Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții

FANATIK vă prezintă Calendarul Sportiv al anului 2026, unul foarte încărcat de altfel. Următoarele 12 luni sunt pline de competiții pe placul tuturor iubitorilor de sport, însă fără dar și poate cele mai așteptate evenimente ale noului an sunt barajul de calificare la Campionatul Mondial și turneul final care se va desfășura la vară peste Ocean.

Calendarul Sportiv 2026! Care sunt principalele competiții ale noului an

Calendarul Sportiv al anului 2026 realizat de FANATIK curprinde cele mai importante și mult așteptate competiții din sportul mondial. Noul an găzduiește evenimente de neratat pentru iubitorii sportului, care au de unde să aleagă și de această dată.

Cu siguranță, toți iubitorii „sportului rege” o să fie cu ochii pe naționala României în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu vor să obțină calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Naționala noastră n-a mai fost prezentă din 1998 la o ediție a Cupei Mondiale.

Până la CM 2026 mai este însă cale lungă. Dacă turneul final de peste Ocean va avea loc în lunile iunie-iulie, barajul de calificare este programat pentru luna martie. Mai întâi, „tricolorii” vor da piept în semifinale cu Turcia, iar dacă vor trece peste acest obstacol vor întâlni în finala învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

În afara de Campionatul Mondial din 2026, Anul Nou găzduiește competiții importante din rugby, atletism, fotbal american, tenis și multe alte sporturi. Grand Slam-urile de tenis, Campionatul European de handbal masculin, Campionatul European și Mondial de Haltere, Campionatul European de fotbal U19 și Campionatul Mondial de Natație în bazin scurt sunt printre cele mai așteptate evenimente.

Toți ochii pe națională! Programul „tricolorilor” în barajul de calificare la Campionatului Mondial 2026

După calificarea la EURO 2024 și parcursul excelent din Liga Națiunilor, românii speră la o altă bucurie din partea naționalei: calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata lui Mircea Lucescu trebuie să treacă însă de barajul de calificare la turnuel final.

Mai întâi, „tricolorii” vor da piept în semifinale cu Turcia. Meciul se va juca într-o singură manșă, în fieful otomanilor. Dacă vom trece de turci, finala pentru un loc la FIFA World Cup 2026 o vom disputa împotriva învingătoarei dintre Kosovo și Slovacia, tot în deplasare.

Programul barajului de calificare la Campionatului Mondial din 2026

26 martie, semifinale:

Noua Caledonie – Jamaica

Bolivia – Surinam

Italia – Irlanda de Nord

Țara Galilor – Bosnia

Ucraina – Suedia

Polonia – Albania

Turcia – ROMÂNIA

Slovacia – Kosovo

Danemarca – Macedonia

Cehia – Irlanda

31 martie, finale:

Noua Caledonie/Jamaica – DR Congo

Bolivia/Surinam – Iraq

Țara Galilor/Bosnia – Italia/Irlanda de Nord

Ucraina/Suedia – Polonia/Albania

Slovacia/Kosovo – Turcia/ ROMÂNIA

Cehia/Irlanda – Danemarca/Macedonia

România vrea la Campionatul Mondial! Când și unde se joacă turneul final din 2026

Deși norocul nu a fost de partea „tricolorilor” la barajul pentru calificarea la CM 2026, România are noroc dacă va ajunge la turneul final din SUA, Canada și Mexic. În cazul în care se va califica la Cupa Mondială după o absență de 28 de ani, naționala nostră va juca în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Grupele de la CM 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)

Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo)

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama

Programul meciurilor de la CM 2026

Grupa A

11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud

12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Baraj D

18 iunie, ora 19:00 – Baraj D – Africa de Sud

19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud

25 iunie, ora 4:00 – Baraj D – Mexic

24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

Grupa B

12 iunie, ora 22:00 – Canada – Baraj A

13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția

18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Baraj A

19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar

24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada

24 iunie, ora 22:00 – Baraj A – Qatar

Grupa C

4 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc

14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția

20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc

20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti

25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia

25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti

Grupa D

13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay

13 iunie, ora 7:00 – Australia – Baraj C

19 iunie, ora 7:00 – Baraj C – Paraguay

19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia

26 iunie, ora 5:00 – Baraj C – SUA

26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia

Grupa E

14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao

15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao

26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania

26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș

Grupa F

14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia

15 iunie, ora 5:00 – Baraj B – Tunisia

20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Baraj B

20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia

26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Baraj B

25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda

Grupa G

5 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt

16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran

22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran

27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Grupa H

15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde

16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită

22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită

27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania

Grupa I

16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal

17 iunie, ora 1:00 – Baraj intercontinental 2 – Norvegia

23 iunie, ora 0:00 – Franța – Baraj intercontinental 2

23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal

26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța

26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Baraj intercontinental 2

Grupa J

17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria

16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania

22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria

23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria

28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria

28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina

Grupa K

17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Baraj intercontinental 1

18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia

23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, ora 5:00 – Columbia – Baraj intercontinental 1

28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, ora 2:30 – Baraj intercontinental 1 – Uzbekistan

Grupa L

17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația

18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama

23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana

24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația

28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia

28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana

Fazele eliminatorii

28 iunie – 3 iulie: 16-imi de finală

4-7 iulie: optimi de finală

9-11 iulie: sferturi de finală

14-15 iulie: semifinale

18 iulie: finala mică

19 iulie: MAREA FINALĂ

Ianuarie găzduiește Cupa Africii pe Națiuni și Australian Open

Prima lună a noului an o să găzduiască competiții tari din lumea sportului. Ianuarie continuă Cupa Africii pe Națiuni, care a început pe 21 decembrie 2025 și care va avea finala pe 18 ianuarie 2026.

La jumătatea lunii ia start și turneul de Grand Slam de la Australian Open. Pe iubitorii fotbalului îi așteaptă și ultimele două meciuri ale FCSB-ului din „faza ligii” Europa League, cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pe 22 ianuarie, respectiv 29 ianuarie.

1 Sărituri cu schiurile : Turneul celor 4 Trambuline (Garmisch-Partenkirchen)

: Turneul celor 4 Trambuline (Garmisch-Partenkirchen) 3-4 Sărituri cu schiurile : Turneul celor 4 Trambuline (Innsbruck)

: Turneul celor 4 Trambuline (Innsbruck) 3-17 Auto : Raliul Dakar

: Raliul Dakar 5-6 Sărituri cu schiurile : Turneul celor 4 Trambuline (Bischofshofen)

: Turneul celor 4 Trambuline (Bischofshofen) 8-11 Hochei pe iarbă : Campionatul European Indoor masculin

: Campionatul European Indoor masculin 9-11 Patinaj viteză : Campionatul European

: Campionatul European 10 Atletism : Campionatul Mondial de Cross Country

: Campionatul Mondial de Cross Country 12-18 Patinaj artistic : Campionatul European

: Campionatul European 15-18 Hochei pe iarbă : Campionatul European Indoor feminin

: Campionatul European Indoor feminin 15.01-01.02 Handbal : Campionatul European masculin

: Campionatul European masculin 18 Fotbal : Finala Cupei Africii pe Națiuni

: Finala Cupei Africii pe Națiuni 18.01-01.02 Tenis : Australian Open, Turneu de Grand Slam ATP & WTA

: Australian Open, Turneu de Grand Slam ATP & WTA 18.01-08.02 Futsal : Campionatul European

: Campionatul European 20-21 Fotbal : Champions League, etapa 7 faza Ligii

: Champions League, etapa 7 faza Ligii 22 Fotbal : Europa League, etapa 7 faza Ligii (Dinamo Zagreb – FCSB)

: Europa League, etapa 7 faza Ligii (Dinamo Zagreb – FCSB) 22-25 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Monte Carlo)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Monte Carlo) 26.01-01.02 Snooker : Masters-ul Germaniei

: Masters-ul Germaniei 28 Fotbal: Champions League, etapa 8 faza Ligii

Champions League, etapa 8 faza Ligii 29 Fotbal: Europa League, etapa 8 faza Ligii (FCSB – Fenerbahce)

Februarie! Jocurile Olimpice de Iarnă țin capul de afiș

Transylvania Open revine în 2026. Turneul de tenis WTA de la Cluj-Napoca are loc în perioada 1-7 februarie. Tot în „luna dragostei” va avea loc și finala Super Bowl LX, care se va disputa pe 8 februarie. Duelul suprem din fotbalul american este un adevărat regal nu doar peste Ocean, ci în întreaga lume.

De asemenea, tot în februarie este programat un alt mare eveniment sportiv al anului 2026, poate al doilea ca importanță după Campionatul Mondial de Fotbal. Este vorba despre Jocurile Olimpice de iarnă, care vor avea loc în perioada 6-22 februarie la Milano și Cortina d’Ampezzo.

1-5 Ciclism pe pistă : Campionatul European

: Campionatul European 1-7 Tenis : Transylvania Open (Cluj), Turneu WTA 250

: Transylvania Open (Cluj), Turneu WTA 250 5-7 Rugby : Turneul celor 6 Națiuni, etapa 1 (Franța – Irlanda, Italia – Scoția, Anglia – Țara Galilor)

: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 1 (Franța – Irlanda, Italia – Scoția, Anglia – Țara Galilor) 6-22 Multisport : Jocurile Olimpice de iarnă (Milano & Cortina d’Ampezzo)

8 Fotbal american : Super Bowl LX

: Super Bowl LX 10-12 Fotbal : Cupa României, etapa 3 faza grupelor

: Cupa României, etapa 3 faza grupelor 12-15 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Suediei)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Suediei) 14-15 Rugby : Turneul celor 6 Națiuni, etapa 2 (Irlanda – Italia, Scoția – Anglia, Țara Galilor – Franța)

: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 2 (Irlanda – Italia, Scoția – Anglia, Țara Galilor – Franța) 15 Auto : Nascar Series, Daytona 500

: Nascar Series, Daytona 500 15 Baschet : NBA All Star Game

: NBA All Star Game 17-18 Fotbal : Champions League, play-off (tur)

: Champions League, play-off (tur) 19 Fotbal : Europa League & Conference League, play-off (tur)

: Europa League & Conference League, play-off (tur) 21-22 Rugby : Turneul celor 6 Națiuni, etapa 3 (Anglia – Irlanda, Țara Galilor – Scoția, Franța – Italia)

: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 3 (Anglia – Irlanda, Țara Galilor – Scoția, Franța – Italia) 23.02-01.03 Snooker : Masters-ul Țării Galilor

: Masters-ul Țării Galilor 24-25 Fotbal : Champions League, play-off (retur)

: Champions League, play-off (retur) 26 Fotbal: Europa League & Conference League, play-off (retur)

Martie! Toți ochii pe naționala de tineret în preliminariile lui Euro U21 2027

Pe lângă naționala lui Mircea Lucescu, care, la finalul lunii martie, va disputa barajul de calificare la Campionatul Mondial, microbiștii vor sta cu sufletul la gură și în ceea ce privește selecționata U21. „Tricolorii mici” continuă campania de calificare la Campionatul European din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curelea va înfrunta reprezentativele statelor Kosovo și San Marino pe 27, respectiv 31 martie. După 5 etape, România U21 e pe locul 4, cu 7 puncte, cu opt mai puține decât liderul Spania.

Pe lângă meciurile de fotbal, în martie vor fi inclusiv două super curse de Formula 1. Atunci sunt programate Marele Premiu al Australiei și Marele Premiu al Chinei.

1 Atletism : Maratonul de la Tokyo

: Maratonul de la Tokyo 1 MotoGP : Marele Premiu al Thailandei

: Marele Premiu al Thailandei 1-15 Tenis : Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Indian Wells

: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Indian Wells 3-5 Fotbal : Cupa României, sferturi de finală

: Cupa României, sferturi de finală 6-7 Rugby : Turneul celor 6 Națiuni, etapa 4 (Irlanda – Țara Galilor, Scoția – Franța, Italia – Anglia)

: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 4 (Irlanda – Țara Galilor, Scoția – Franța, Italia – Anglia) 6-15 Multisport : Jocurile Paralimpice de iarnă (Milano)

: Jocurile Paralimpice de iarnă (Milano) 8 Formula 1 : Marele Premiu al Australiei

: Marele Premiu al Australiei 9-15 Ciclism : Cursa Tirreno – Adriatico

: Cursa Tirreno – Adriatico 9-15 Lupte : Campionatul European U23

: Campionatul European U23 10-11 Fotbal : Champions League, optimi de finală (tur)

: Champions League, optimi de finală (tur) 12 Fotbal : Europa League & Conference League, optimi de finală (tur)

: Europa League & Conference League, optimi de finală (tur) 12-15 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Safaria Kenya)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Safaria Kenya) 14 Rugby : Turneul celor 6 Națiuni, etapa 5 (Irlanda – Scoția, Țara Galilor – Italia, Franța – Anglia)

: Turneul celor 6 Națiuni, etapa 5 (Irlanda – Scoția, Țara Galilor – Italia, Franța – Anglia) 15 Formula 1 : Marele Premiu al Chinei

: Marele Premiu al Chinei 15-29 Tenis : Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Miami

: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Miami 17-18 Fotbal : Champions League, optimi de finală (retur)

: Champions League, optimi de finală (retur) 19 Fotbal : Europa League & Conference League, optimi de finală (retur)

: Europa League & Conference League, optimi de finală (retur) 20-22 Atletism : Campionatul Mondial Indoor

: Campionatul Mondial Indoor 22 MotoGP : Marele Premiu al Braziliei

: Marele Premiu al Braziliei 26 Fotbal : Baraje calificare CM 2026, semifinale

: Baraje calificare CM 2026, semifinale 27 Fotbal : Finalissima, Spania – Argentina

: Finalissima, Spania – Argentina 27 Fotbal : Kosovo U21 – România U21, prel. CE 2027

: Kosovo U21 – România U21, prel. CE 2027 29 Formula 1 : Marele Premiu al Japoniei

: Marele Premiu al Japoniei 29 MotoGP : Marele Premiu al Statelor Unite

: Marele Premiu al Statelor Unite 31 Fotbal : Baraje calificare CM 2026, finale

: Baraje calificare CM 2026, finale 31 Fotbal: România U21 – Sam Marino U21, prel. CE 2027

Wrestlingul revine la putere în luna aprilie

Luna aprilie va fi una extrem de interesantă pentru sportul românesc. Probabil cea mai tare competiție va ave loc în perioada 16-26 atunci când au loc Campionatele Europene de haltere, iar Tot în aprilie, la finalul lunii, vor începe și Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe.

Aprilie va fi dedicat, din nou, sporturilor americane. În weekendul 18-19 aprilie are loc WrestleMania 42, show supranumit „Super Bowl-ul wrestlingului profesionist”. Staruri precum Roman Reigns, Randy Orton, CM Punk sau Cody Rhodes vor face spectacol pe

7-8 Fotbal : Champions League, sferturi de finală (tur)

: Champions League, sferturi de finală (tur) 7-12 Badminton: Campionatul European

Campionatul European 9 Fotbal : Europa League & Conference League, sferturi de finală (tur)

: Europa League & Conference League, sferturi de finală (tur) 9-12 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Croației)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Croației) 12 Formula 1 : Marele Premiu al Bahrainului

: Marele Premiu al Bahrainului 12 MotoGP : Marele Premiu al Qatarului

: Marele Premiu al Qatarului 14-15 Fotbal : Champions League, sferturi de finală (retur)

: Champions League, sferturi de finală (retur) 16 Fotbal : Europa League & Conference League, sferturi de finală (retur)

: Europa League & Conference League, sferturi de finală (retur) 16-19 Judo : Campionatul European

: Campionatul European 18.04-04.05 Snooker: Campionatul Mondial

Snooker: Campionatul Mondial 18-19 Wrestling : Wrestlemania 42

: Wrestlemania 42 19 Formula 1 : Marele Premiu al Arabiei Saudite

: Marele Premiu al Arabiei Saudite 19-26 Haltere : Campionatul European

: Campionatul European 20 Atletism : Maratonul de la Boston

: Maratonul de la Boston 20-26 Lupte : Campionatul European

: Campionatul European 20.04-03.05 Tenis : Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Madrid

: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Madrid 21-22 Fotbal : Cupa României, semifinale

: Cupa României, semifinale 23-25 Fotbal american : NFL Draft

: NFL Draft 23-26 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Insulelor Canare)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Insulelor Canare) 26 Atletism : Maratonul de la Londra

: Maratonul de la Londra 26 MotoGP : Marele Premiu al Spaniei

: Marele Premiu al Spaniei 28-29 Fotbal : Champions League, semifinale (tur)

: Champions League, semifinale (tur) 30 Fotbal : Europa League & Conference League, semifinale (tur)

: Europa League & Conference League, semifinale (tur) 28.04-10.05 Tenis de masă: Campionatul Mondial pe echipe

Mai! Luna finalelor europene

Câștigătoarele Champions League, Europa League și Conference League se vor decide în luna mai. Finalele celor mai importante competiții europene sunt programate în a doua parte a lunii și vor putea fi urmărite în format live text pe site-ul .

În aceeași lună vor avea loc și mai multe turnee de tenis. Fără dar și poate, cel mai important turneu este cel de la Roland Garros, care se va desfășura între 28 mai și 7 iunie. De altfel, luna aprilie găzduiește evenimente importante și din lumea automobilismului. Formula 1 se întoarce la Monza pe 31 aprilie.

3 Formula 1 : Marele Premiu de la Miami

: Marele Premiu de la Miami 5-6 Fotbal : Champions League, semifinale (retur)

: Champions League, semifinale (retur) 5-17 Tenis : Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Roma

: Turneele ATP 1000 și WTA 1000 de la Roma 7 Fotbal : Europa League & Conference League, semifinale (retur)

: Europa League & Conference League, semifinale (retur) 7-10 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Portugaliei)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Portugaliei) 8-31 Ciclism : Turul Italiei

: Turul Italiei 10 MotoGP : Marele Premiu al Franței

: Marele Premiu al Franței 13 Fotbal : Finala Cupei României

: Finala Cupei României 15-31 Hochei pe gheață: Campionatul Mondial

Hochei pe gheață: Campionatul Mondial 16 Fotbal : finala Cupei Angliei

: finala Cupei Angliei 17 MotoGP : Marele Premiu al Cataluniei

: Marele Premiu al Cataluniei 20 Fotbal : Finala Europa League (Istanbul)

: Finala Europa League (Istanbul) 24 Formula 1 : Marele Premiu al Canadei

: Marele Premiu al Canadei 24.05-7.06 Tenis : Roland Garros, Turneu de Grand Slam ATP & WTA

: Roland Garros, Turneu de Grand Slam ATP & WTA 25.05-7.06 Fotbal : Campionatul European U17

: Campionatul European U17 27 Fotbal : Finala Conference League (Leipzig)

: Finala Conference League (Leipzig) 27-31 Gimnastică ritmică : Campionatul European

: Campionatul European 28-31 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Japoniei)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Japoniei) 30 Fotbal : Finala Champions League (Budapesta)

: Finala Champions League (Budapesta) 31 MotoGP: Marele Premiu al Italiei

Iunie: Campionatul European U19 concurează cu Campionatul Mondial

Evident, cel mai important eveniment verii și chiar al anului este Cupa Mondială. Turneul final, la care sperăm să revină și România, va începe pe 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, meci care a deschis si Campionatul Mondial din 2010. Finala va avea loc pe MetLife Stadium, pe 19 iulie.

Tot în luna iunie se va juca și Campionatul European U19. Turneul final va fi găzduit de Țara Galilor va începe la finalul lunii, cu o zi înainte de startul Grand Slam-ului Wimbledon 2026.

1-7 Baschet : Campionatul Mondial de Baschet 3X3

: Campionatul Mondial de Baschet 3X3 4-13 Baschet : Finala NBA

: Finala NBA 6-7 Handbal : Liga Campionilor feminin, Final Four (Budapesta)

: Liga Campionilor feminin, Final Four (Budapesta) 7 Formula 1 : Marele Premiu al Statului Monaco

: Marele Premiu al Statului Monaco 7 MotoGP : Marele Premiu al Ungariei

: Marele Premiu al Ungariei 11.06-19.07 Fotbal : Campionatul Mondial

: Campionatul Mondial 13-14 Handbal : Liga Campionilor masculin, Final Four (Koln)

: Liga Campionilor masculin, Final Four (Koln) 13-14 Auto : Cursa de 24 de ore de la Le Mans

: Cursa de 24 de ore de la Le Mans 14 Formula 1 : Marele Premiu al Cataluniei

: Marele Premiu al Cataluniei 21 MotoGP : Marele Premiu al Cehiei

: Marele Premiu al Cehiei 25 Baschet : NBA draft

: NBA draft 25-28 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Acropole Grecia)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Acropole Grecia) 28 Formula 1 : Marele Premiu al Austriei

: Marele Premiu al Austriei 29 MotoGP : Marele Premiu al Olandei

: Marele Premiu al Olandei 28.06-11.07 Fotbal : Campionatul European U19

: Campionatul European U19 29.06-13.07 Tenis: Wimbledon, Turneu de Grand Slam ATP & WTA

Iulie! Campionatul Mondial de natație și Turul Franței

Campionatul European de natație pentru juniori începe în prima săptămânii a lunii iulie. După „încălzire”, fanii pot urmări Campionatul European de natație, care se va desfășura în perioada 31 iulie – 16 august.

Un alt eveniment de neratat pentru iubitorii sportului este Turul Franței, care este programat între 4 și 26 iulie. La fel ca și în anii trecuți, competiția va atrage cei mai cunoscuți cicliști din întreaga lumea.

4-26 Ciclism : Turul Franței

: Turul Franței 5 Formula 1 : Marele Premiu al Marii Britanii

: Marele Premiu al Marii Britanii 7-12 Natație : Campionatul European de juniori

: Campionatul European de juniori 12 MotoGP : Marele Premiu al Germaniei

: Marele Premiu al Germaniei 13-19 Tenis : Unicredit Open (Iași), Turneu WTA 250

: Unicredit Open (Iași), Turneu WTA 250 16-19 Atletism : Campionatul European de juniori

: Campionatul European de juniori 16-19 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Estoniei)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Estoniei) 19 Formula 1 : Marele Premiu al Belgiei

: Marele Premiu al Belgiei 22-26 Canotaj : Campionatul Mondial U23

: Campionatul Mondial U23 23.07-2.08 Multisport: Jocurile Commonwealth-ului

Jocurile Commonwealth-ului 26 Formula 1 : Marele Premiu al Ungariei

: Marele Premiu al Ungariei 30.07-2.08 Canotaj : Campionatul European

: Campionatul European 30.07-2.08 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Finlandei)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Finlandei) 31.07-16.08 Natație: Campionatul European

US Open revine în august! Când se joacă Supercupa Europei

Fotbalul european de cel mai înalt nivel revine în august. Câștigătoarea Champions League se va lupta cu deținătoarea trofeului Europa League pentru Supercupa Europei, care se va juca în a 12-a zi a lunii.

În ultima zi de luni din august va lua start și US Open, patrulea turneu de Grand Slam al anului. Competiția este găzduită de orașul New York și se va desfășura între 30 august și 14 septembrie.

5-9 Canotaj : Campionatul Mondial de juniori

: Campionatul Mondial de juniori 5-9 Atletism : Campionatul Mondial U20

: Campionatul Mondial U20 9 MotoGP : Marele Premiu al Marii Britanii

: Marele Premiu al Marii Britanii 10-16 Atletism : Campionatul European

: Campionatul European 12 Fotbal : Supercupa Europei (Salzburg)

: Supercupa Europei (Salzburg) 14-30 Hochei pe iarbă : Campionatul Mondial

: Campionatul Mondial 20-23 Judo : Campionatul Mondial de cadeți

: Campionatul Mondial de cadeți 21.08-3.09 Multispor t: Jocurile Mediteraneene

t: Jocurile Mediteraneene 22.08-13.09 Ciclism : Turul Spaniei

: Turul Spaniei 23 Formula 1 : Marele Premiu al Olandei

: Marele Premiu al Olandei 23-30 Canotaj : Campionatul Mondial

: Campionatul Mondial 27-30 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Paraguayului)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Paraguayului) 30 Atletism : Maratonul de la Sydney

: Maratonul de la Sydney 30 MotoGP : Marele Premiu al Aragonului

: Marele Premiu al Aragonului 30.08-14.09 Tenis: US Open, Turneu de Grand Slam ATP & WTA

Septembrie: Începe Liga Națiunilor!

Toamna se numără nu doar bobocii, ci și competițiile sportive. În prim plan va fi noua ediție de UEFA Nations League. adversarele din viitoarea ediție.

„Tricolorii” au câștigat grupa anul trecut și vor juca în Liga B după ce au promovat din Liga C. România va fi la tragerea la sorți în urna a 3-a din Liga B, unde mai sunt și Slovenia, Georgia și Irlanda

3-5 Judo : Campionatul European de juniori

: Campionatul European de juniori 4-13 Baschet : Campionatul Mondial feminin

: Campionatul Mondial feminin 5-13 Lupte : Campionatul Mondial

: Campionatul Mondial 5-27 Fotbal : Campionatul Mondial feminin U20

: Campionatul Mondial feminin U20 6 Formula 1 : Marele Premiu al Italiei

: Marele Premiu al Italiei 10-13 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Chile)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Chile) 13 Formula 1 : Marele Premiu al Spaniei

: Marele Premiu al Spaniei 13 MotoGP : Marele Premiu al Statului San Marino

: Marele Premiu al Statului San Marino 19.09-4.10 Multisport : Jocurile Asiei

: Jocurile Asiei 20 MotoGP : Marele Premiu al Austriei

: Marele Premiu al Austriei 20-27 Ciclism : Campionatul Mondial de ciclism pe șosea

: Campionatul Mondial de ciclism pe șosea 24.09-6.10 Fotbal : Liga Națiunilor, etapele 1-4

: Liga Națiunilor, etapele 1-4 25 Fotbal : Cipru U21 – România U21, prel. CE 2027

: Cipru U21 – România U21, prel. CE 2027 25-27 Tenis : Laver Cup

: Laver Cup 26 Formula 1 : Marele Premiu al Azerbaidjanului

: Marele Premiu al Azerbaidjanului 30 Fotbal: România U21 – Finlanda U21, prel. CE 2027

Octombrie e luna fanilor automobilismului

Fanii automobilismului o să aibă un program încărcat în octombrie. Se anunță aglomerație pe circuitele de Formula 1, deoarece vor avea loc două curse în următoarele 31 de zile. Tot în aceeași lună va avea loc și Campionatul Mondial de Raluriuri, care se va desfășura în perioada 1-4 octombrie, dar și două curse din MotoGP.

1-4 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Sardiniei)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Sardiniei) 4 MotoGP : Marele Premiu al Japoniei

: Marele Premiu al Japoniei 4-10 Judo : Campionatul Mondial

: Campionatul Mondial 6 Fotbal : Spania U21 – România U21, prel. CE 2027

: Spania U21 – România U21, prel. CE 2027 11 Formula 1 : Marele Premiu al Statului Singapore

: Marele Premiu al Statului Singapore 11 Atletism : Maratonul de la Chicago

: Maratonul de la Chicago 11 MotoGP : Marele Premiu al Indonesiei

: Marele Premiu al Indonesiei 12-18 Lupte : Campionatul Mondial U23

: Campionatul Mondial U23 17-28 Gimnastică : Campionatul Mondial

: Campionatul Mondial 25 Formula 1 : Marele Premiu al Statelor Unite

: Marele Premiu al Statelor Unite 25 MotoGP : Marele Premiu al Australiei

: Marele Premiu al Australiei 27.10-8.11 Haltere : Campionatul Mondial

: Campionatul Mondial 31.10-13.11 Multisport: Jocurile Olimpice ale Tineretului

Iubitorii tenisului au ce vedea în luna noiembrie

Calendarul sportiv al anului 2026 este unul stufos. Competițiile nu se termină nici în luna noiembrie, care găzduiește Turneul Campionilor, finala Cupei Davis, trei Mari Premii din Formula 1, Mexic, Las Vegas și Qatar, dar și ultimele două etape (5-6) din UEFA Nations League.

1 Atletism : Maratonul de la New York

: Maratonul de la New York 1 Formula 1 : Marele Premiu al Mexicului

: Marele Premiu al Mexicului 1 MotoGP : Marele Premiu al Malayesiei

: Marele Premiu al Malayesiei 7-14 Tenis : Turneul Campioanelor (Riad)

: Turneul Campioanelor (Riad) 8 Formula 1 : Marele Premiu al Braziliei

: Marele Premiu al Braziliei 8-9 Cyclo-cross : Campionatul European

: Campionatul European 11-14 Auto : Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Arabiei Saudite)

: Campionatul Mondial de Raliuri (Raliul Arabiei Saudite) 12-17 Fotbal : Liga Națiunilor, etapele 5-6

: Liga Națiunilor, etapele 5-6 15 MotoGP : Marele Premiu al Portugaliei

: Marele Premiu al Portugaliei 15-22 Tenis : Turneul Campionilor

: Turneul Campionilor 21 Formula 1 : Marele Premiu de la Las Vegas

: Marele Premiu de la Las Vegas 22 MotoGP : Marele Premiu al Valenciei

: Marele Premiu al Valenciei 24-29 Tenis : Finala Cupei Davis

: Finala Cupei Davis 28 Formula 1: Marele Premiu al Qatarului

Decembrie! Campionatul Mondial în bazin scurt și Campionatul European de handbal feminin

Finalul de an va fi unul plin de emoții pentru iubitorii sportului din România. În perioada 1-6 decembrie, toți ochii vor fi ațintiți asupra lui David Popovici la Campionatul Mondial în bazin scurt. Și handbalul e la putere în așteptarea lui Moș Crăciun. Campionatul European de handbal feminin se va disputa în 5 țări, printre care și România, între 3 și 20 decembrie.