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Universitatea Craiova se confruntă cu o situație neobișnuită la reluarea pregătirilor după pauza competițională. Joi, 19 noiembrie, la antrenamentul oltenilor vor participa doar fotbaliștii români, în condițiile în care internaționalii străini revin abia în cursul zilei de la echipele naționale. Ronaldo Webster, Assad Al-Hamlawi și Carlos Mora, care au avut de parcurs distanțe considerabile după meciurile disputate în America, vor ajunge și ei în Craiova joi. FANATIK a aflat că cei trei vor avea la dispoziție doar antrenamentele de vineri și sâmbătă alături de colegi, înaintea confruntării cu UTA Arad.

Universitatea Craiova, antrenament doar cu românii! Când revin Webster, Mora și ceilalți internaționali

Pauza dedicată echipelor naționale le-a dat bătăi de cap oltenilor în ceea ce privește pregătirea următoarei partide din SuperLiga. Universitatea Craiova a avut zece fotbaliști convocați la diferite reprezentative, iar revenirea acestora se face în etape.

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Din informațiile FANATIK, la antrenamentul de joi, 19 noiembrie, vor participa doar jucătorii români. Internaționalii străini urmează să se reunească la Craiova în cursul aceleiași zile, după încheierea acțiunilor de la echipele naționale.

O situație aparte este cea a lui Ronaldo Webster, Assad Al-Hamlawi și Carlos Mora, care au evoluat pentru Jamaica, Palestina, respectiv Costa Rica. Cei trei vor ajunge în Craiova joi, după deplasările lungi efectuate pentru meciurile internaționale. Astfel, Webster, Assad și Mora vor efectua doar două antrenamente alături de echipă, vineri și sâmbătă, înaintea duelului cu UTA Arad.

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Alexandru Cicâldău a marcat pentru România! Cum s-au descurcat cei cinci jucători ai Universității Craiova

Universitatea Craiova a fost clubul cel mai bine reprezentat la echipa națională a României pentru ultimele două partide din grupa Ligii Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi i-a convocat pe Laurențiu Popescu, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău.

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România a învins Polonia cu 2-1, pe 14 noiembrie, pe Arena Națională, iar . Mijlocașul Universității Craiova a deschis scorul în minutul 68, iar Dennis Man a majorat avantajul patru minute mai târziu. Polonezii au redus din diferență în minutul 82. Cicâldău a fost titular și a evoluat 81 de minute, în timp ce Tudor Băluță a rămas pe teren pe întreaga durată a întâlnirii. Ceilalți trei fotbaliști ai Craiovei, Laurențiu Popescu, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu, au fost rezerve neutilizate.

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În ultimul meci al grupei, România a pierdut cu 1-2 pe terenul Bosniei-Herțegovina, după ce Daniel Bîrligea deschisese scorul în minutul 6. De această dată, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu au fost titulari. Bancu a jucat toate cele 90 de minute, în timp ce Screciu a fost înlocuit în minutul 75 cu Cătălin Cîrjan. Alexandru Cicâldău a intrat la pauză, în locul lui Vlad Dragomir și a evoluat 45 de minute. Laurențiu Popescu a rămas pe banca de rezerve, iar Tudor Băluță nu a făcut parte din lotul pentru această partidă, fiind suspendat.

Astfel, bilanțul celor cinci fotbaliști ai Universității Craiova în cele două meciuri ale României a fost următorul:

Alexandru Cicâldău: 81 de minute și un gol cu Polonia (2-1), respectiv 45 de minute cu Bosnia-Herțegovina (1-2).

81 de minute și un gol cu Polonia (2-1), respectiv 45 de minute cu Bosnia-Herțegovina (1-2). Tudor Băluță: 90 de minute cu Polonia (2-1); suspendat pentru partida cu Bosnia-Herțegovina.

90 de minute cu Polonia (2-1); suspendat pentru partida cu Bosnia-Herțegovina. Nicușor Bancu: rezervă neutilizată cu Polonia (2-1); 90 de minute cu Bosnia-Herțegovina (1-2).

rezervă neutilizată cu Polonia (2-1); 90 de minute cu Bosnia-Herțegovina (1-2). Vladimir Screciu: rezervă neutilizată cu Polonia (2-1); 75 de minute cu Bosnia-Herțegovina (1-2).

rezervă neutilizată cu Polonia (2-1); 75 de minute cu Bosnia-Herțegovina (1-2). Laurențiu Popescu: rezervă neutilizată în ambele partide.

Assad Al-Hamlawi, titular în ambele amicale ale Palestinei

pentru partidele amicale cu Iran și Liban, disputate în Irak, la Basra. Primul meci, împotriva Iranului, s-a încheiat cu o înfrângere, scor 0-2. Atacantul Universității Craiova a fost titular și a evoluat 70 de minute, fiind înlocuit de Ali Rabei.

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Palestina a rezistat fără gol primit până în minutul 76, când Sardar Azmoun a deschis scorul. Saleh Hardani a stabilit rezultatul final în minutul 84. În a doua partidă, împotriva Libanului, Al-Hamlawi a început din nou ca titular și a rămas pe teren până în minutul 86. Întâlnirea s-a terminat la egalitate, 0-0. Atacantul oltenilor nu a înscris în niciuna dintre cele două partide, încheind acțiunea internațională cu aproximativ 156 de minute jucate.

Ronaldo Webster, eliminat din sferturile CONCACAF de Mexic

Ronaldo Webster a participat cu naționala Jamaicăi la dubla împotriva Mexicului, din sferturile de finală ale CONCACAF Nations League. Jamaicanii au câștigat prima manșă, disputată pe teren propriu, cu scorul de 3-2. la una dintre reușitele echipei sale: a executat lovitura de colț în urma căreia mexicanul Jesús Gallardo a deviat mingea în propria poartă.

În retur, Mexicul s-a impus cu 1-0 și a obținut calificarea în semifinale, la scorul general de 3-3, datorită golurilor marcate în deplasare. Webster a fost integralist în partida decisivă și a avut o intervenție importantă în minutul 28, când a blocat un șut expediat de Jesús Corona, într-un moment în care portarul Jamaicăi era ieșit din poziție.

Internaționalul Universității Craiova s-a remarcat și prin cifrele defensive. Potrivit statisticilor ESPN, Webster a înregistrat 14 intervenții defensive, cele mai multe dintre toți jucătorii întâlnirii. Fundașul a bifat, de asemenea, trei tacklinguri și zece dueluri câștigate.

Carlos Mora, două înfrângeri cu naționala Costa Ricăi! Dezastru în fața Argentinei

Carlos Mora a avut parte de o pauză internațională dificilă. Costa Rica a disputat două partide amicale în America de Sud, împotriva Ecuadorului și Argentinei, și le-a pierdut pe amândouă, fără să înscrie vreun gol.

În prima întâlnire, disputată pe 13 noiembrie, Ecuadorul s-a impus cu 2-0. Fotbalistul Universității Craiova a fost titular, însă echipa sa nu a reușit să pună probleme serioase gazdelor. A urmat partida cu Argentina, disputată pe 17 noiembrie, la Córdoba. Campioana mondială s-a impus cu un categoric 7-0, iar .

În momentul înlocuirii sale, scorul era deja 5-0. Rezultatul a reprezentat egalarea celei mai drastice înfrângeri din palmaresul naționalei costaricane, un record stabilit în 1975, împotriva Mexicului, și egalat anterior în 2022, la Campionatul Mondial din Qatar, contra Spaniei.

Chiar și în aceste condiții, . Publicația CR Hoy i-a remarcat unele reușite personale, iar La Nación i-a acordat nota 5, subliniind că a început bine partida, dar a fost afectat de lipsa posesiei echipei sale.

Luca Băsceanu a înscris pentru România U20

Universitatea Craiova a avut doi reprezentanți și la , pregătită de Adrian Iencsi: Luca Băsceanu și David Matei. Tricolorii mici au disputat două partide în Elite League, împotriva Elveției și Poloniei, ambele pierdute.

În primul meci, Elveția s-a impus cu 3-1. David Matei a fost titular și a evoluat 70 de minute, în timp ce Luca Băsceanu a intrat pe teren în minutul 65. Băsceanu a avut nevoie de numai 13 minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor. Fotbalistul Universității Craiova a înscris în minutul 78, reducând diferența la 1-2, însă elvețienii au mai punctat o dată pe final.

În a doua partidă, România U20 a fost învinsă de Polonia, scor 0-1, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Unicul gol a fost marcat de Kacper Śmiglewski, din penalty, în minutul 83. Ambii fotbaliști ai Craiovei au fost titulari. Luca Băsceanu a evoluat 65 de minute, fiind înlocuit de Remus Guțea, în timp ce David Matei a rămas pe teren până la final.

Bilanțul celor doi fotbaliști ai Universității Craiova la România U20: