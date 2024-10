A ajuns ”muritor de foame”. Mihai Trăistariu spune tot adevărul despre fratele care i-a dat foc la casă: ”E puțin pe altă lume”. Exclusiv

Nu de puține ori cunoscutul interpret de muzică pop, Mihai Trăstariu, a povestit despre relația pe care o are cu frații și cu sora lui. Sincer din cale afară, Mihai a dezvăluit că unul dintre ei, Vasile, i-a dat foc dulapurilor din casă. Cu toate acestea, îi este alături și îi plătește toate datoriile de ani de zile. Lucru care s-a întâmplat și în urmă cu doar câteva zile, când a mers la Piatra Neamț și i-a făcut cumpărăturile, ba mai mult, i-a achitat și facturile.

Mihai Trăistariu nu se mai oprește din plătit datorii: ”N-am ce mânca”

, Mihai Trăstariu și cei doi frați, Vasile Trăistariu și Constantin Trăistariu, s-au întâlnit pentru a le aduce un omagiu părinților decedați. Cu această ocazie, artistul a profitat și a mers pe acasă la fratele pictor pentru al mai ajuta cu cele trebuincioase. Ba mai mult, i-a luat și un telefon care să-l ajută să facă mai mulți bani pentru a se întreține.

ADVERTISEMENT

”După ani de zile ne-am întâlnit iar toți frații. Am mers la Piatra Neamț, acolo a făcut sora mea pomană pentru părinții noștri. Suntem cu toții împrăștiați, unul în Germania, unul în Iași, eu în Constanța și unul la Piatra Neamț. Despre fratele de la Piatra știți că nu are o situație prea bună. Și acum, dacă tot am ajuns acolo am fost și i-am mai făcut niște cumpărături. I-am luat și un telefon pe care i-am instalat eu Facebook, Instagram, TikTok și WhatsApp. Nu știe el exact cu acestea. E puțin pe alte lume. I-am arătat cum se pun poze ca să-și pună tablourile la vânzare. Numai că le pune la 200 de lei și el dă 150 de lei pe materiale. Muncește de pomană. În fine, decât deloc…”, a povestit în exclusivitate pentru FANATIK, Mihai Trăstariu.

Cum a ajuns fratele lui Mihai Trăstariu să nu mai lucreze în învățământ?

Ca și Mihai, Vasile Trăstariu este foarte talentat pe partea artistică, fiind un bun profesor de arte plastice. A fost profesor timp de 12 ani, dar într-o zi a spus că nu mai poate și a renunțat la cariera în învățământ. Conform celor spuse de celebrul artist, a renunțat pentru că elevii ”făceau mișto de el”.

ADVERTISEMENT

”El a predat arte timp de 12 ani. Într-o zi și-a dat demisia pentru că nu-l ascultau copiii. E destul de moale, nu-i deloc autoritar. Elevii fugeau de la oră și rămâneau câte două fete, însă și alea desenau pe tablă niște pornografii și făceau mișto de el. Moale am fost și eu mulți ani, dar am mai ieșit zona aia, m-am dezvoltat. El a rămas în urmă. E prea cuminte pentru învățământul actual care e destul de agresiv”, a mai declarat interpretul de muzocă pop.

”Eu i-am plătit acum 1.300 de lei. Era cu un teanc de facturi în urmă”

Așa se face că, din momentul în care a rămas fără loc de muncă, Mihai Trăstariu și fratele din Germania, împreună cu sora de la Iași s-au ocupat de întreținerea fratelui ”risipitor”. Astfel, ajuns la Piatra Neamț, prioritar pentru Mihai au fost facturile pictorului care se tot adunau. Ba mai mult, se pare că sunt zile în care nici nu prea are bani pentru mâncare. Până la 48 de ani ai pictorului au tot căutat soluții pentru a-l face să ducă o viață decentă. Au încercat să îl mute la sora lor, dar Vasile Trăistariu a fugit după numai o zi.

ADVERTISEMENT

”De când nu mai are un venit stabil îi plătim noi facturi. Eu i-am plătit acum 1.300 de lei. Era cu un teanc de facturi în urmă. Îi mai trimit câte 500 de lei la două-trei săptămâni. Mă sună și îmi spune: n-am ce mânca. E fratele meu, nu îl pot lăsa! Uite așa îl ținem în viață, ca să zic așa. Nu-i grozavă situația, dar altfel cum. A vrut să-l ia sora noastră la Iași, are camere suficiente, avea unde să stea. N-a vrut să meargă. A stat o zi, a doua a fugit casă la el. A zis că nu stă pentru că sora mea e sobră și mereu cu gura pe el. Are 48 ani, cine vrea să fie ținut din scurt la vârsta asta?”, a explicat Mihai pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu îngrijorat pentru starea de sănătate a fratelui pictor

că ceva îl va determina să se schimbe. Însă, artistul rămâne artist și nici foamea sau setea nu îl motivează.

ADVERTISEMENT

”Are și el apartamentul lui, noi i l-am cumpărat atunci când au murit părinții noștri. Acolo face ce vrea, doar că nu are un venit sigur ca să nu se mai chinuie așa. Aia e! Îl întreținem noi, frații. Tot timpul l-am ajutat. L-am mai dus și la televizor, m-am gândit că așa îl schimb, îl mobilizez să vrea mai mult. Doar că are o lene! Dar ce să-i facă? Așa-i firea. El zice că e artist și trebuie să deseneze, nu să facă altceva”, a mai spus artistul.

În încheiere, Mihai Trăistariu ne-a dezvăluit că este puțin îngrijorat pentru fratele lui din Piatra Neamț, deoarece a slăbit foarte tare în ultimul timp. Speră doar să fie de la dieta pe care a ținut-o și nu din cauze medicale.

”A și slăbit foarte tare. A ținut post cu apă. El e religios! Are cu vreo 20 de kilograme mai puțin. Nu pare bolnav sau ceva!”, a zis Mihai pentru FANATIK.