A ajuns la faliment și a trecut printr-un divorț, iar acum milionarul se reinventează. Viața i s-a schimbat radical

E unul dintre cele mai cunoscute nume din snookerul mondial, dar asta nu l-a împiedicat să ajungă la faliment. În mijlocul acestei situații problematice a trecut și printr-un divorț, lansând acuzații grave la adresa fostei partenere de viață.

A pierdut tot și acum existența sa este complet alta

Fostul finalist de la Campionatul Mondial din 2015, Matthew Stevens (48 de ani), a avut parte de multe necazuri în ultima vreme. În urmă cu 11 ani era pe cai mari, însă totul s-a evaporat din cauza unor datorii financiare. Jucătorul galez de snooker a ajuns la sapă de lemn, lovitură care se pare că l-a afectat enorm în viața de familie.

A găsit mai multe mesaje compromițătoare în telefonul soției sale, la numai câteva săptămâni după ce . Astfel, a luat o decizie radicală. S-a simțit înșelat de femeia cu care era însurat de aproximativ 6 ani, plecând de acasă. Cea care a cerut divorțul a fost Claire, care a transmis că mesajele nu reprezentau dovada că a călcat strâmb.

Cei doi sunt părinții a doi copii, dar acest lucru nu a contat deloc. Sportivul a fost hotărât să pună capăt mariajului. La momentul respectiv, vicecampionul mondial din 2000 a declarat că nu poate trece peste adevărul pe care l-a descoperit. Pe de altă parte, femeia a negat vehement acuzațiile care i s-au adus, subliniind că bărbatul are probleme cu consumul de alcool.

„Într-o zi i-am găsit telefonul și a,ea destul de multe mesaje explicite de la un tip. Am plecat imediat de acasă. A fost sfâșietor și, în același timp, o ușurare să știu că nu-mi imaginam lucruri. Lucrurile nu erau în regulă și bănuiești ce se întâmplă. Trebuie să mergi la turnee gândindu-te la asta.

Nu spun că am fost perfect în căsnicie. Am trecut printr-o perioadă dificilă după ce a murit tatăl meu. Beam de toate, de fapt, bere, votcă. Dar nu am făcut asta atunci când mă ocupam de copii”, a declarat Matthew Stevens, într-un interviu pentru .

Cum se apără fosta soție a milionarului

„I-am spus că mariajul s-a terminat, dar a refuzat să accepte. În acel moment ne despărțiserăm. Nu eram împreună. Nu erau către partenerul mea de acum. Actualul meu partener nu avea nicio legătură cu asta. Matthew a găsit mesaje – nu explicite – doar mesaje, către o persoană cu care lucram. Nu i-a plăcut. Credea că am avut o aventură, dar nu am avut”, a spus femeia.

În momentul de față, încearcă să revină pe linia pe plutire. Își dorește să se reinventeze și să scape de problemele care l-au afectat enorm în ultimii ani. Acumulase peste 3 milioane de lire sterline din premii, sponsorizări și poker, dar acum încearcă să-și rezolve situația financiară.

Totul a scăpat de sub control după decesul tatălui său, Morrell, care fusese contabil de meserie. Acesta i-a fost manager și îi gestiona finanțele, dar după moartea tragică survenită în anul 2001 Matthew Stevens s-a trezit că are datorii fiscale neachitate. Picătura care a umplut paharul s-a ridicat la suma de 60.000 de lire sterline, care i-a venit în ianuarie 2015.