A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat

Camelia Voinea a aflat din social media că soțul vrea să divorțeze, după o relație de 4 ani. Mama gimnastei Sabrina Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de partenerul de viață. Ce s-a întâmplat între cei doi.

Camelia Voinea divorțează după 4 ani de relație

În urmă cu ceva vreme numele Camelia Voinea era pus pe tapet de mai multe fete pe care le-a antrenat. , acestea rupând tăcerea legat de comportamentul neadecvat.

. Acesta a precizat că nu tolerează astfel de atitudine. Acum, antrenoarea a aflat cu stupoare din mediul online că partenerul de viață vrea să divorțeze.

Claudiu Dragoș Bănescu a scris un mesaj pe contul de Facebook. Prin intermediul acestuia a dezvăluit motivele pentru care a luat această decizie. Bărbatul și fosta gimnastă sunt împreună din 2022, dar în ultima perioadă au avut o relație foarte tensionată.

La unul dintre conflicte a fost solicitat ajutor din partea oamenilor legii. Recent, cei doi au fost protagoniștii unui incident care s-a petrecut la Complexul Sportiv Lia Manoliu din București. Camelia Voinea și soțul au avut o altercație la care au intervenit polițiștii de la Secția 9.

Mesajul transmis de soțul Cameliei Voinea

„Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Înainte să aduc mulțumirile de rigoare pentru acest privilegiu de a petrece patru ani frumoși alături de ele vreau să fac o mențiune foarte importantă.

Această mențiune îl privește strict pe Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei, care după ce am plecat la București, permanent timp de 3 ani a locuit cu noi în vila de la Constanța cu acceptul Cameliei bineînțeles, dar niciodată cu acceptul meu.

În weekendurile în care ajungeam la Constanța, se dădea jos din patul nostru conjugal și cât stăteam noi acasă dormea în living”, a scris soțul antrenoarei Camelia Voinea, în mediul virtual.

„Într-o zi s-a aprins tărâța în el atât de tare…”

„Acest personaj sinistru, membru ilustru al societății de paraziți care ne înconjoară și trăiesc printre noi, un taki-puki cu aere de machidon care până 65 și-a petrecut viața tăind frunză la câini.

A lucrat doar câțiva ani la nu știu ce firmă de asigurări ca manager de departament, dar le spunea tuturor că el a fost director, se credea permanent superior în discuțiile cu și despre mine folosind apelativul țăranul sau țărăne.

Într-o zi s-a aprins tărâța în el atât de tare, încât mi-a spus că e casa lui și eu să ies afară de acolo.

A cui o fi casa nici nu mă mai interesează acum, dar vreau să fac această distinsă mențiune pentru domnul orășean Maneca: Nu sunt vinovat că am crescut la țară! De fapt, a fost și este o onoare”, a completat bărbatul.

Claudiu Dragoș Bănescu a discutat și despre incidentul de la Lia Manoliu, precizând că a fost un caz izolat. A susținut că nu s-a întâmplat nimic grav, fiind vorba de o simplă și banală ceartă în familie. De asemenea, partenerul antrenoarei a vorbit în termeni laudativi despre fiica acesteia.

Bărbatul și-a exprimat recunoștința pentru relația pe care a avut-o cu Sabrina Voinea. Totodată, a transmis că are același respect și pentru anii petrecuți împreună cu femeia de care vrea să divorțeze în prezent.

Cum a reacționat Camelia Voinea

Camelia Voinea a descoperit din mediul online că divorțează, dar nu a stat departe de dispută. A oferit o primă reacție despre afirmațiile făcute de bărbatul cu care este căsătorită. Antrenoarea a vorbit despre gelozie și exagerare.

„Nu am vorbit niciodată urât la adresa soțului meu. A fost o exagerare din partea lui, probabil venită din gelozie, pentru că mi-am educat și mi-am învățat copilul să nu aibă ură pe Manuel sau pe alte persoane”, a spus mama Sabrinei Voinea, pentru .