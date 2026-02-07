Sport

A ajuns până în semifinale la Transylvania Open în timp ce tatăl ei lupta în războiul din Ucraina. Poveste tulburătoare. „Aeroporturile sunt distruse, este periculos”. Foto + Video

Oleksandra Oliynykova a impresionat pe toată lumea la Transylvania Open! Drama prin care trece sportiva din Ucraina. Familia ei luptă pe front. „A fost atât de greu să fac tenis”.
Alex Bodnariu
07.02.2026 | 09:30
A ajuns pana in semifinale la Transylvania Open in timp ce tatal ei lupta in razboiul din Ucraina Poveste tulburatoare Aeroporturile sunt distruse este periculos Foto Video
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Oleksandra Oliynykova, surpriza plăcută de la Transylvania Open, are o poveste de viață incredibilă. Tatăl ei luptă în război. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

Meciul turneului de la Transylvania Open s-a jucat în semifinală. Emma Răducanu s-a impus și va da peste Sorana Cîrstea în ultimul act, după un thriller de aproape trei ore. Oleksandra Oliynykova, jucătoarea din Ucraina, a fost aproape să producă o nouă surpriză uriașă. La final, aceasta a vorbit despre planurile sale, dar și despre situația extrem de complicată prin care trece țara sa.

Oleksandra Oliynykova a făcut furori la Transylvania Open! Sportiva din Ucraina i-a dat mari bătăi de cap Emmei Răducanu

A fost show total în prima semifinală a zilei la Transylvania Open. Emma Răducanu s-a impus în fața Oleksandrei Oliynykova în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 6-3. Partida a durat două ore și 49 de minute, iar spectatorii au gustat fiecare punct disputat în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Oleksandra Oliynykova a făcut un turneu de vis. A eliminat, rând pe rând, capii de serie, cu jocul ei total imprevizibil. Emma Răducanu a avut mari bătăi de cap. Sportiva din Ucraina are un tenis atipic și adesea încearcă lovituri netradiționale. A lobat-o de câteva ori pe britanică și a surprins-o cu o serie de lovituri direct câștigătoare din poziții aproape imposibile.

Ucraineanca i-a încântat pe suporterii români la acest turneu. A fost mereu jovială și a ales să poarte un machiaj special. Oleksandra Oliynykova și-a desenat pe față mai mulți lilieci, în semn de respect pentru turneul organizat în Transilvania.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Oleksandra Oliynykova, surpriza plăcută de la Transylvania Open, are o poveste de viață incredibilă. Tatăl ei luptă în război. Foto: FANATIK
Oleksandra Oliynykova, surpriza plăcută de la Transylvania Open, are o poveste de viață incredibilă. Tatăl ei luptă în război. Foto: FANATIK

Oleksandra Oliynykova, surpriza plăcută de la Transylvania Open, are o poveste de viață incredibilă. Tatăl ei luptă în război

Oleksandra Oliynykova are o poveste de viață tulburătoare. Tatăl și fratele ei s-au înrolat și își apără țara în fața atacurilor rusești. La conferința de presă, aceasta a vorbit despre viața complicată pe care o duc conaționalii săi și a precizat că se bucură că poate reprezenta Ucraina la un asemenea nivel. Sportiva a ales să se antreneze în continuare acasă, deși țara este bombardată.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care...
Digisport.ro
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit

„Mă bucur nespus că am venit la acest turneu. Mereu este o experiență frumoasă în România. Mă bucur că am putut să lupt și mă bucur că i-am făcut fericiți pe oamenii din Ucraina, pe prietenii mei care acum se luptă. Știu că sunt mândri de mine. Este atât de important.

(De ce ai ales să te antrenezi în continuare în Ucraina?)Pentru că aceasta este țara mea. Este dureros să petrec timp în afara țării. Este greu să călătoresc din cauza atacurilor rusești. Aeroporturile sunt distruse, este periculos. Când văd oamenii din țara mea cum luptă, nu pot să nu dau 300% în meciuri. Asta mă motivează pe mine. Lupta lor.

ADVERTISEMENT

(N.r. Ai vreun mesaj pentru oamenii din Ucraina?)Da, am. Am un mesaj pentru tatăl meu. A fost atât de greu să fac tenis. Familia mea nu este bogată. Nu aveam bani, nu aveam sponsori. A fost foarte greu. El a crezut în mine când nimeni nu o făcea. Vreau să îi mulțumesc și unui prieten care a devenit foarte apropiat. Știu că se uită la toate meciurile și, în momentul acesta, este înrolat. Chiar și așa, face tot ce poate ca să mă vadă jucând. Abia aștept să avem din nou turnee în Ucraina”, a declarat Oleksandra Oliynykova după semifinala de la Transylvania Open.

oleksandra-oliynykova-6-feb.mp4

Motivul pentru care stadionul Dinamo nu a fost reconstruit pentru Euro 2020! Fostul...
Fanatik
Motivul pentru care stadionul Dinamo nu a fost reconstruit pentru Euro 2020! Fostul ministru de Interne face lumină: “Au rămas de căruţă!”
Suma uluitoare investită de Dan Șucu în transferurile de iarnă la Genoa
Fanatik
Suma uluitoare investită de Dan Șucu în transferurile de iarnă la Genoa
Andrei Rațiu și colegii lui, protest fără precedent: „Nu avem nici apă caldă...
Fanatik
Andrei Rațiu și colegii lui, protest fără precedent: „Nu avem nici apă caldă la dușuri!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atac necruțător la adresa șefilor de la Rapid: 'Ați transferat balastru, rumeguș, borduri'
iamsport.ro
Atac necruțător la adresa șefilor de la Rapid: 'Ați transferat balastru, rumeguș, borduri'
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Jurnalul.ro
Scenariul de criză: România ia în calcul redeschiderea temporară a centralelor pe cărbune
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea...
adevarul.ro
Individul misterios care știa tot ce mișcă și se vorbește în România. Povestea incredibilă a „geniului rău” din spatele lui Cuza, omul care a organizat primul serviciu de spionaj și informații modern românesc
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul...
Observatornews.ro
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita...
as.ro
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse...
Libertatea.ro
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după 4 amânări
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
informat.ro
Cum alegi cel mai potrivit credit pentru tine - criterii de selecție
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
RTV.NET
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!