juniori
  • 28-29 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Oberstdorf)
  • 31 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Garmisch-Partenkirchen)
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
