A ajuns într-un supermarket american și a rămas șocată. Experiența trăită de o femeie a ajuns virală pe internet

Femeia a povestit întreaga experiență trăită după ce a ajuns într-un supermarket american. A fost șocată în primul rând de diferența dintre produsele vândute, dar și de dimensiunile porțiilor. Iar postarea ei a devenit virală.

Ce experiență a avut o femeie într-un supermarket american

Femeia a ajuns în vacanță în America și a decis să facă cumpărăturile dintr-un supermarket. Lucija a fost uimită însă să vadă unele lucruri pe care nu le-a mai observat .

Postarea ei a devenit virală și a adunat peste 7 milioane de vizualizări pe TikTok. Evident, a urmat și un val de reacții din partea utilizatorilor și se pare că părerile au fost împărțite.

„Lucruri din supermarketurile americane care i-ar băga pe europeni în comă”, a fost titlul postării sale. Iar primul lucru care a șocat-o pe femeie într-un supermarket american a fost chiar pâinea ”normală”.

Ce a găsit femeia la raionul ”pâine”

Aceasta nu găsea nimic altceva decât chifle pentru burgeri. De menționat e faptul că de obicei, familiile americane preferă să cumpere pâine care durează mai mult, decât o pâine proaspătă.

Un dezavantaj e însă faptul că pâinea vândută în SUA tinde să aibă niveluri mai ridicate de zahăr adăugat, conservanți și amelioratori de aluat, în special în comparație cu pâinea vândută în general în Europa.

Aceste ingrediente sunt folosite pentru a prelungi durata de valabilitate și a oferi un gust mai dulce. Pentru americani nu e o problemă însă pentru femeia obișnuită cu produse de panificație proaspete a fost un mare dezavantaj.

„SUA, țara zahărului și a aditivilor”, a comentat o persoană la postare. „Pâinea americană este orice altceva decât normală”, a completat un alt utilizator.

Lucija nu a putut crede nici cât de mare este o pungă de Totodată, au șocat-o aromele unice, precum popcornul cu aromă de brânză cheddar. „Popcornul cu brânză cheddar… Mi se face rău”, a comentat o persoană.

Sucuri ”radioactive” și ouă gata fierte în rafturile magazinului

De asemenea, femeia a fost uluită de o „rezervă pe viață” de vaselină într-o cutie gigantică, mai mare decât mâna ei. Iar acestea au fost doar o parte dintre produsele găsite în acest supermarket american.

„SUA este o țară mare, totul este departe unul de celălalt, cu excepția cazului în care locuiești la oraș. Nu le place să iasă tot timpul să meargă la magazin. Le place să păstreze alimente care să le reziste. Săptămâni sau luni, de aceea le vând în porții mari”, a comentat un bărbat, care de altfel locuiește în SUA.

Lucija a fost șocată să observe și un „suc radioactiv”. Practic era vorba despre niște băuturi Skittles în diferite culori, inclusiv violet, roșu, dar și verde. Iar un alt produs bizar pentru ea a fost ”oul gata fiert”.

Mai exact, femeia a văzut în rafturile magazinului respectiv 12 ouă fierte tari într-o pungă de plastic sigilată. Și se pare că acest produs chiar e achiziționat destul de des.