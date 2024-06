A 15-a ieftinire consecutivă pentru benzină și motorină. Cât costă acum un litru de carburant în București

Prețurile afișate la Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizată atent de specialiști în acest an, indice pe 15 iunie un preț standard de 6,88 lei/litru pentru benzină, în timp ce motorina standard costă 6,93 lei/litrul. Ieftinirea precedentă a carburantului avea loc pe 5 iunie.

A 15-a ieftinire consecutivă pentru benzină și motorină

Atunci, compania petrolieră a scăzut cu 8 bani pe litru din prețul benzinei și motorinei, conform . ”Mai devreme. Petrom a ieftinit carburanții la 1 iunie – a coborât atunci prețul benzinei cu cinci bani pe litru și prețul motorinei cu doi bani pe litru”, arată sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ieftinirile începuseră în prima parte a lunii aprilie, iar de atunci benzina este mai ieftină cu 53 de bani pe litru, iar motorina cu 55 de bani pe litru. Din păcate, așa cum anunță sursa citată, carburanții se vor scumpi cu siguranță peste o lună, pentru că acciza la carburanți va crește în acest an în două etape, iar a doua astfel de etapă e programată pe 1 iulie.

Scumpirea de la 1 iulie va fi cauzată exclusiv de creșterea accizei, aici fiind inclusă și TVA aferentă. Acciza va fi de 43 de ani pentru litrul de benzină și 40 de bani pe litrul de motorină. Benzinăria Petrom a fost analizată tocmai pentru că Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere din țara noastră, cu o rețea de 555 de stații de distribuție, dintre care 393 Petrom și 162 OMV.

ADVERTISEMENT

Prețul la benzină și motorină este mereu analizat atent de români, mare parte dintre ei fiind dependenți de autoturismul personal sau de lucru. În consecință, în anul 2023 societatea a resimțit o presiune enormă din partea acestui segment, premierul Marcel Ciolacu fiind nevoit să intervină pentru a-i liniști pe oameni.

Marcel Ciolacu vorbea despre majorarea accizei la carburant

Românii vor ține minte, cu siguranță, cu 50 de bani, măsură ironizată de multă lume. Românilor le era reamintit, totuși, că țara noastră are printre cele mai mici prețuri din Europa la carburant, astfel că nu ar exista motive reale ca oamenii să se plângă.

ADVERTISEMENT

”O să am o discuţie întâi să vedem de ce a crescut preţul, am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. E foarte uşor de influenţat, în urma războiului. Ştiţi că avem al doilea preţ cel mai mic preţ din Europa. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin decât România. Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa.

O să încercăm să o ţinem într-un grafic. aduce pe urmă, pe tot lanţul pe orizontală, anumite scumpiri, Nu e o scumpire atât de mare…”, a explicat Marcel Ciolacu. Cât despre acciza care crește de la 1 iulie 2024, Marcel Ciolacu anunța că este printre cele mai mici din Europa.

ADVERTISEMENT

”Noi avem acciza blocată raportată la 2018. Deci statul român, în acest moment, ia cea mai mică acciză din Europa, ca să menţinem inflaţia cu o singură cifră, cum am reuşit. Am văzut, la motorină s-a scumpit mai mult. E şi normal. De obicei, motorina se foloseşte în război din câte ştiu eu”, a explicat premierul Ciolacu.