A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să fie amenințată de o tânără de 20 de ani

Un caz de șantaj a generat mari îngrijorări în lumea fotbalului. La mijloc este vorba chiar despre un bun prieten al fotbalistului Radu Drăgușin. Ce s-ar fi întâmplat?
Valentina Vladoi
13.01.2026 | 23:00
Son Heung-min, prietenul lui Radu Drăgușin, a fost șantajat. Sursă foto: Profimedia, Freepik / colaj Fanatik
O tânără în vârstă de 20 de ani a fost condamnată la închisoare după ce l-a șantajat pe Son Heung-min, fost coleg cu Radu Drăgușin la Totttenham. Menționăm faptul că în prezent, acesta este vedeta naționalei de fotbal a Coreei de Sud.

Son Heung-min, prietenul lui Radu Drăgușin, șantajat de o tânără

Justiția din Coreea de Sud a stabilit faptul că femeia i-a cerut lui Son Heung-min la finele lui 2024 nu mai puțin de 180.000 de euro. Aceasta i-a trimis fotbalistului o imagine cu o ecografie în care se vedea un făt.

Ulterior, tânăra în vârstă de 20 de ani l-a amenințat pe fotbalist că o să dezvăluie public sarcina. Lucrurile nu s-au oprit însă doar la această sumă de bani. În cadrul anchetei, oamenii legii au stabilit că femeia a continuat șantajul.

Cu ajutorul iubitului ei, un bărbat în vârstă de 40 de ani, aceasta a încercat să mai facă rost de alți 40.000 de euro.  Son Heung-min a refuzat însă să plătească această sumă și a intentat un proces în apărarea lui.

Ce sentință a primit femeia

Și iată că justiția a fost de partea sa. Mai exact, cazul a fost atent analizat, iar justiția sud-coreeană a condamnat-o pe femeie la închisoare cu executare. Tânăra este nevoită să stea 4 ani în spatele gratiilor pentru șantajul vedetei naționale.

La rândul său, iubitul tinerei, în vârstă de 40 de ani, a fost și el condamnat la doi ani de închisoare pentru tentativă de șantaj. Procesul a avut loc luna trecută, în mare secret.

Instanța a dat verdictul, deci, în favoarea fotbalistului. Nu este clar însă dacă acesta va recupera și sumele de bani pe care a apucat să le plătească celor doi, fiind șantajat.

Ce au mai aflat autoritățile

Și totuși cum a acționat femeia de l-a convins pe Son Heung-min, prietenul lui Radu Drăgușin să îi dea atât de mulți bani? Aceasta nu s-a limitat doar la amenințări, ci a mers cât se poate de departe.

Mai exact, tânăra a informat inclusiv presa și a agențiile de publicitate cu privire la acest subiect. De cealaltă parte însă aceasta nu a spus nimic despre cine ar fi tatăl copilului, de fapt.

„Victima este o celebritate și vulnerabilă la infracțiuni, iar inculpații au folosit acest lucru pentru a lua o sumă mare de bani, ceea ce face ca infracțiunea să aibă un caracter flagrant” și a suferit „dureri psihologice considerabile. (…)

Nu s-a limitat la simple amenințări sau cereri de bani, a mers mai departe, luând măsuri, cum ar fi informarea presei și a agențiilor de publicitate, exploatând statutul lui Son ca figură publică”, au transmis oamenii legii din Coreea de Sud.

Sursa citată mai precizează că banii încasați de la fotbalist ar fi fost cheltuiți în mare parte. Mai exact, femeia în vârstă de 20 de ani și-ar fi cumpărat mai multe articole de lux.

