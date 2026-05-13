Nepotul lui Ilie Balaci, apel la olteni înainte de Universitatea Craiova – U Cluj: „Îmi cer scuze fanilor! Aștept să fiu respectat pe Oblemenco”

U Cluj și Universitatea Craiova au fost protagonistele finalei din Cupa României Betano. Partida dintre cele două echipe s-a menținut echilibrată pe întreaga durată a timpului regulamentar, motiv pentru care s-a intrat în prelungiri. Nici cele 30 de minute suplimentare nu au adus un gol decisiv, astfel că învingătoarea a fost stabilită în urma loviturilor de departajare.

Nepotul lui Ilie Balaci, apel la olteni înainte de Universitatea Craiova – U Cluj

La loteria penalty-urilor, Atanas Trică a fost desemnat să execute al cincilea șut pentru U Cluj și a transformat fără emoții. Totuși, echipa sa a pierdut după ce Popescu a apărat execuția lui Cristea. La scurt timp după fluierul final, nepotul lui Ilie Balaci a ținut să își ceară scuze în fața fanilor din Bănie, în contextul declarațiilor oferite după meciul cu FC Argeș.

Tânărul atacant speră că suporterii olteni păstrează în continuare respect pentru familia sa, iar la partida din etapa a 9-a a SuperLigii se așteaptă la un comportament civilizat. Atanas Trică este fiul Lorenei Balaci și al fostului fotbalist Eugen Trică, iar cariera sa a început chiar la academia Universității Craiova, club la care bunicul său, Ilie Balaci, a scris istorie.

„Cea mai urâtă seară din viața mea. Legat de penalty, nu e vorba de curaj, știu și colegii mei că bat foarte bine. Nu pot descrie tristețea, împotriva echipei care m-a crescut. Nu aveam nimănui de demonstrat nimic. E o situație dificilă, avem moralul scăzut. A fost o loterie, se pare că norocul nu a fost de partea noastră. Așteptăm meciul de pe Oblemenco.

Am un respect foarte mare față de ei, de suporteri, îmi cer scuze, pentru ieșirile euforice după meciul cu FC Argeș. Dacă suporterii vor să mă înjure, e treaba lor. Vreau să aflu și reacția lor pe Ion Oblemenco, să văd respectul lor față de familia mea”, a declarat Atanas Trică, potrivit .

De unde a plecat conflictul dintre Atanas Trică și suporterii olteni

Starea de tensiune a pornit de la victoria obținută de U Cluj în fața lui FC Argeș, în etapa a 7-a din play-off. , pentru ca ardelenii să rămână pe primul loc. Fanii olteni nu au gustat deloc cele spuse de .

„Mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Am simțit că o să înscriem, în repriza a doua a fost o adevărată avalanșă, am presat, am avut multe ocazii, am ratat și eu una, două. Mereu e greu împotriva celor de la FC Argeș. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Așa e când ieși de la vestiar montat, vrei să câștigi cu adevărat.

Am avut ocazii și în minutul 90 am dat-o în ațe. Am vorbit și înainte, era un meci special, s-a simțit presiunea. Am reușit să câștigăm, ne-am apropiat acolo, sper să ne ajute frații noștri, să îi încurce, să facă ceva”, a spus Atanas Trică după U Cluj – FC Argeș 1-0.