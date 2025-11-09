Ilie Năstase, întâlnire de gradul zero cu Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor. Video

ADVERTISEMENT

În doar câteva zile începe Turneul Campionilor de la Torino, iar Ilie Năstase este spectator de lux! Marele tenismen român s-a întâlnit deja cu cei mai importanți jucători din lume și a schimbat câteva cuvinte cu favoritul numărul 1, Carlos Alcaraz.

Ilie Năstase, invitat de lux la Turneul Campionilor

Turneul Campionilor debutează duminică, pe 9 noiembrie. Se anunță spectacol total la Torino, iar grupele sunt parcă mai echilibrate ca oricând. Jannik Sinner este favoritul gazdelor, însă Carlos Alcaraz vrea din tot sufletul să pună mâna pe trofeu.

Ilie Năstase rămâne unul dintre cei mai apreciați și respectați oameni din lumea tenisului. Fostul jucător român a fost invitat să ia parte la Turneul Campionilor și, în aceste zile, participă la mai multe activități organizate în culisele competiției.

Ilie Năstase, dialog cu Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor

Cosmin Hodor, fostul manager al Simonei Halep și un apropiat al lui Ion Țiriac, a postat pe contul său de social media o serie de filmări și fotografii din spatele evenimentului de la Torino, cu Ilie Năstase în prim-plan. Vezi video.

a schimbat mai multe cuvinte cu Carlos Alcaraz, unul dintre marii favoriți la Turneul Campionilor. Cel mai probabil, fostul lider mondial ATP va fi prezent și în tribune la meciurile din zilele următoare, care se vor juca la Torino.

Ion Țiriac a rupt internetul în două la ultima ediția a Turneului Campionilor

Ion Ţiriac, prietenul apropiat al lui Ilie Năstase a fost prezent și la ediția precedentă a Turneului Campionilor și s-a făcut remarcat prin șapca sa. „Make America Great Again”, lozincă folosită de Donald Trump în campania sa electorală.