Ciocnirea miliardarilor: Godzilla vs. King Kong! Mărul discordiei dintre fraţii Dedeman şi Umbrărescu e un stadion de tradiţie din România

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Lansat în acest an, noul proiect al Primăriei Municipiului Bacău de reconstruire a Stadionului Municipal a primit recent o nouă contestație. Unul dintre milionarii celebri ai României, Dorinel Umbrărescu, a formulat o plângere împotriva hotărârii prin care Consiliul Local Bacău a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construirea unei noi arene în orașul care a dus România pentru prima dată în primăvara europeană. Conform Ziarul de Bacău, acțiunea vine după ce un alt milionar celebru, Costel Cășuneanu, a dat în judecată autoritățile locale din Bacău și a cerut anularea și suspendarea planului amintit.

Bătălia miliardarilor: fraţii Pavăl vs. Dorinel Umbrărescu!

Din informaţiile FANATIK, această contestaţie privind construirea noului stadion nu le-a căzut prea bine fraţilor Pavăl, care din liga secundă şi care militează pentru construirea unei noi arene în Bacău, astfel încât oraşul din Moldova să revină pe harta fotbalului românesc.

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Asistăm aşadar la un conflict la cel mai înalt nivel între doi coloşi: şi Dorinel Umbrărescu, cel supranumit „Regele asfaltului”, cu o avere estimată la 500 de milioane de euro.

Stadionul unde au jucat Arsenal și Werder s-a închis în 2013

Stadionul din Bacău a fost una dintre arenele celebre ale țării. Construit în 1966, terenul din urbea lui Bacovia a fost gazda unor meciuri de referință din istoria fotbalului românesc. În 1970, pe malurile Bistriței a jucat Arsenal Londra, în prima primăvară europeană a unei echipe de club românești, Dinamo Bacău, care, cu Emeric Dembroschi lider, a ajuns atunci în turul 4 al Cupei UEFA.

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Apoi, în 1991, la Bacău a jucat Werder Bremen, în turul I al Cupei UEFA, iar în 2001 moldovenii au jucat acasă un meci amical cu Galatasaray Istanbul. Prima arenă din Moldova cu tabelă electronică, scaune și instalație de iluminat nocturn a început să decadă după ce lucrările de modernizare demarate după căderea lui Dumitru Sechelariu din funcția de primar au fost abandonate de „urmașul” lui „Seche”, Romeo Stavarache, în 2013.

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Promisiuni după promisiuni neonorate ale politicienilor din urbea lui Bacovia

În ciuda promisiunilor lui Stavarache, ales în 2004, și a primarilor care i-au urmat, Romeo Necula (2016-2020) și Lucian Stanciu-Viziteu, ultimul, ales în urnă cu șase ani, fiind și acum în funcție, stadionul unde au antrenat nume mari ale fotbalului românesc, ca Angelo Niculescu, Dumitru Nicolae Nicușor, Mircea Rednic ori Țiți Dumitriu, și au jucat fotbaliști precum Lică Nunweiller, Dudu Georgescu, Florin Prunea sau autohtonii Cristi Ciocoiu ori Andrei Cristea, a ajuns o junglă.

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În toți acești ani, pe tapet au fost puse tot felul de planuri de construcție a unui nou stadion, Stanciu-Viziteu angajându-se în scris, în campania din 2020, că va construi un stadion în 48 de luni și că nu va mai candida pentru un alt mandat de primar şi va returna salariul încasat dacă nu va îndeplini promisiunea asumată.

Milionarii au ieșit la atac

În acest an, în luna mai, pe masa Consiliului Local Bacău a fost pus pe tapet un nou proiect de refacere a Stadionului Municipal Bacău. Proiectul, aprobat de CL, dar fără a avea precizate sursele de finanțare pentru arena de 20.000 de locuri, a fost atacat însă de milionari celebri ai României, care dețin terenuri în zona limitrofă stadionului.

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Conform Ziarul de Bacău, primul care a contestat PUZ-ul stabilit de autoritățile locale băcăuane a fost Costel Cășuneanu. Una dintre societățile acestuia, Artera Blue, susține că un teren pe care-l deține, de 7.513 metri pătrați, pe care urma să se dezvolte un ansamblu imobiliar, a fost încadrat ca zonă verde. Astfel, dorința a fost blocată, Tribunalul Bacău urmând a se pronunța pe această speță pe 5 noiembrie 2026.

Umbrărescu a atacat și el

Ziarul de Bacău spune că după Cășuneanu și un alt milionar celebru, Dorinel Umbrărescu, a atacat PUZ-ul aprobat de CL Bacău. Acțiunea a fost demarată de una dintre firmele lui Umbrăescu, Tehnostrade SRL, care susține că unul dintre terenurile sale, de 2.868 metri pătrați, este inclus în planul autorităților locale legate de stadion.

Compania reclamă că terenul este reprezentat în documentația urbanistică drept parte a unei zone verzi propuse, deși pe amplasament există deja activități economice și instalații funcționale ale societății amintite. Ziarul de Bacău precizează că societatea lui Umbrărescu nu contestă în principiu realizarea unui stadion municipal sau amenajarea unor spații verzi, ci modul în care proiectul urbanistic afectează proprietatea și activitatea economică existentă.

Trăgând linie, este foarte posibil ca noul proiect pus pe tapet de autoritățile locale băcăunae legate de noul stadion să fie, din nou, praf în ochi, iar Dumitru Sechelariu, care se bătea cu granzii României când era șeful Bacăului, să continue să se răsucească în mormânt.