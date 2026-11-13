Super, în „Liga Campionilor” a industriei de tehnologie și divertisment! Taxe de 4,5 miliarde de euro plătite în Europa de membrii EGBA

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Super Technologies, companie globală de tehnologie și divertisment fondată în România, este singurul membru cu origini românești din EGBA și face parte, din iulie 2026, din Consiliul Director al asociației. Taxe de 4,5 miliarde de euro au fost plătite în statele europene, investiții de 768 milioane de euro în sport și 16,5 milioane de utilizatori care au ales voluntar instrumente de joc responsabil. Acestea sunt câteva dintre rezultatele pentru 2025 prezentate în raportul de sustenabilitate de către European Gaming and Betting Association (EGBA), asociația care reunește unii dintre cei mai mari operatori de pariuri și jocuri de noroc online din Europa.

De la contribuţii fiscale la finanţarea sportului european

Alături de alte grupuri recunoscute la nivel global precum bet365, Flutter, Entain, Betsson și FDJ UNITED, Super participă la inițiativele europene pentru protecția consumatorilor, integritatea pieței și creșterea standardelor industriei. În 2025, membrii EGBA au plătit taxe de 4,5 miliarde de euro în statele de pe teritoriul Uniunii Europene, față de 3,8 miliarde de euro în 2024. Sumele includ impozitele pe profit și taxele specifice jocurilor de noroc și contribuie la finanțarea serviciilor publice. Companiile membre au, totodată, aproape 67.000 de angajați, cu 6% mai mulți decât în anul precedent. Investițiile în sportul european au ajuns la 768 milioane de euro, în creștere cu 5% față de 2024. Acestea includ sponsorizări, taxe și contribuții specifice sportului, precum și plăți pentru drepturi de streaming.

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În România, Super sponsorizează SuperLiga și mai multe cluburi de fotbal, printre care campioana României, CS Universitatea Craiova, FC Rapid București și FC Dinamo București. În Polonia, Super susține cluburi precum campioana la fotbal Lech Poznań și Wisła Kraków. În Grecia, printre cluburile sponsorizate se numără echipele de fotbal PAOK Salonic și Panathinaikos FC, precum și Olympiacos BC, campioana Euroligii de baschet. În Belgia, prin brandul Napoleon, grupul este partener oficial al Jupiler Pro League și susține mai multe cluburi, inclusiv RSC Anderlecht, una dintre cele mai iubite echipe din țară.

Tot mai mulți utilizatori aleg să își stabilească limite de joc

Utilizarea voluntară a instrumentelor de joc responsabil a înregistrat una dintre cele mai importante creșteri din raport: 16,5 milioane de utilizatori au ales să activeze astfel de instrumente în 2025, cu 25% mai mulți decât în 2024. Ponderea lor în baza de clienți a crescut de la 34% la 38%. Luând în calcul și instrumentele activate obligatoriu, totalul a ajuns la 28,2 milioane de utilizatori, în creștere cu 5%.

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Cele mai folosite instrumente în mod voluntar au fost limitele de depunere, care au reprezentat 61% din instrumentele utilizate. Opțiunile disponibile includ și limite de timp, notificări privind timpul petrecut în joc, autoexcludere, blocarea accesului la anumite produse și limite privind pierderile sau sumele pariate. Aceste funcționalități îi ajută pe utilizatori să își stabilească propriile limite și să urmărească mai atent timpul și banii alocați pe platformele de jocuri de noroc și pariuri sportive.

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Sustenabilitatea se măsoară și în protecția consumatorilor

Super, de exemplu, completează aceste măsuri de protecție prin tehnologie, pentru identificarea timpurie a riscurilor. Compania a integrat GameScanner, soluția dezvoltată de Mindway AI, pe toate piețele în care operează. Tehnologia combină inteligența artificială, neuroștiința și evaluările experților pentru a analiza tiparele de joc și a semnala comportamente care pot indica un risc.

Implementarea reflectă o abordare în care protecția jucătorilor este o investiție continuă, dincolo de simpla conformare. Identificarea timpurie a semnalelor de risc permite echipelor specializate să ofere sprijin adaptat situației fiecărui utilizator.

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“Succesul unei companii aduce cu sine responsabilitatea de a contribui la binele întregii societăți. Pentru noi, protecția jucătorilor este un principiu fundamental de business, care merge dincolo de obligațiile legale. Creșterea sustenabilă este posibilă doar atunci când clienții sunt protejați și au informațiile și instrumentele necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Această convingere ne-a ghidat în trecerea de la intervenția în situații de risc la prevenirea lor. Îmbinând expertiza echipelor noastre cu tehnologia avansată, urmărim să identificăm din timp semnalele de risc și să oferim sprijin înainte ca acestea să se transforme în probleme”, declară Borut Petek, Chief Global Affairs Officer, Super Technologies.

Inițiative cu impact în comunitate

Contribuțiile membrilor EGBA la cercetare, educație și tratament pentru prevenirea și reducerea problemelor asociate jocurilor de noroc au ajuns anul trecut la 98,2 de milioane de euro, cu 52% peste nivelul din 2024. Separat, în 2025, donațiile către organizații caritabile și inițiative comunitare au totalizat 186,6 milioane de euro, în creștere cu 19% față de anul precedent.

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În ultimii șapte ani, Super Foundation a donat peste 20 de milioane de euro în țările în care își desfășoară activitatea, susținând inițiative din sport, sănătate, educație și ajutor umanitar, de care au beneficiat direct peste un milion de oameni. Misiunea fundației este de a sprijini dezvoltarea comunităților, de a susține sporturile de nișă, de a îmbunătăți accesul la servicii medicale, la educație de calitate și de a le oferi ajutor celor care au nevoie.

Educația prin șah este una dintre direcțiile principale ale fundației, pornind de la convingerea că acest sport poate contribui la dezvoltarea gândirii strategice, a disciplinei și a spiritului critic la orice vârstă. Din 2019, Super Foundation este unul dintre principalii sponsori și parteneri ai Grand Chess Tour, circuitul de elită co-fondat de Garry Kasparov, care îi aduce pe cei mai buni jucători ai lumii la București, Varșovia și Zagreb.

Recent, Super Foundation a semnat cu Uniunea Europeană de Șah un parteneriat de referință, în valoare de 800.000 de euro, pentru o perioadă de doi ani. Acordul va finanța atât competițiile de elită între cluburi, cât și inițiativele care încurajează practicarea șahului pe întreg continentul european.

Aproape 30 de milioane de mesaje personalizate de joc responsabil

În 2025, membrii EGBA au transmis 94,8 milioane de mesaje de joc responsabil. Dintre acestea, 29,6 milioane au fost personalizate în funcție de comportamentul de joc al utilizatorilor, cu 6% mai multe decât în 2024. Raportul urmărește și comportamentul ulterior al clienților cu risc ridicat. În cele 30 de zile de după primul mesaj personalizat, 22% au activat un nou instrument de protecție, inclusiv autoexcluderea, iar alți 5% au înăsprit limitele unui instrument existent.

“O industrie sustenabilă, care își protejează jucătorii, depinde de o condiție esențială: aceștia să aleagă piața reglementată. Mulți încă se îndreaptă către operatorii ilegali. Extinderea pieței negre a jocurilor de noroc în Europa reprezintă cea mai mare amenințare la adresa sustenabilității industriei noastre, subminând tocmai măsurile de protecție a consumatorilor și contribuțiile aduse societății de operatorii reglementați, prezentate în acest raport”, declară Pierre Tournier, Secretar General Interimar, EGBA.

Aflat la a șasea ediție, raportul EGBA reunește date agregate despre contribuțiile economice și sociale, protecția jucătorilor și impactul asupra mediului. EGBA este o asociație cu sediul la Bruxelles, care colaborează cu autoritățile naționale și europene. Membrii săi dețin împreună 401 licențe în 22 de țări din cadrul Uniunii Europene.

Despre Super

, cu prezență globală, dedicată construirii viitorului divertismentului și al experiențelor dedicate fanilor sportului. și Belgia, precum și centre de tehnologie în Spania, Olanda, Croația, Marea Britanie și România, Super modelează viitorul divertismentului la scară globală și interacționează cu milioane de clienți din întreaga lume.

Strategia pe termen lung a companiei este susținută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiție strategică minoritară de 175 de milioane de euro. În 2025, compania și-a consolidat poziția financiară printr-un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone și accelerând expansiunea globală.