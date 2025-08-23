A acceptat o băutură gratuită de la un hotel, iar ulterior a orbit. Povestea tânărului de 23 de ani care a șocat internetul

Calum Macdonald are 23 de ani, iar după ce a acceptat o băutură gratuită la un hotel, viața lui s-a schimbat. Acesta și-a pierdut vederea, însă povestea lui este una cu mult mai complexă de atât. Acesta nu a fost singurul afectat.

Ce băuturi a consumat Calum Macdonald

Calum Macdonald făcea parte grupul de turiști despre care se spune că cu metanol la un hostel din Vang Vieng în luna noiembrie a anului trecut. La acel moment, șase persoane și-au pierdut viața.

Turiștii erau cazați la hostelul Nana Backpackers, iar ancheta a scos la suprafață faptul că aceștia ar fi consumat băuturi alcoolice gratuite cu metanol. Menționăm faptul că Calum Macdonald a consumat whisky și vodkă.

Nimic nu părea ciudat și nu avea cum să prevestească întreaga tragedie. Tânărul, care acum este orb, a declarat pentru BBC Breakfast, că a amestecat băuturile spirtoase cu băuturi răcoritoare. El a observat că ceva nu este în regulă cu vederea sa de abia a doua zi.

În timp ce se afla într-un autobuz cu prietenii săi, care traversau Vietnamul, acesta a spus că nu putea să citească niciunul dintre semne. Totodată, la un moment dat a văzut o „lumină orbitoare”. „Am crezut că este o intoxicație alimentară și că lumina pe care o vedeam era un fel de sensibilitate”, a spus el.

Când a început tânărul să orbească

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată la hotel, unde vederea lui Calum se întunecase. Acesta a avut un moment în care i s-a părut că el și prietenii săi ar fi stat pe întuneric în cameră.

„Am ajuns în Hanoi și, în acel moment, genul de lumină albă din ochii mei se diminuase. Abia când am ajuns în camera noastră de hotel și eu și prietenii mei stăteam și le-am spus: ce stăm în întuneric aici? Hai să aprindem o lumină. Și m-au informat că lumina era, de fapt, deja aprinsă”, a mai completat el.

Calum a descris cum a avut dificultăți în a respira și a vorbi în timp ce era transportat de urgență la spital. Testele inițiale însă nu au dezvăluit cauza, a declarat el pentru .

Pe de altă parte, în momentul în care s-a întors în Anglia, rezultatele au confirmat că era legat de ceea ce băuse. Având în vedere cele întâmplate, Calum Macdonald i-a avertizat pe tineri, dar și pe studenți să fie atenți atunci când călătoresc.

Totodată, acesta a tras un semnal de alarmă și în rândul autorităților, precum Ministerul Afacerilor Externe. În opinia lui e nevoie de mai multă informare, dar și de precauție.

Ce este metanolul

Menționăm faptul că care se găsește adesea în produsele de curățare. Consumul de alcool cu metanol poate provoca la început simptome asemănătoare mahmurelii.

Mai exact, persoanele care îl consumă se pot confrunta cu amețeli, dureri de cap și greață. Pe de altă parte, în decurs de 12 până la 48 de ore, simptomele pot evolua spre convulsii, vedere încețoșată și chiar orbire.

Doar 30 ml de metanol pot fi mortale, potrivit Médecins Sans Frontières. O veste bună este însă faptul că tratamentul cu dializă în decurs de 10 până la 30 de ore poate salva vieți.