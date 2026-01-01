Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții. FOTO: Fanatik
FANATIKvă prezintă Calendarul Sportiv al anului 2026, unul foarte încărcat de altfel. Următoarele 12 luni sunt pline de competiții pe placul tuturor iubitorilor de sport, însă fără dar și poate cele mai așteptate evenimente ale noului an sunt barajul de calificare la Campionatul Mondial și turneul final care se va desfășura la vară peste Ocean.
Calendarul Sportiv 2026! Care sunt principalele competiții ale noului an
Calendarul Sportiv al anului 2026 realizat de FANATIK curprinde cele mai importante și mult așteptate competiții din sportul mondial. Noul an găzduiește evenimente de neratat pentru iubitorii sportului, care au de unde să aleagă și de această dată.
Cu siguranță, toți iubitorii „sportului rege” o să fie cu ochii pe naționala României în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu vor să obțină calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Naționala noastră n-a mai fost prezentă din 1998 la o ediție a Cupei Mondiale.
Până la CM 2026 mai este însă cale lungă. Dacă turneul final de peste Ocean va avea loc în lunile iunie-iulie, barajul de calificare este programat pentru luna martie. Mai întâi, „tricolorii” vor da piept în semifinale cu Turcia, iar dacă vor trece peste acest obstacol vor întâlni în finala învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.
În afara de Campionatul Mondial din 2026, Anul Nou găzduiește competiții importante din rugby, atletism, fotbal american, tenis și multe alte sporturi. Grand Slam-urile de tenis, Campionatul European de handbal masculin, Campionatul European și Mondial de Haltere, Campionatul European de fotbal U19 și Campionatul Mondial de Natație în bazin scurt sunt printre cele mai așteptate evenimente.
Toți ochii pe națională! Programul „tricolorilor” în barajul de calificare la Campionatului Mondial 2026
După calificarea la EURO 2024 și parcursul excelent din Liga Națiunilor, românii speră la o altă bucurie din partea naționalei: calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata lui Mircea Lucescu trebuie să treacă însă de barajul de calificare la turnuel final.
Mai întâi, „tricolorii” vor da piept în semifinale cu Turcia. Meciul se va juca într-o singură manșă, în fieful otomanilor. Dacă vom trece de turci, finala pentru un loc la FIFA World Cup 2026 o vom disputa împotriva învingătoarei dintre Kosovo și Slovacia, tot în deplasare.
Programul barajului de calificare la Campionatului Mondial din 2026
26 martie, semifinale:
Noua Caledonie – Jamaica
Bolivia – Surinam
Italia – Irlanda de Nord
Țara Galilor – Bosnia
Ucraina – Suedia
Polonia – Albania
Turcia – ROMÂNIA
Slovacia – Kosovo
Danemarca – Macedonia
Cehia – Irlanda
31 martie, finale:
Noua Caledonie/Jamaica – DR Congo
Bolivia/Surinam – Iraq
Țara Galilor/Bosnia – Italia/Irlanda de Nord
Ucraina/Suedia – Polonia/Albania
Slovacia/Kosovo – Turcia/ROMÂNIA
Cehia/Irlanda – Danemarca/Macedonia
România vrea la Campionatul Mondial! Când și unde se joacă turneul final din 2026
Deși norocul nu a fost de partea „tricolorilor” la barajul pentru calificarea la CM 2026, România are noroc dacă va ajunge la turneul final din SUA, Canada și Mexic. În cazul în care se va califica la Cupa Mondială după o absență de 28 de ani, naționala nostră va juca în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.
Grupele de la CM 2026
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda) Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo) Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
Programul meciurilor de la CM 2026
Grupa A
11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud
12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Baraj D
18 iunie, ora 19:00 – Baraj D – Africa de Sud
19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud
25 iunie, ora 4:00 – Baraj D – Mexic
24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud
Grupa B
12 iunie, ora 22:00 – Canada – Baraj A
13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția
18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Baraj A
19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar
24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada
24 iunie, ora 22:00 – Baraj A – Qatar
Grupa C
4 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc
14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția
20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc
20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti
25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia
25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti
Grupa D
13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay
13 iunie, ora 7:00 – Australia – Baraj C
19 iunie, ora 7:00 – Baraj C – Paraguay
19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia
26 iunie, ora 5:00 – Baraj C – SUA
26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia
Grupa E
14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao
15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador
20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș
21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao
26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania
26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș
Grupa F
14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia
15 iunie, ora 5:00 – Baraj B – Tunisia
20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Baraj B
20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia
26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Baraj B
25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda
Grupa G
5 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt
16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă
21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran
22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt
27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran
27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia
Grupa H
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania
Grupa I
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal
17 iunie, ora 1:00 – Baraj intercontinental 2 – Norvegia
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Baraj intercontinental 2
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Baraj intercontinental 2
Grupa J
17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria
16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania
22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria
23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria
28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria
28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina
Grupa K
17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Baraj intercontinental 1
18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia
23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan
24 iunie, ora 5:00 – Columbia – Baraj intercontinental 1
28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia
28 iunie, ora 2:30 – Baraj intercontinental 1 – Uzbekistan
Grupa L
17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația
18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama
23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana
24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația
28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia
28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana
Fazele eliminatorii
28 iunie – 3 iulie: 16-imi de finală
4-7 iulie: optimi de finală
9-11 iulie: sferturi de finală
14-15 iulie: semifinale
18 iulie: finala mică
19 iulie: MAREA FINALĂ
Ianuarie găzduiește Cupa Africii pe Națiuni și Australian Open
Prima lună a noului an o să găzduiască competiții tari din lumea sportului. Ianuarie continuă Cupa Africii pe Națiuni, care a început pe 21 decembrie 2025 și care va avea finala pe 18 ianuarie 2026.
La jumătatea lunii ia start și turneul de Grand Slam de la Australian Open. Pe iubitorii fotbalului îi așteaptă și ultimele două meciuri ale FCSB-ului din „faza ligii” Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pe 22 ianuarie, respectiv 29 ianuarie.
1 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Garmisch-Partenkirchen)
3-4 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Innsbruck)
3-17 Auto: Raliul Dakar
5-6 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Bischofshofen)
8-11 Hochei pe iarbă: Campionatul European Indoor masculin
9-11 Patinaj viteză: Campionatul European
10 Atletism: Campionatul Mondial de Cross Country
12-18 Patinaj artistic: Campionatul European
15-18 Hochei pe iarbă: Campionatul European Indoor feminin
15.01-01.02 Handbal: Campionatul European masculin
18 Fotbal: Finala Cupei Africii pe Națiuni
18.01-01.02 Tenis: Australian Open, Turneu de Grand Slam ATP & WTA
18.01-08.02 Futsal: Campionatul European
20-21 Fotbal: Champions League, etapa 7 faza Ligii
22 Fotbal: Europa League, etapa 7 faza Ligii (Dinamo Zagreb – FCSB)
22-25 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Monte Carlo)
26.01-01.02 Snooker: Masters-ul Germaniei
28 Fotbal: Champions League, etapa 8 faza Ligii
29 Fotbal: Europa League, etapa 8 faza Ligii (FCSB – Fenerbahce)
Februarie! Jocurile Olimpice de Iarnă țin capul de afiș
Transylvania Open revine în 2026. Turneul de tenis WTA de la Cluj-Napoca are loc în perioada 1-7 februarie. Tot în „luna dragostei” va avea loc și finala Super Bowl LX, care se va disputa pe 8 februarie. Duelul suprem din fotbalul american este un adevărat regal nu doar peste Ocean, ci în întreaga lume.
De asemenea, tot în februarie este programat un alt mare eveniment sportiv al anului 2026, poate al doilea ca importanță după Campionatul Mondial de Fotbal. Este vorba despre Jocurile Olimpice de iarnă, care vor avea loc în perioada 6-22 februarie la Milano și Cortina d’Ampezzo.
1-5Ciclism pe pistă: Campionatul European
1-7 Tenis: Transylvania Open (Cluj), Turneu WTA 250
5-7Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 1 (Franța – Irlanda, Italia – Scoția, Anglia – Țara Galilor)
6-22Multisport: Jocurile Olimpice de iarnă (Milano & Cortina d’Ampezzo)
8Fotbal american: Super Bowl LX
10-12Fotbal: Cupa României, etapa 3 faza grupelor
12-15Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Suediei)
14-15 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 2 (Irlanda – Italia, Scoția – Anglia, Țara Galilor – Franța)
15Auto: Nascar Series, Daytona 500
15Baschet: NBA All Star Game
17-18Fotbal: Champions League, play-off (tur)
19 Fotbal: Europa League & Conference League, play-off (tur)
21-22 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 3 (Anglia – Irlanda, Țara Galilor – Scoția, Franța – Italia)
23.02-01.03Snooker: Masters-ul Țării Galilor
24-25Fotbal: Champions League, play-off (retur)
26Fotbal: Europa League & Conference League, play-off (retur)
Martie! Toți ochii pe naționala de tineret în preliminariile lui Euro U21 2027
Pe lângă naționala lui Mircea Lucescu, care, la finalul lunii martie, va disputa barajul de calificare la Campionatul Mondial, microbiștii vor sta cu sufletul la gură și în ceea ce privește selecționata U21. „Tricolorii mici” continuă campania de calificare la Campionatul European din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curelea va înfrunta reprezentativele statelor Kosovo și San Marino pe 27, respectiv 31 martie. După 5 etape, România U21 e pe locul 4, cu 7 puncte, cu opt mai puține decât liderul Spania.
Pe lângă meciurile de fotbal, în martie vor fi inclusiv două super curse de Formula 1. Atunci sunt programate Marele Premiu al Australiei și Marele Premiu al Chinei.
1 Atletism: Maratonul de la Tokyo
1 MotoGP: Marele Premiu al Thailandei
1-15 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Indian Wells
3-5 Fotbal: Cupa României, sferturi de finală
6-7 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 4 (Irlanda – Țara Galilor, Scoția – Franța, Italia – Anglia)
6-15Multisport: Jocurile Paralimpice de iarnă (Milano)
8 Formula 1: Marele Premiu al Australiei
9-15 Ciclism: Cursa Tirreno – Adriatico
9-15 Lupte: Campionatul European U23
10-11 Fotbal: Champions League, optimi de finală (tur)
12 Fotbal: Europa League & Conference League, optimi de finală (tur)
12-15 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Safaria Kenya)
14 Rugby: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 5 (Irlanda – Scoția, Țara Galilor – Italia, Franța – Anglia)
15 Formula 1: Marele Premiu al Chinei
15-29 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Miami
17-18 Fotbal: Champions League, optimi de finală (retur)
19 Fotbal: Europa League & Conference League, optimi de finală (retur)
20-22 Atletism: Campionatul Mondial Indoor
22 MotoGP: Marele Premiu al Braziliei
26 Fotbal: Baraje calificare CM 2026, semifinale
27 Fotbal: Finalissima, Spania – Argentina
27 Fotbal: Kosovo U21 – România U21, prel. CE 2027
29 Formula 1: Marele Premiu al Japoniei
29 MotoGP: Marele Premiu al Statelor Unite
31 Fotbal: Baraje calificare CM 2026, finale
31 Fotbal: România U21 – Sam Marino U21, prel. CE 2027
Wrestlingul revine la putere în luna aprilie
Luna aprilie va fi una extrem de interesantă pentru sportul românesc. Probabil cea mai tare competiție va ave loc în perioada 16-26 atunci când au loc Campionatele Europene de haltere, iar Mihaela Cambei speră să urce din nou pe prima treaptă a podiumului. Tot în aprilie, la finalul lunii, vor începe și Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe.
Aprilie va fi dedicat, din nou, sporturilor americane. În weekendul 18-19 aprilie are loc WrestleMania 42, show supranumit „Super Bowl-ul wrestlingului profesionist”. Staruri precum Roman Reigns, Randy Orton, CM Punk sau Cody Rhodes vor face spectacol pe Netflix, platformă care transmite inclusiv WWE.
7-8 Fotbal: Champions League, sferturi de finală (tur)
7-12 Badminton: Campionatul European
9 Fotbal: Europa League & Conference League, sferturi de finală (tur)
9-12 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Croației)
12 Formula 1: Marele Premiu al Bahrainului
12 MotoGP: Marele Premiu al Qatarului
14-15 Fotbal: Champions League, sferturi de finală (retur)
16 Fotbal: Europa League & Conference League, sferturi de finală (retur)
16-19 Judo: Campionatul European
18.04-04.05 Snooker: Campionatul Mondial
18-19 Wrestling: Wrestlemania 42
19 Formula 1: Marele Premiu al Arabiei Saudite
19-26 Haltere: Campionatul European
20 Atletism: Maratonul de la Boston
20-26 Lupte: Campionatul European
20.04-03.05 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Madrid
21-22 Fotbal: Cupa României, semifinale
23-25 Fotbal american: NFL Draft
23-26 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Insulelor Canare)
26 Atletism: Maratonul de la Londra
26 MotoGP: Marele Premiu al Spaniei
28-29 Fotbal: Champions League, semifinale (tur)
30 Fotbal: Europa League & Conference League, semifinale (tur)
28.04-10.05 Tenis de masă: Campionatul Mondial pe echipe
Mai! Luna finalelor europene
Câștigătoarele Champions League, Europa League și Conference League se vor decide în luna mai. Finalele celor mai importante competiții europene sunt programate în a doua parte a lunii și vor putea fi urmărite în format live text pe site-ul FANATIK.RO.
În aceeași lună vor avea loc și mai multe turnee de tenis. Fără dar și poate, cel mai important turneu este cel de la Roland Garros, care se va desfășura între 28 mai și 7 iunie. De altfel, luna aprilie găzduiește evenimente importante și din lumea automobilismului. Formula 1 se întoarce la Monza pe 31 aprilie.
3 Formula 1: Marele Premiu de la Miami
5-6 Fotbal: Champions League, semifinale (retur)
5-17 Tenis: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Roma
7 Fotbal: Europa League & Conference League, semifinale (retur)
7-10 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Portugaliei)
8-31 Ciclism: Turul Italiei
10 MotoGP: Marele Premiu al Franței
13 Fotbal: Finala Cupei României
15-31 Hochei pe gheață: Campionatul Mondial
16 Fotbal: finala Cupei Angliei
17 MotoGP: Marele Premiu al Cataluniei
20 Fotbal: Finala Europa League (Istanbul)
24 Formula 1: Marele Premiu al Canadei
24.05-7.06 Tenis: Roland Garros, Turneu de Grand Slam ATP & WTA
25.05-7.06 Fotbal: Campionatul European U17
27 Fotbal: Finala Conference League (Leipzig)
27-31 Gimnastică ritmică: Campionatul European
28-31 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Japoniei)
30 Fotbal: Finala Champions League (Budapesta)
31 MotoGP: Marele Premiu al Italiei
Iunie: Campionatul European U19 concurează cu Campionatul Mondial
Evident, cel mai important eveniment verii și chiar al anului este Cupa Mondială. Turneul final, la care sperăm să revină și România, va începe pe 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, meci care a deschis si Campionatul Mondial din 2010. Finala va avea loc pe MetLife Stadium, pe 19 iulie.
Tot în luna iunie se va juca și Campionatul European U19. Turneul final va fi găzduit de Țara Galilor va începe la finalul lunii, cu o zi înainte de startul Grand Slam-ului Wimbledon 2026.
1-7 Baschet: Campionatul Mondial de Baschet 3X3
4-13 Baschet: Finala NBA
6-7 Handbal: Liga Campionilor feminin, Final Four (Budapesta)
7 Formula 1: Marele Premiu al Statului Monaco
7 MotoGP: Marele Premiu al Ungariei
11.06-19.07 Fotbal: Campionatul Mondial
13-14 Handbal: Liga Campionilor masculin, Final Four (Koln)
13-14 Auto: Cursa de 24 de ore de la Le Mans
14 Formula 1: Marele Premiu al Cataluniei
21 MotoGP: Marele Premiu al Cehiei
25 Baschet: NBA draft
25-28 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Acropole Grecia)
28 Formula 1: Marele Premiu al Austriei
29 MotoGP: Marele Premiu al Olandei
28.06-11.07 Fotbal: Campionatul European U19
29.06-13.07 Tenis: Wimbledon, Turneu de Grand Slam ATP & WTA
Iulie! Campionatul Mondial de natație și Turul Franței
Campionatul European de natație pentru juniori începe în prima săptămânii a lunii iulie. După „încălzire”, fanii pot urmări Campionatul European de natație, care se va desfășura în perioada 31 iulie – 16 august.
Un alt eveniment de neratat pentru iubitorii sportului este Turul Franței, care este programat între 4 și 26 iulie. La fel ca și în anii trecuți, competiția va atrage cei mai cunoscuți cicliști din întreaga lumea.
4-26 Ciclism: Turul Franței
5 Formula 1: Marele Premiu al Marii Britanii
7-12 Natație: Campionatul European de juniori
12 MotoGP: Marele Premiu al Germaniei
13-19 Tenis: Unicredit Open (Iași), Turneu WTA 250
16-19 Atletism: Campionatul European de juniori
16-19 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Estoniei)
19 Formula 1: Marele Premiu al Belgiei
22-26 Canotaj: Campionatul Mondial U23
23.07-2.08 Multisport: Jocurile Commonwealth-ului
26 Formula 1: Marele Premiu al Ungariei
30.07-2.08 Canotaj: Campionatul European
30.07-2.08 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Finlandei)
31.07-16.08 Natație: Campionatul European
US Open revine în august! Când se joacă Supercupa Europei
Fotbalul european de cel mai înalt nivel revine în august. Câștigătoarea Champions League se va lupta cu deținătoarea trofeului Europa League pentru Supercupa Europei, care se va juca în a 12-a zi a lunii.
În ultima zi de luni din august va lua start și US Open, patrulea turneu de Grand Slam al anului. Competiția este găzduită de orașul New York și se va desfășura între 30 august și 14 septembrie.
5-9 Canotaj: Campionatul Mondial de juniori
5-9 Atletism: Campionatul Mondial U20
9 MotoGP: Marele Premiu al Marii Britanii
10-16 Atletism: Campionatul European
12 Fotbal: Supercupa Europei (Salzburg)
14-30 Hochei pe iarbă: Campionatul Mondial
20-23 Judo: Campionatul Mondial de cadeți
21.08-3.09 Multisport: Jocurile Mediteraneene
22.08-13.09 Ciclism: Turul Spaniei
23 Formula 1: Marele Premiu al Olandei
23-30 Canotaj: Campionatul Mondial
27-30 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Paraguayului)
30 Atletism: Maratonul de la Sydney
30 MotoGP: Marele Premiu al Aragonului
30.08-14.09 Tenis: US Open, Turneu de Grand Slam ATP & WTA
„Tricolorii” au câștigat grupa anul trecut și vor juca în Liga B după ce au promovat din Liga C. România va fi la tragerea la sorți în urna a 3-a din Liga B, unde mai sunt și Slovenia, Georgia și Irlanda
3-5 Judo: Campionatul European de juniori
4-13 Baschet: Campionatul Mondial feminin
5-13 Lupte: Campionatul Mondial
5-27 Fotbal: Campionatul Mondial feminin U20
6 Formula 1: Marele Premiu al Italiei
10-13 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Chile)
13 Formula 1: Marele Premiu al Spaniei
13 MotoGP: Marele Premiu al Statului San Marino
19.09-4.10 Multisport: Jocurile Asiei
20 MotoGP: Marele Premiu al Austriei
20-27 Ciclism: Campionatul Mondial de ciclism pe șosea
24.09-6.10 Fotbal: Liga Națiunilor, etapele 1-4
25 Fotbal: Cipru U21 – România U21, prel. CE 2027
25-27 Tenis: Laver Cup
26 Formula 1: Marele Premiu al Azerbaidjanului
30 Fotbal: România U21 – Finlanda U21, prel. CE 2027
Octombrie e luna fanilor automobilismului
Fanii automobilismului o să aibă un program încărcat în octombrie. Se anunță aglomerație pe circuitele de Formula 1, deoarece vor avea loc două curse în următoarele 31 de zile. Tot în aceeași lună va avea loc și Campionatul Mondial de Raluriuri, care se va desfășura în perioada 1-4 octombrie, dar și două curse din MotoGP.
1-4 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Sardiniei)
4 MotoGP: Marele Premiu al Japoniei
4-10 Judo: Campionatul Mondial
6 Fotbal: Spania U21 – România U21, prel. CE 2027
11 Formula 1: Marele Premiu al Statului Singapore
11 Atletism: Maratonul de la Chicago
11 MotoGP: Marele Premiu al Indonesiei
12-18 Lupte: Campionatul Mondial U23
17-28 Gimnastică: Campionatul Mondial
25 Formula 1: Marele Premiu al Statelor Unite
25 MotoGP: Marele Premiu al Australiei
27.10-8.11 Haltere: Campionatul Mondial
31.10-13.11 Multisport: Jocurile Olimpice ale Tineretului
Iubitorii tenisului au ce vedea în luna noiembrie
Calendarul sportiv al anului 2026 este unul stufos. Competițiile nu se termină nici în luna noiembrie, care găzduiește Turneul Campionilor, finala Cupei Davis, trei Mari Premii din Formula 1, Mexic, Las Vegas și Qatar, dar și ultimele două etape (5-6) din UEFA Nations League.
1 Atletism: Maratonul de la New York
1 Formula 1: Marele Premiu al Mexicului
1 MotoGP: Marele Premiu al Malayesiei
7-14 Tenis: Turneul Campioanelor (Riad)
8 Formula 1: Marele Premiu al Braziliei
8-9 Cyclo-cross: Campionatul European
11-14 Auto: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Arabiei Saudite)
12-17 Fotbal: Liga Națiunilor, etapele 5-6
15 MotoGP: Marele Premiu al Portugaliei
15-22 Tenis: Turneul Campionilor
21 Formula 1: Marele Premiu de la Las Vegas
22 MotoGP: Marele Premiu al Valenciei
24-29 Tenis: Finala Cupei Davis
28 Formula 1: Marele Premiu al Qatarului
Decembrie! Campionatul Mondial în bazin scurt și Campionatul European de handbal feminin
Finalul de an va fi unul plin de emoții pentru iubitorii sportului din România. În perioada 1-6 decembrie, toți ochii vor fi ațintiți asupra lui David Popovici la Campionatul Mondial în bazin scurt. Și handbalul e la putere în așteptarea lui Moș Crăciun. Campionatul European de handbal feminin se va disputa în 5 țări, printre care și România, între 3 și 20 decembrie.
1-6 Natație: Campionatul Mondial în bazin scurt
3-20 Handbal: Campionatul European Feminin
6 Formula 1: Marele Premiu de la Abu Dhabi
13 Atletism: Campionatul European de cross country
26.12-5.01 Hochei pe gheață: Campionatul Mondial de Juniori
28-29 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Oberstdorf)
31 Sărituri cu schiurile: Turneul celor 4 Trambuline (Garmisch-Partenkirchen)