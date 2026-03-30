A aflat de moartea tatălui când era în cantonament cu Dinamo: ”Dacă mai trăia, altul era drumul meu!”

Nu de puține ori, fotbaliștii trec prin clipe cumplite din punct de vedere emoțional chiar în timpul unor competiții importante sau în timp ce se pregătesc de unele partide. Un fost jucător de la Dinamo a vorbit, la FANATIK, drama uriașă prin care a trecut, chiar în timp ce era în cantonament. Aici a aflat de moartea tatălui său.

Cum a aflat Marius Alexe de moartea tatălui. Era în cantonament cu Dinamo: ”Dacă mai trăia, altul era drumul meu!”

Marius Alexe, 36 de ani, a fost invitatul lui Cristi Coste în ediția din 17 martie 2026 a emisiunii ”FANATIK Dinamo”. Fotbalistul care a fost crescut și lansat în fotbal de echipa din Ștefan cel Mare a vorbit despre mai multe momente importante din viața și cariera sa. La un moment dat, s-a ajuns cu discuția într-o etapă extrem de grea din viața acestuia.

În 2012, pe când avea doar 22 de ani, . Acesta și-a pierdut tatăl. Moderatorul emisiunii de la FANATIK, Cristi Coste, a dezvăluit faptul că, în peste 30 de ani de presă, Marius Alexe a fost singurul jucător care a plâns în momentul în care i-a luat un interviu. Se întâmplase în perioada acestei uriașe pierderi. ”Deși erai tu cel în cauză, pentru mine au fost niște momente extrem de dureroase”, remarcă jurnalistul.

Alexe se afla în Antalya cu Dinamo, când a aflat că tatăl său a suferit un infarct. Înmormântarea a avut loc pe 22 februarie 2012, chiar de ziua fotbalistului. ”E greu de povestit chiar și acum, când au trecut 14 ani. Eu eram un copil atunci. Și Dinamo era într-o perioadă grea. Cred că fotbalul m-a ajutat să trec mai ușor. Ne-a ajutat pe toți. Pe mine, pe mama, pe sora. Și acum suntem o familie foarte unită. Dar, tata fiind capul familiei, el organiza totul”, spune Alexe.

Fostul fotbalist este convins că, dacă tatăl său mai trăia, deciziile sale în fotbal puteau fi mult mai inspirate. ”Tata mă organiza inclusiv pe mine, ca persoană, ca om. El m-a ajutat să fiu ceea ce sunt acum. Cred că, dacă mai trăia, poate altul era drumul meu în deciziile pe care le luam în fiecare zi. De multe ori, nu aveam pe cine să întreb la niște chestii de bărbați. Poate nu am luat cele mai bune decizii câteodată”, mai notează fostul atacant.

Cât de mult l-a ajutat Gică Hagi pe Marius Alexe în acele momente dificile

În 2012, la revenirea acasă către înmormântarea tatălui său, Marius Alexe a stat în avion lângă nimeni altul decât Gică Hagi. ”Regele” trecuse și el printr-un episod similar în familie, cu tatăl său decedat înaintea unui turneu final. ”În avion am avut locul lângă dânsul. M-a văzut că sunt debusolat și i-am spus de ce mă întorc acasă.

Gică Hagi mi-a spus că și dânsul a trecut exact prin aceeași dramă: a decedat tatăl său. Atunci am primit câteva sfaturi despre acel moment, cât de puternic trebuie să fiu. Acel zbor a fost ca un calmant pentru mine. A fost un moment care mi-a dat mai multă încredere, mai multă ambiție, să pot să-mi ajut familia”, mai explică Alexe.

Care au fost dezamăgirile uriașe ale carierei lui Marius Alexe: ”Îmi pare rău că nu am trăit acel sentiment”

Marius Alexe a fost . A bifat peste 150 de meciuri în România pentru Dinamo, marcând peste 40 de goluri. Pe lângă retragerea sa destul de vremelnică de activitate, Alexe spune că are încă un mare regret, poate cel mai important: nu a reușit să-și treacă în palmares trofeul de campion cu Dinamo.

”(n.r. Care a fost cea mai mare dezamăgire a carierei) Prima e că m-am retras prea devreme. Apoi faptul că nu am reușit să câștig un campionat cu Dinamo. Să simt acel sentiment că toată România se bucură. Pentru că au fost o Cupă, o Supercupă, dar nu este același impact ca la un campionat. În 2007, la ultimul campionat, am făcut parte din lot, dar eram un copil. Să simți aportul câștigării unui campionat, bucuria de după. Dar sentimentul acel interior nu l-am avut”, mai spune Alexe.