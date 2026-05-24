Sport

A ajuns la faliment și a trecut printr-un divorț, iar acum milionarul se reinventează. Viața i s-a schimbat radical

Cine este sportivul care a ajuns la sapă de lemn, iar apoi s-a despărțit de mama copiilor săi. Ce face acum după ce traiectoria i s-a modificat la 180 de grade.
Alexa Serdan
24.05.2026 | 05:45
A ajuns la faliment si a trecut printrun divort iar acum milionarul se reinventeaza Viata i sa schimbat radical
Milionarul care a dat faliment și a divorțat. Sursa foto: Facebook.com
ADVERTISEMENT

E  unul dintre cele mai cunoscute nume din snookerul mondial, dar asta nu l-a împiedicat să ajungă la faliment. În mijlocul acestei situații problematice a trecut și printr-un divorț, lansând acuzații grave la adresa fostei partenere de viață.

A pierdut tot și acum existența sa este complet alta

Fostul finalist de la Campionatul Mondial din 2015, Matthew Stevens (48 de ani), a avut parte de multe necazuri în ultima vreme. În urmă cu 11 ani era pe cai mari, însă totul s-a evaporat din cauza unor datorii financiare. Jucătorul galez de snooker a ajuns la sapă de lemn, lovitură care se pare că l-a afectat enorm în viața de familie.

ADVERTISEMENT

A găsit mai multe mesaje compromițătoare în telefonul soției sale, la numai câteva săptămâni după ce a pierdut toți banii. Astfel, a luat o decizie radicală. S-a simțit înșelat de femeia cu care era însurat de aproximativ 6 ani, plecând de acasă. Cea care a cerut divorțul a fost Claire, care a transmis că mesajele nu reprezentau dovada că a călcat strâmb.

Cei doi sunt părinții a doi copii, dar acest lucru nu a contat deloc. Sportivul a fost hotărât să pună capăt mariajului. La momentul respectiv, vicecampionul mondial din 2000 a declarat că nu poate trece peste adevărul pe care l-a descoperit. Pe de altă parte, femeia a negat vehement acuzațiile care i s-au adus, subliniind că bărbatul are probleme cu consumul de alcool.

ADVERTISEMENT
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Digi24.ro
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

„Într-o zi i-am găsit telefonul și a,ea destul de multe mesaje explicite de la un tip. Am plecat imediat de acasă. A fost sfâșietor și, în același timp, o ușurare să știu că nu-mi imaginam lucruri. Lucrurile nu erau în regulă și bănuiești ce se întâmplă. Trebuie să mergi la turnee gândindu-te la asta.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a dat declarația serii, după ce a fost întrebat pe cine...
Digisport.ro
Cristi Chivu a dat declarația serii, după ce a fost întrebat pe cine susține la Cupa Mondială: ”Sunt pe primul loc”

Nu spun că am fost perfect în căsnicie. Am trecut printr-o perioadă dificilă după ce a murit tatăl meu. Beam de toate, de fapt, bere, votcă. Dar nu am făcut asta atunci când mă ocupam de copii”, a declarat Matthew Stevens, într-un interviu pentru The Sun.

ADVERTISEMENT

Cum se apără fosta soție a milionarului

„I-am spus că mariajul s-a terminat, dar a refuzat să accepte. În acel moment ne despărțiserăm. Nu eram împreună. Nu erau către partenerul mea de acum. Actualul meu partener nu avea nicio legătură cu asta. Matthew a găsit mesaje – nu explicite – doar mesaje, către o persoană cu care lucram. Nu i-a plăcut. Credea că am avut o aventură, dar nu am avut”, a spus femeia.

În momentul de față, milionarul încearcă să revină pe linia pe plutire. Își dorește să se reinventeze și să scape de problemele care l-au afectat enorm în ultimii ani. Acumulase peste 3 milioane de lire sterline din premii, sponsorizări și poker, dar acum încearcă să-și rezolve situația financiară.

ADVERTISEMENT

Totul a scăpat de sub control după decesul tatălui său, Morrell, care fusese contabil de meserie. Acesta i-a fost manager și îi gestiona finanțele, dar după moartea tragică survenită în anul 2001 Matthew Stevens s-a trezit că are datorii fiscale neachitate. Picătura care a umplut paharul s-a ridicat la suma de 60.000 de lire sterline, care i-a venit în ianuarie 2015.

„M-a sunat domnul rahat!” Daniel Pancu, atac suburban, cum nu s-a mai pomenit...
Fanatik
„M-a sunat domnul rahat!” Daniel Pancu, atac suburban, cum nu s-a mai pomenit în fotbalul românesc, la adresa patronului Neluțu Varga. Antrenorul confirmă detaliile negocierilor cu Rapid
Bayern Munchen, supremație absolută în Germania! Primul „event” din ultimii 6 ani, iar...
Fanatik
Bayern Munchen, supremație absolută în Germania! Primul „event” din ultimii 6 ani, iar Harry Kane a reușit un super record. Video
Serie A, etapa 38 live video. Ultimele meciuri ale sezonului pentru echipele lui...
Fanatik
Serie A, etapa 38 live video. Ultimele meciuri ale sezonului pentru echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu. Revenire spectaculoasă pentru Inter în meciul cu Bologna!
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
L-a ascultat pe Gică Hagi și l-a făcut praf în direct: 'Nici un...
iamsport.ro
L-a ascultat pe Gică Hagi și l-a făcut praf în direct: 'Nici un copil de clasa a treia nu se exprimă așa! Să vorbească în altă limbă, e ceva înfiorător'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!