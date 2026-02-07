A ajuns până în semifinale la Transylvania Open în timp ce tatăl ei lupta în războiul din Ucraina. Poveste tulburătoare. „Aeroporturile sunt distruse, este periculos”. Foto + Video

ADVERTISEMENT

Meciul turneului de la Transylvania Open s-a jucat în semifinală. Emma Răducanu s-a impus și va da peste Sorana Cîrstea în ultimul act, după un thriller de aproape trei ore. Oleksandra Oliynykova, jucătoarea din Ucraina, a fost aproape să producă o nouă surpriză uriașă. La final, aceasta a vorbit despre planurile sale, dar și despre situația extrem de complicată prin care trece țara sa.

A fost show total în prima semifinală a zilei la Transylvania Open. Emma Răducanu s-a impus în fața Oleksandrei Oliynykova în trei seturi, scor 7-5, 3-6, 6-3. Partida a durat două ore și 49 de minute, iar spectatorii au gustat fiecare punct disputat în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

A eliminat, rând pe rând, capii de serie, cu jocul ei total imprevizibil. Emma Răducanu a avut mari bătăi de cap. Sportiva din Ucraina are un tenis atipic și adesea încearcă lovituri netradiționale. A lobat-o de câteva ori pe britanică și a surprins-o cu o serie de lovituri direct câștigătoare din poziții aproape imposibile.

A fost mereu jovială și a ales să poarte un machiaj special. Oleksandra Oliynykova și-a desenat pe față mai mulți lilieci, în semn de respect pentru turneul organizat în Transilvania.

Oleksandra Oliynykova are o poveste de viață tulburătoare. Tatăl și fratele ei s-au înrolat și își apără țara în fața atacurilor rusești. La conferința de presă, aceasta a vorbit despre viața complicată pe care o duc conaționalii săi și a precizat că se bucură că poate reprezenta Ucraina la un asemenea nivel. Sportiva a ales să se antreneze în continuare acasă, deși țara este bombardată.

„Mă bucur nespus că am venit la acest turneu. Mereu este o experiență frumoasă în România. Mă bucur că am putut să lupt și mă bucur că i-am făcut fericiți pe oamenii din Ucraina, pe prietenii mei care acum se luptă. Știu că sunt mândri de mine. Este atât de important.

(De ce ai ales să te antrenezi în continuare în Ucraina?)Pentru că aceasta este țara mea. Este dureros să petrec timp în afara țării. Este greu să călătoresc din cauza atacurilor rusești. Aeroporturile sunt distruse, este periculos. Când văd oamenii din țara mea cum luptă, nu pot să nu dau 300% în meciuri. Asta mă motivează pe mine. Lupta lor.

(N.r. Ai vreun mesaj pentru oamenii din Ucraina?)Da, am. Am un mesaj pentru tatăl meu. A fost atât de greu să fac tenis. Familia mea nu este bogată. Nu aveam bani, nu aveam sponsori. A fost foarte greu. El a crezut în mine când nimeni nu o făcea. Vreau să îi mulțumesc și unui prieten care a devenit foarte apropiat. Știu că se uită la toate meciurile și, în momentul acesta, este înrolat. Chiar și așa, face tot ce poate ca să mă vadă jucând. Abia aștept să avem din nou turnee în Ucraina”, a declarat Oleksandra Oliynykova după semifinala de la Transylvania Open.