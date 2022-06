Andrei Coubiș, autorul golului din meciul cu Franța U19, vrea la Mondiale cu naționala României: „Ar fi extraordinar!” Video

Fotbaliștii naționalei sunt mulțumiți de jocul pe care l-au făcut în fața francezilor și consideră că dacă ar fi fost mai atenți în zona defensivă, rezultatul putea fi pozitiv pentru națională.

„Tricolorii mici”, încrezători după România U19 – Franța U19 1-2

la limită meciul cu Franța U19, iar „tricolorii mici” sunt încrezători pentru duelul cu Slovacia, chiar dacă nu au reușit să plece cu măcar un punct din partida cu francezii, având în minutul 85 un gol anulat, care ar fi putut reprezenta egalarea.

ADVERTISEMENT

„M-am bucurat foarte mult, a fost o emoție extraordinară mai ales că am dat gol cu Franța, una dintre cele mai bune echipe din Europa. Franța a fost un adversar mai dificil, a făcut un joc bun, jucătorii au o forță fizică extraordinară.

Și noi am făcut un meci ok, am egalat, dar ne-au anulat golul pe motiv de offside, deși nu cred că a fost. Dar ce să facem, și arbitrii mai greșesc… Puteam să fim și noi mai răi în ultimele 5 minute de joc”, a spus Andrei Coubiș, autorul golului împotriva Franței U19.

ADVERTISEMENT

„Calificarea ar fi ceva extraordinar!”

și a vorbit despre șansele României să se califice la Cupa Mondială U20 din 2023, ceea ce i se pare palpabil, dorind cu ardoare să câștige meciul cu Slovacia:

„Mă simt foarte bine înainte de meciul cu Slovacia. Vreau să câștigăm neapărat. Un egal nu mi se pare ok. Vreau să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Bine că nu o să jucăm cu Anglia sau Serbia, care sunt, după mine, cele mai bune, dar oricum o să fie greu în play-off.

Calificarea ar fi ceva extraordinar, am fi văzuți de toată lumea și cred că ar fi foarte frumos”, a declarat Andrei Coubiș pentru

ADVERTISEMENT

România a pierdut primele două meciuri din grupă la Campionatul European U19 împotriva Italiei și Franței cu același scor, 1-2. În urma celor două înfrângeri, selecţionata mică nu mai are nicio şansă la semifinale, dar păstrează şanse la barajul pentru calificarea la Mondialul U20. Dacă nu pierde cu Slovacia, România U19 va termina pe locul al treilea al grupei A şi va înfrunta în baraj formaţia de pe poziţia a treia din cealaltă grupă.